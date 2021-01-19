«Мы конкурируем не с вузами, а с Netflix, Ivi и Dota». Как пандемия изменила образование
«Образование хорошее не там, где профессора и технологии, а там, где есть на него спрос. Сегодня важно создать этот спрос, да еще сделать так, чтобы он реализовывался в России, а не за рубежом».
«Если бы пандемии не было, ее стоило бы придумать». Эта мысль прошла красной нитью через многие дискуссии Гайдаровского форума-2021, тема которого, к слову, так и была сформулирована: «Россия и мир после пандемии». Отечественные и зарубежные эксперты, принимавшие участие в мероприятиях форума, отметили, что сложившаяся из-за COVID-19 ситуация резко обозначила проблемы, которые к настоящему времени сложились во многих отраслях. И, если бы не пандемия, неизвестно, как долго они бы оставались без решения. Среди таких отраслей и образование.
Как изменится эта сфера в ближайшее время, дистант — добро или зло для образовательного процесса, возможно ли сотрудничество частных образовательных онлайн-платформ и школ, для чего такие частники идут в вузы — эти вопросы обсуждались в рамках одной из дискуссий Гайдаровского форума «Все, что вы хотели знать об образовании, но боялись спросить».
«Конкуренции между коммерческим и традиционным образованием нет. А вот возможностей для сотрудничества полно»
Пандемия привела к активному развитию коммерческих образовательных платформ, таких, как «Фоксфорд», Skillbox и подобных. В первую очередь потому, что они уже давно внедряли онлайн-образование, тогда как многим вузам, и уж тем более школам, пришлось учиться этому на ходу. «Чувствует ли традиционное образование конкуренцию со стороны «молодой шпаны»? — такой вопрос задал модератор дискуссии Максим Спиридонов, который сам относится к той самой «молодой шпане» — он основал образовательный холдинг «Нетология-групп».
Ирония иронией, но было понятно, как представители МГУ относятся к нам: тогда наш вуз воспринимался как выскочка. Сегодня же мы выступаем в роли классического образования. Думаю, со временем так произойдет и с сегодняшними платформами, которые предоставляют платные образовательные услуги как детям — в рамках общешкольного образования, так и взрослым, которые проходят какое-то дополнительное обучение.
Сегодня таких платформ много, и главное их преимущество, пожалуй, в том, что они предлагают конечные сервисы — то, что можно назвать образовательной услугой. Это как запчасть от Мерседеса: не надо полностью покупать машину, если тебе нужно всего лишь сменить колесо.
У традиционных, классических вузов другое преимущество — сообщество, репутация. Если ты закончил «вышку», ты закончил «вышку» — неважно, что ты там изучал. Это касается и МГУ, и Президентской академии, и других вузов.
Поэтому пока нет никакой конкуренции между такими коммерческими образовательными платформами и классическим образованием. Зато есть множество возможностей для взаимодействия. Например, можно делать сервисы независимого измерения знаний, компетенций. Они очень востребованы, сейчас их нет совсем.
Герман Греф говорил: банки сейчас конкурируют не с банками, а с другими технологичными компаниями. В образовании то же самое: конкурировать приходится не вузам между собой, а вузам с другими формами образования.
Образовательная система становится все более дифференцированной и вузы все меньше должны обеспечивать весь комплекс компонентов. Приведу пример из другой отрасли. Что происходило на Волжском автозаводе? Он пытался производить все — от проката металла и колес до собственно автомобиля. Если в середине 20 века это было нормально, то к концу столетия модель утратила эффективность. Производственная кооперация стала более выгодной. Сегодня коммерческие образовательные платформы становятся важным элементом производственной кооперации.
Вообще следует отметить, что вуз — это не про образование, это про науку и фундаментальные знания. В американских бизнес-школах часто говорят: у нас отличная бизнес-школа, только студенты мешают. И в этой шутке, как в любой, самой шутки немного. Настоящий университет — это про науку, в которой есть молодежь, а не про то, как обучить молодежь технологиям.
Образовательные платформы дают прикладные компетенции, в современном образовании это очень важно.
Сейчас мы начинаем взаимодействие с традиционными вузами, тем же РАНХиГС и ВШЭ. Я считаю, мы можем обогатить классическое высшее образование своими технологиями. В первую очередь, конечно, речь идет о коммерческих, маркетинговых технологиях. Это поможет вузам скорректировать ценностную цель обучения, где-то пересмотреть методологию.
Что еще даст наша коллаборация — года через три мы совместно начнем развивать технологические образовательные платформы, делать образовательные траектории по-настоящему гибкими.
«Формы вторичны, главное — тяга к знаниям»
Говорить сегодня об образовании и не затронуть дистант — невозможно. Для многих это стало испытанием — особенно, когда речь идет о школьном образовании.
