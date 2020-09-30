Наталья Зубаревич: «Вам выдали лояльных, а про менеджерские качества никто не спрашивал»

Наталья Зубаревич, регионовед, профессор кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ, рассуждает, можно ли спасти в России деревни и поселки, как лояльные, но непрофессиональные управленцы приводят города к коллапсу и почему белорусские протесты в России повторить гораздо сложнее.

Про сжатие малых городов

Плотность, в том числе городов, имеет значение. У нас численность [населения] всего в 2,5 раза больше, чем в Италии. Массово давно средние и малые города России депопулируют, за исключением республик Северного Кавказа — там народ еще из села тянется — и отдельных мест на юге. Маленький город на побережье… Геленджик, как и Анапа, не будет депопулировать.

Во Франции центральный массив — внутренняя часть страны, плоскогорная, но невысокая — там пусто. Основным занятием было скотоводство, на каких-то кусках — земледелие, и там люди уехали, плотность была гораздо ниже.

В Канаде 80% населения живет в 200-километровой зоне от американской границы. Основные сгустки — на западном и восточном побережье: Ванкувер, Торонто. Монреаль. Серединка пустая, но она исторически пустая, а у нас — обезлюдевшая, поэтому нам труднее с этим смириться.

Кто у нас содержит [сферу] культуры в малых городах? Муниципалитеты, которые тотально дотируются. Туда деньги идут из региона, а во многие регионы деньги идут из федерального бюджета.

У нас 1100 городов и одно место (Москва), где все приводят в человеческий вид — лучше бы помедленнее. 60% всех расходов всех субъектов федерации на благоустройство — это расходы Москвы. Остальные 40% размазываются.

Культура жить в пристойной среде, культура прибираться, вовремя подкрасить. Наши городки прошли через советскую власть, а в крестьянстве это еще не было имплементировано, хотя палисадники и резные наличники в деревнях были фантастические, да и в городках тоже. Сочетание отсутствия денег и раскультурирование советского типа. Страшный совковый удар: типовые здания райкомов, домов культуры.

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Раньше, когда дети уезжали в города, они приезжали к матери в деревню минимум дважды: посадить картошку и выкопать. И брали на это время, майские праздники и конец августа–начало сентября, недели отпусков. А летом закидывали детей к бабке, если она была способна. Сейчас можно наблюдать иную историю: дачное заселение и освоение не только пригородов, но и более дальних [мест]. И именно это держит деревни. Эти люди дают работу тем, кто остался, создают спрос — автолавка приезжает чаще, и так далее.

Это уже не для прокорма на земле. Эти люди держат хотя бы сезонно все малое живым и создают в райцентре спрос на то, чем занимается местный малый бизнес. Центральная функция жить будет. Проблема в другом. Как только умирает последняя бабка в деревне, следующей весной дачники видят разграбленные и отчасти подожженные дома: вынесено все. Потому что бабки еще как-то держали тех, кто остался в деревне. И это беда, потому что территория бы использовалась на благо людей, а ТУТ жить невозможно. Это наша родина. Это мы такие.

Про качество управления в Москве и Петербурге

Когда я узнала, что господина Бюрикова [заммэра Москвы по ЖКХ] господин Собянин командировал в Санкт-Петербург, когда проблема сосулей и непролазных сугробов перестала решаться совсем, и Бирюков за две недели отстроил систему. Потому что качество госуправления в Петербурге, мягко говоря, невысокое. В Москве все жестче, технологичнее. С ними можно не соглашаться. Все технологично делают, только вас не сильно спрашивают, чего вам хочется. А Питер сопротивляется против того, чего не хочется, а делать особо не делается. Вы обороняться можете, но «улучшамсы» идут у вас значительно медленнее.

