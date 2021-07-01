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Ельцин Центр ужесточил правила посещения из-за коронавируса

Ельцин Центр ужесточил правила посещения из-за коронавируса
Иллюстрация: официальный паблик Ельцин Центра во «Вконтакте»

С 1 июля в Ельцин Центре начинают действовать новые ограничения, связанные с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Екатеринбурге и Свердловской области.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Ограничения в первую очередь коснутся посещения музея Бориса Ельцина и арт-галереи.

В связи с обострением эпидемиологической обстановки в регионе с 1 июля допускается посещение музея только индивидуально или в малых группах, численностью не превышающей пять человек. Сборные обзорные экскурсии по музею в 15:00 и в 19:00 проводиться не будут, — сообщается на сайте Ельцин Центра.

Посещение музея возможно только в защитной маске, экскурсоводы и смотрители также работают в масках, уточнили представители Центра, а заодно напомнили о необходимости соблюдать дистанцию между посетителями в 1,5 метра.

Отметим, в прошлом году, во время первой волны коронавируса, Ельцин Центр в числе первых объявил о своем закрытии для посетителей в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Как сообщал DK.RU, это случилось в середине марта — за пару недель до введения режима самоизоляции в регионе: он был объявлен 31 марта. Вновь принимать посетителей Ельцин Центр начал спустя четыре месяца.

Рост заболеваемости в регионе отмечается последние несколько недель. По данным оперштаба на 1 июля, за сутки в Свердловской области выявили 277 новых случая COVID-19. При этом из больниц после лечения коронавирусной инфекции были выписаны 268 человек, уточняет JustMedia.ru.

Из-за третьей волны пандемии в регионе отменили запланированные массовые мероприятия, и ввели жесткие антиковидные меры для посетителей международной выставки ИННОПРОМ. Она начнет свою работу 5 июля, в этот день мероприятие должен посетить глава российского правительства Михаил Мишустин.

Автор: Инна Вейн
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