У каждого члена команды сотня идей, но он не говорит о них. Меняем ситуацию

Мысли по поводу старых или новых проблем часто страшно высказать вслух. Если речь идет о мозговом штурме, многие вовсе зажимаются и пытаются переждать это «неспокойное время». Как разговорить команду?

Бывший вице-президент по инновациям и творчеству Disney Дункан Уордл рассказал о том, как создать среду для выращивания гениальных замыслов.

Он говорит о том, что всегда говорил сотрудникам во время работы в отделе инноваций и творчества одну фразу: «Пожалуйста, положите телефон в «тюрьму для мобильников», прежде чем занять свое место!». Телефоны клали в круг, нарисованный маркером на полу, и это был сигнал для каждого: недостаточно просто физически присутствовать в офисе, нужно быть там также ментально и эмоционально.

На мой взгляд, передача сигналов — это один из четырех ключей к более эффективным сеансам мозгового штурма. И с помощью такой простой вещи, как «тюрьма для мобильных телефонов», я задавал тон всей встречи. Благодаря этому мне удавалось постоянно развивать новаторские идеи.

Вот какие моменты также стоит рассмотреть перед мозговым штурмом:

1. Правильное название совещания

У заголовка календаря встреч большая сила. «Ежеквартальная презентация продаж» — не очень впечатляет, да? И люди это чувствуют. Слово «презентация» сигнализирует участникам, что вы собираетесь поболтать, они настраиваются на отрешенность.

Тон, который нужен на встрече, нужно задавать уже ее названием. В Disney мы освежали мозговые штурмы, называя их сессиями «творческих диванов». Любой мог поделиться примерами творческих решений, которые он встретил за пределами индустрии развлечений в прошлом месяце, и вы будете удивлены, сколько идей мы произвели на этих сессиях.

2. Умное использование пространства

Кажется, у стола для переговоров в конференц-зале второстепенная роль, но на самом деле это тоже сигнал. Стол важен при подписании важных договоров, но для мозгового штурма может быть даже вреден.

Создавая пространство, предназначенное для экспансионистского (или дивергентного) мышления, вы сигнализируете, что ищете неожиданные идеи. Найдите место, где можно поставить стулья в небольшой круг, чтобы люди сидели лицом друг к другу, или проведите собрание на улице, рассевшись на траве. Без столов и других препятствий вы создаете совместную среду.

Можно попросить местных художников нарисовать пространство «оранжереи», убрать из зала заседаний все столы и украсить его с использованием зеленой темы. Назовите комнату «Оранжерея», и ее основным предназначением станет развитие и выращивание экспансионистских идей.

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3. Пусть презентации станут способом сотрудничества

Даже во время групповых мозговых штурмов вначале нужно представить некую информацию. Но команды, как правило, наводят скуку на команды. Так что стоит попытаться переосмыслить способ подачи информации.

Один из лучших сигнальных приемов, которым я научился за время работы в Disney, был разработан самим Уолтом Диснеем. Безустанный рассказчик, Дисней превращал каждую презентацию в путешествие. Он раскладывал материалы, которыми хотел поделиться, вдоль стен и мог в буквальном смысле слова ходить среди идей. В итоге его идея становилась общей идеей, и все потому, что над ней работали все вместе, ходя взад-вперед по комнате.

4. Будьте внимательны к языку

Язык обладает силой, особенно когда речь идет о сигналах. Мой опыт говорит о том, что большинство фирм убивают идеи очень быстро. Ведь новые замыслы похожи на два одинаковых семечка: как правило, невозможно определить, где цветок, а где — сорняк, пока они не начнут расти.

Чтобы не убивать идеи на корню, используйте определенный язык, который сигнализирует о желаемом поведении. Например, на сессиях, цель которых — сгенерировать как можно больше новых идей, я часто напоминаю, что мы «взращиваем» замыслы, а не «окультуриваем» их. Это снимает давление и позволяет участникам делиться мыслями, которые в других условиях они бы не озвучили.

Эти способы помогают кардинально изменить тон собрания, создают среду для поощрения самых лучших идей, которые может предложить ваша команда. Люди точно начнут говорить намного больше, делиться самыми смелыми мыслями.

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