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Питер относительно Москвы небогат. Бюджет — 680 млрд руб., у Москвы — 2,6 трлн руб. Разница — в четыре раза, а численность населения различается в 2,5 раза. Бюджет Питера в 1,6 раза выше среднего по стране. Москва в коронавирусной ситуации нарастила расходы на 40%, в том числе в два с лишним раза — на здравоохранение. Питер скромно нарастил расходы на 6%, а на здрав — на 38%, со всеми ковидными больницами. Но Москва в диком дефиците, а Питер за январь-май — в профиците. Ребята, вы чего экономили? Вы же понимаете, что у вас ковид-подготовка была недостаточна?

Можно спорить с принятыми решениями. Но вам же выдали лояльных, а про бизнес и менеджерские качества никто не спрашивал. Москве, с одной стороны, повезло, потому что очень высокий менеджерский профессионализм, а с другой стороны — иногда хочется плакать: «Молчите, я знаю, как сделать вас счастливыми». Что хуже, я не знаю.

Про Норильск и экологическую катастрофу

Там — отдельное государство с точки зрения экологии и логистики. Более того, я читала лекцию менеджерам «Норникеля»: да, вы молодцы с менеджерской точки зрения, но то, что вы забили на экологию — эта бомба когда-нибудь взорвется. Там есть дополнительные обстоятельства, которые никоим образом не извиняют, но немного объясняют. После корпоративной драки более чем четвертью акций «Норникеля» завладел [миллиардер Олег] Дерипаска, у которого было представительство в совете директоров. Ему нужны были живые деньги, потому что он в долгах как в шелках.

Бесконечные склоки сособственников — одна из причин, почему очень много шло на дивиденды, а не на модернизацию. Не главных производств — выплавка модернизировалась — а всего сопутствующего инфраструктурного обеспечения.

Мы давно знали, что «Норникель» сам измеряет выбросы. Страна диковатая, это правда. Бизнес разный. Но все, кто выходил на IPO, вынуждены были что-то делать, потому что экологическая и социальная ответственность. Как проскочил «Норникель», не знаю, но он проскочил. Пока нет возможности у региональных и муниципальных властей на это влиять, будет так, как будет. Федералы далеко, им главное, чтобы платили налоги. Но, боюсь, у регионалов сейчас нет осознания, что это важно. Им важнее всего налог на прибыль и имущество — это их бюджет. Что там происходит — вы уж как-нибудь выкручивайтесь. [Ситуацию можно будет исправить] Только если штрафы будут идти на местный уровень. Но это не получится: в таких городах мэр — всегда человек завода. Тогда появляется некая история, когда надо договариваться, и регион говорит: «Мы все понимаем, но вы нагадили, давайте решать вопросы». Это лучше, чем сейчас принято законодательное решение: забрать весь штраф в бюджет, а вы сидите в своей грязи. Это хамская история.

Про выход из кризиса

За первый квартал 2020 г. инвестиции в Дальний Восток сократились на 10%, в Москву — выросли на 15%. Еще до ковида. Там (на Дальнем Востоке) не столько развитие, сколько пиар господ Трутнева и Козлова. Они пиарятся на том, сколько им принесут денег. Это объективно: когда начинается кризис, еще быстрее идет стягивание ресурсов туда, где вы быстрее получите отдачу. Условия ухудшились, все будем держаться Москвы — она первой выйдет (из кризиса). Здесь суперконцентрация платежеспособного спроса на все и гигантский бюджет — даже при тех потерях, которые он сейчас получит.

Этот кризис — кризис в первую очередь сектора рыночных услуг. Где их больше всего? В крупнейших городах. Москва упала прилично, вопрос об «отжался». Мне кажется, вся страна будет выползать из этого медленно.

Бюджетный кризис, кризис занятости. Но его можно быстро порешать, прекратив платить повышенные пособия — их же на три месяца дали. Вернете на 1,5 тыс. руб. — народ и отвалит от служб занятости. Всегда есть простые и плохие решения — чаще всего выбирают их.

Из кризиса доходов населения быстро не выйдем, по бюджетам никакого улучшения нет, промышленный кризис на марше. Да, мы будем медленно выползать из этого кризиса, потому что он широкий, тотальный, и связан не только с нами, но и с глобальным миром, со спросом. Но в любом случае Москва будет идти вверх быстрее остальной страны — слишком много преимуществ.

