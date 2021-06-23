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Как россияне относятся к обязательной вакцинации от коронавируса: инфографика

Как россияне относятся к обязательной вакцинации от коронавируса: инфографика
Автор фото: Pan American Health Organization PAHO. Иллюстрация: Flickr.com

Почти треть граждан отнеслись к требованию о вакцинации отрицательно, при этом среди самих москвичей таких еще больше, выяснили социологи.

#ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

49% россиян скорее положительно относятся к решению об обязательной вакцинации большинства работающих в сфере услуг в Москве и Московской области, говорится в исследовании ВЦИОМ. 30% относятся к этому отрицательно, еще 16% респондентов — безразлично, 5% затруднились с ответом.

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Знают об обязательной вакцинации от коронавируса 77% опрошенных, 22% заявили, что впервые слышат об этом, еще 1% затруднились с ответом. 

56% респондентов согласны, что обязательная вакцинация большинства работников в сфере услуг в Москве и Московской области соответствует ситуации с коронавирусом, 25% — считают, что скорее нет, еще 19% опрошенных не нашлись, что сказать. При этом 52% считают, что вакцинация скорее позволит предотвратить распространение болезни в столичном регионе. Иного мнения придерживаются 34%. 

О постановлении Роспотребнадзора об обязательной вакцинации не менее 60% работающих в сфере услуг, транспорта, ЖКХ, образования и культуры в Москве и Московской области стало известно на прошлой неделе. На такое решение власти пошли после резкого роста заболеваемости: несколько дней подряд в России фиксируется примерно 17 тыс. новых случаев коронавируса и более. 

К ухудшению ситуации с коронавирусом в России привели низкие темпы вакцинации и «тотальный нигилизм граждан по отношению к ограничениям», а также коварство самой инфекции, утверждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

 

Автор: Андрей Пермяков
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