В Екатеринбурге открылся Центр «Эрмитаж-Урал». Министр культуры РФ прилетела на открытие

«Большая радость, что 80-летняя связь сохранилась между Эрмитажем и Екатеринбургом». Ольга Любимова в числе первых оценила выставку нового культурного центра в Екатеринбурге.

1 июля состоялось открытие культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге. Открытие посетила министр культуры России Ольга Любимова. Центр должен был начать свою работу еще в ноябре 2020 г., однако в связи с пандемией COVID-19 планы перенесли.

Большая радость, что 80-летняя связь сохранилась между Эрмитажем, между Екатеринбургом, и что открывается такое пространство — современное, яркое, притягательное для молодежи, где будет возможность каждому приходить: малышам в первой половине дня заниматься, более старшим приходить на лекции, слушать. Большая радость, что параллельно появляется идеальное пространство фонда хранения. Мы знаем, как долго наши музейщики ждали такого уровня, как долго ждали реставраторы, — поделилась Ольга Любимова на церемонии открытия центра, сообщает ТАСС.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев добавил, что на реализацию «Эрмитаж-Урал» потратили более 500 млн. руб., при этом остался доволен результатом ведь «Екатеринбург получил шикарный объект исторического наследия».

Также губернатор прокомментировал приезд министра культуры на своей странице в Instagram:

Сегодня мы с министром культуры России Ольгой Любимовой посмотрели культурный центр «Эрмитаж-Урал». Мы хотели открыть его в Екатеринбурге много лет, ведь именно сюда во время Великой Отечественной войны были эвакуированы экспонаты петербургского музея. И, наконец, получилось!» — написал глава региона.

За сутки до открытия ЕАН провел онлайн-экскурсию по уральскому Эрмитажу. Первая выставка, представленная в Екатеринбурге, — французская живопись и скульптура XIX века «От романтизма к импрессионизму». Экспозиция познакомит зрителей с одной из самых интересных и представительных коллекций французского искусства в мире. В ее составе — работы таких значительных мастеров, как Элизабет Виже-Ле Брен, Орас Верне, Поль Деларош, Камиль Коро, Гюстав Курбе, Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Огюст Роден.

3 июля откроется экспозиция, включающая два раздела: «Искусство античного мира» и «Западноевропейское искусство XV — начала XX века». Многие произведения введены в экспозицию после длительного перерыва, а некоторые публика увидит впервые после реставрации.

На третьем этаже будет представлена мемориальная выставка «В глубоком тылу», посвященная истории эвакуации Эрмитажа в военные годы на Урал, и временная выставка современных уральских художников «Точки опоры».

Для посетителей «Эрмитаж-Урал» откроется 3 июля. Однако в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе вводятся ограничения на посещения мероприятий. Так, DK.RU сообщал, что с 1 июля посещение Ельцин Центра возможно только в защитной маске, экскурсоводы и смотрители также работают в масках, уточнили представители Центра, а заодно напомнили о необходимости соблюдать дистанцию между посетителями в 1,5 метра.