Про помощь бизнесу

1,5 месяца назад я работала онлайн с конференцией на Урале, и представитель «Деловой России» сказал: хорошо, если 10% МСП получили помощь. А она включает все виды, в том числе отложенные налоговые платежи. Первым (претендентам на госпомощь) что-то досталось, а потом денег не хватило. Если вам на всю Свердловскую область дают (говорю по памяти) 300 млн руб. — о чем вы? Малого бизнеса там прилично в одном Екатеринбурге.

Про непрозрачную политику помощи регионам

Читала лекцию и специально для регионов показывала, как за два месяца рухнули их собственные доходы — то, что они сами зарабатывают — и как в итоге рухнули все доходы. Объяснить, почему так слабо помогли Мурманской или Самарской области, нет никакой возможности. А Ленинградской, которая росла по бюджету, еще подсыпали.

Тотальная непрозрачность, как принимаются эти решения. Понятно: отчасти лоббизм, какие-то внутренние расчеты и ощущения Минфина. Это неправильно, но так удобно: и Минфину, и политическим структурам. Но это дико неправильно. Потому и не развиваемся.

У городов один большой налог — НДФЛ. Но им оставляют только 15% от налога — остальное идет в региональные бюджеты. А в кризисные месяцы НДФЛ посыпался, -16%. Детский вопрос: у вас и так нефига не было, 60% — это уровень дотационности таких городских округов, как Магнитогорск и Екатеринбург, а теперь 15% от НДФЛ, который усох. И региональные бюджеты полетели. Второй по значимости после НДФЛ — налог на малый бизнес.

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В 2017 г. в малом и среднем предпринимательстве было занято 12 млн, а уже в 2019 г. — 11 млн человек. Количество людей, конечно, сократится, но этот процесс был еще до ковида. Потому что возможности выживать с каждым годом ухудшались. Доходы людей не росли — значит спрос сокращается. Любимая налоговая работает все лучше — значит, не уйдешь. Силовиков никто не отменял, включая санэпидем. Ждать надо сентября-октября, когда пройдет карантинное откладывание налоговых платежей. В ноябре-декабре мы поймем, что происходит. У коллег ощущения не самые радужные — не все восстанут из пепла.

Про протесты в Беларуси и возможность их повторения в России

Меня фантастически восхищает то, что люди поднялись, и поднялись разные группы: и молодежь, и традиционная оппозиция, и заводы. Это же моральный протест: «Вы что так бьете наших граждан?». Низкий поклон и огромное уважение всем белорусским людям. Но диктаторы так просто не уходят. У Александра Григорьевича [Лукашенко] терпения хватит на все. Хватит ли у людей, сколько у них сил сопротивляться — кто знает. Идеальный вариант — новые выборы под контролем, там ему [Лукашенко] ничего не светит, поэтому, скорее всего, он нереализуем.

Это очень важно и для нас. В условиях отсутствия обратной связи происходит окукливание этих людей [руководства страны]. У них свои представления о том, какой будет реакция. Но я прекрасно понимаю, что нам еще очень долго предстоит по-своему работать, бороться, что-то делать, чтобы в стране что-то поменялось. В относительно маленьких странах, где все пронизано товарищескими, родственными связями, ощущение «наших — светошумовыми гранатами» — это одно. А если у нас [там] Хабаровск, а там Калининград и Мурманск — ощущение совершенно другое.

Пространство имеет значение. В такой большой стране все модернизационное идет медленнее, тяжелее сложнее. И Минск так не отрывается от остальной страны. Поэтому московские протесты до последнего времени остальной Россией воспринимались очень специфически. Вот наши вериги, которые не дают России двигаться быстрее. Очень много объективного, к сожалению.

Материал подготовлен на основе интервью Натальи Зубаревич Николаю Солодовникову, ведущему youtube-канала «ещенепознер».