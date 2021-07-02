«Не хочу стареть в должности». В России за день ушли в отставку два ректора крупных вузов

«Ректор не должен быть вечным. Человек в такой ситуации неизбежно превращается в памятник, теряет вкус к изменениям. Я очень не хочу, чтобы это произошло со мной».

1 июля стало известно об отставке ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова и об отставке ректора МИФИ Михаила Стриханова. Кузьминов был бессменным ректором ВШЭ с момента создания вуза в 1992 г., теперь он займет пост научного руководителя «Вышки» вместо 87-летнего Евгения Ясина, который уходит по состоянию здоровья. В своем заявлении Кузьминов сказал, что ему было трудно принять решение об отставке и он несколько раз его откладывал.

Ректор не должен быть вечным. Человек в такой ситуации неизбежно превращается в памятник, теряет вкус к изменениям. Я очень не хочу, чтобы это произошло со мной. Не хочу стареть в должности ректора. Я не испытывал никогда удовлетворения и тем более удовольствия от административной работы… Я делал это, потому что это был мой долг, моя ответственность перед университетом, — говорится в его заявлении.

Вместе с тем знакомый ректора ВШЭ рассказал телеканалу «Дождь», что тот решил покинуть пост, устав от компромиссов с властью в последние годы. Кузьминов много бился за своих студентов и профессоров, но посчитал, что продолжение тренда приведет к потере репутации. К тому же у него были хорошие отношения с председателем набсовета ВШЭ, первым замруководителя Администрации президента Сергеем Кириенко, но часть администрации президента была против его фигуры на посту ректора вуза, сказал источник издания.

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Политолог Михаил Виноградов сказал «Коммерсанту», что считает «маловероятными» иные причины отставки Кузьминова, кроме политических. Политолог Владимир Слатинов считает отставку «символической и вынужденной»: «Но не ясно, был ли конкретный разговор или это произошло из-за общей атмосферы, которая сложилась в стране и вокруг "Вышки"». По данным издания, руководство ВШЭ сообщило преподавателям, что нового ректора объявят уже в пятницу, отметив, что «понятия не имеют, кто им будет».

Бывший профессор ВШЭ Сергей Медведев написал, что уход Кузьминова «окончательно закрывает эпоху компромисса, когда можно было быть крупным системным игроком и при этом сохранять ауру (и значительную долю) либеральности».

Вышка давно раздражала многих, и среди охранителей, и среди либералов — в связи с увольнениями, отчислениями, Жуковым, Доксой. Я думаю, наши бескомпромиссные либералы из фейсбука слабо представляют себе тот сужающийся коридор возможностей, по которому надо было протискиваться Кузьминову, и те этажи власти, на которых принимались все непопулярные решения по Вышке, что ректору приходилось предъявлять публике. Да, тут встает вопрос о моральной цене компромисса, о том, что надо было гордо уйти и хлопнуть дверью (а ЯИ — не просто наемный менеджер, а один из отцов Вышки), но это просто значит, что 2021й год пришел бы для Вышки раньше и жестче, и сейчас этот был бы не случайно заброшенный в нашу опричнину хаб глобализации, а еще один МГУ или СПбГУ. Про себя могу только сказать, что последние семь лет в ВШЭ я оставался, (не поступаясь притом своей публичной позицией!), только благодаря поддержке ЯИ, несмотря на сильнейшее внешнее давление, — говорит Медведев.

Ректор МИФИ возглавлял вуз с 2007 г., он был известен в том числе созданием кафедры теологии в вузе. Вместо него врио ректора «Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» назначен Владимир Шевченко, который окончил МИФИ в 1996 г. и более 10 лет работал в Курчатовском институте, а также в ведущих ядерных центрах Европы. Курчатовский институт возглавляет члена-корреспондент РАН Михаил Ковальчук, брата миллиардера и бывшего председателя совета директоров банка «Россия» Юрия Ковальчука.