Ярослав Кузьминов:
В школах, в отличие от вузовского сектора, есть основания воспринимать онлайн негативно. Просто потому, что в первую очередь школа — это воспитание, это эмоциональный контакт. Школа, построенная целиком на онлайне, — невозможна. Потому что весь процесс формирования человека идет через его нахождение в микросоциуме. Даже в вузе на первых курсах мы старались сохранить офлайн. Потому что люди должны войти в этот социум, должны друг друга узнать.
Никто не собирается насильственно школу переводить целиком в онлайн — это невозможно. Однако надо понимать, что кризис в школьном образовании, который пандемия только подчеркнула, — он не потому, что школа устарела и надо менять программу, учить вместо литературы биофизику. Школа перестала обеспечивать обратную связь, вот в чем главная проблема.
Школа — очень доверительная вещь. Гораздо более доверительная, чем вуз. Туда отдали ребенка, он вкладывается, что-то делает. Но если в младших классах ученик и родители еще получают какую-то обратную связь, уже в среднем звене этого нет. Чтобы повысить уровень обратной связи, надо ввести цифровых ассистентов учителей в школе. После этого будет возможно все: и многообразие учебных траекторий, и мотивация, и так далее.
Дмитрий Крутов:
Дистант выявил проблему с преподавателями. Особенно это явно видно в общеобразовательной школе. Однако предъявлять претензии к учителям неправильно. Это скорее проблема общества. Современный педагог — это преподаватель, наставник, ментор, мотиватор, а еще человек, который умеет работать с данными, умеет делать презентации, визуализировать контент. То есть сейчас роль педагога высока. Мы хотим сделать так, чтобы профессия педагога снова стала модной. Это важно и сложно.
Владимир Мау:
У одних есть домашние гувернеры и отдельная комната для того, чтобы дети учились. А у других — один компьютер на всю семью, и хорошо, если он есть. Когда мы говорим об успешном или неуспешном переходе на онлайн, мы говорим и о социальной дифференциации. В какой-то мере пандемия и пришедший с ней онлайн становятся всеобщими уравнителями — каждый имеет возможность примкнуть дистанционно к обучению. Но в то же время это и дифференциатор — не у каждого есть технически такая возможность.
Государство в этом плане должно создавать какую-то структуру. Возможно, вернуться к идее интернет-кафе. То есть должны быть некие точки, где старшеклассники и студенты разных вузов могли бы очень дешево, а то и вообще бесплатно, сидеть за компьютерами и заниматься. Нужна инфраструктура дистанционного образования, которая обслуживала бы и государственные, и частные вузы.
Нет дистанта и недистанта, а есть хорошее образование и плохое. Сейчас противопоставляется дистант и очное образование. Но очке всегда противопоставлялась заочка. А дистант — это другое. Он может быть как очным, так и заочным. Принципиальная позиция: мы не можем себе позволить, чтобы дистант стал заочным образованием. Переход из онлайн в дистант — это не переход из очного в заочное.
Впрочем, дистант, очка, заочка — это все не столь важно. Фундаментальная проблема в том, что научить — нельзя. Можно научиться. Учиться — возвратный глагол. Вы можете привести коня к водопою, но не заставите его пить, если он не хочет. Образование хорошее не там, где отличные профессора и новые технологии, а там, где есть спрос на хорошее образование. Вот эту проблему и надо решать: создавать спрос и делать так, чтобы этот спрос реализовывался в нашей стране, а не за рубежом.
Главные тенденции образования в ближайшем будущем
Эксперты сходятся в том, что образование будет меняться: пандемия плотно внедрила дистант в нашу жизнь.
А пока мы в своей компании вывели главные принципы образования будущего. Их пять.
- Принцип индивидуальной образовательной траектории для каждого обучающегося с учетом имеющихся у него знаний, интересов, скорости мыслительных процессов и так далее.
- Образование будущего лаконично и самодостаточно в каждой образовательной итерации. Поскольку люди сегодня зачастую учатся рывками — это больше характерно для «взрослого» образования, когда человек добирает необходимые ему знания.
- Образование будущего обязательно должно быть более интерактивным и вовлекающим. Потому что сегодня образовательные компании конкурирует не друг с другом, а с условным Нетфликсом, Ivi или Dota.
- Оно должно быть сопровождаемым — как со стороны платформ (геймификация, соревновательность), так и со стороны живого человеческого участия — кто-то должен помочь пройти через сложности образовательного процесса.
- Наконец, оно должно быть кросс-платформенным — смартфон, смарт-TV, планшет: человек должен бесшовно переходить с любого устройства на платформу.
Дмитрий Крутов:
В ближайшие два-три года мы увидим большой интерес бизнеса к инвестициям в образование — предприниматели оценили потенциал этой сферы, появились действующие бизнес-модели. Поэтому мы прогнозируем всплеск частных инвестиций. Появится много совместных проектов с традиционными вузами. Ожидаю, что в 2021 году мы запустим 15 подобных программ, наши коллеги с рынка частного образования — еще 20-30 программ. К слову, год назад их было ноль.
Государство никуда не денется от того, чтобы открыть доступ частным образовательным компаниям и в школы — в качестве операторов. В итоге это резко повысит уровень обучения.
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