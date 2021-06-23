Как россияне относятся к обязательной вакцинации от коронавируса: инфографика

Почти треть граждан отнеслись к требованию о вакцинации отрицательно, при этом среди самих москвичей таких еще больше, выяснили социологи.

49% россиян скорее положительно относятся к решению об обязательной вакцинации большинства работающих в сфере услуг в Москве и Московской области, говорится в исследовании ВЦИОМ. 30% относятся к этому отрицательно, еще 16% респондентов — безразлично, 5% затруднились с ответом.

Решение об обязательной вакцинации соответствует ситуации с коронавирусом? % от всех опрошенных