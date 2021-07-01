«Развитие рынка ГЧП возможно только при усилении контроля реализации проектов на местах»

Рынок ГЧП в РФ показал устойчивость к кризисным явлениям. Но успешной реализации региональных ГЧП-проектов мешают внутренние причины. Их устранение позволит привлекать частный капитал в проекты.

Феликс Блинов, генеральный директор инвестиционной группы «РВМ Капитал», председатель комитета по инвестициям Российской гильдии управляющих и девелоперов, рассказал DK.RU, почему важно обеспечить федеральный контроль за реализацией ГЧП-проектов в регионах и каким образом можно обеспечить баланс интересов бизнеса, общества и власти.

— Число проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства, в России стабильно растет на протяжении нескольких лет, и этой тенденции не помешал даже экономический кризис, вызванный пандемией. Наоборот, именно ГЧП-проекты оказались максимально устойчивыми к кризисным явлениям — по данным InfraOne, за время пандемии на этом рынке не произошло ни одного проектного дефолта.

Более того, по данным платформы Росинфра, в 2020 г. коммерческое закрытие прошли 80 крупных и средних проектов ГЧП с общим объемом инвестиций не менее 269,1 млрд руб., из них частных инвестиций — 151,1 млрд руб. (за исключением проектов в сфере ЖКХ стоимостью менее 100 млн руб.). Всего же на конец декабря в России реализовывалось 3459 ГЧП-проектов с совокупным объемом инвестиций в 4,2 трлн руб., из которых 2,9 трлн руб. — средства частных инвесторов.

Все это свидетельствует о том, что рынок ГЧП в нашей стране продолжает развиваться и расти. «Дотачивается» законодательная база, сформировались сильные профессиональные команды, обладающие необходимым опытом и компетенциями, появляются новые инструменты для инвестирования. Но самое главное — у власти сформировался запрос на привлечение частного капитала для реализации необходимых, в первую очередь социально значимых проектов. И это неудивительно, учитывая, что, по оценкам экспертов, на горизонте 10 лет потребности инвестиций в инфраструктуру России составляют порядка 120 трлн руб. Реализовать эти проекты без привлечения внебюджетного финансирования нереально.

Соответственно, созданы все предпосылки для того, чтобы рынок государственно-частного партнерства развивался и дальше, предоставляя его участникам новые механизмы и возможности. И очень важно, чтобы они ими правильно воспользовались, потому что, несмотря на в целом позитивную «картинку», мы как активные участники этого рынка видим, что проблемы в реализации ГЧП-проектов есть.

Ключевая среди них — это отсутствие контроля за реализацией таких проектов в регионах, что, в свою очередь, приводит к «замыливанию» проектов, срыву сроков, нарушению законодательных норм.

Например, на рассмотрение частной концессионной инициативы (ЧКИ) по закону отводится 30 дней, но на практике мало кто получает ответ в указанный срок. Потому что надлежащего контроля за соблюдением подобных процедур нет. Хотя достаточно было бы вести учет всех поданных ЧКИ с указанием, на какой стадии рассмотрения они находятся, дан ли по ним ответ и в какие сроки, своевременно ли объявлен конкурс и т.д. Тогда проведенная профильными министерствами работа по реализации ГЧП-проектов будет максимально структурирована и понятна всем интересантам — федеральным властям, губернатору, профильным чиновникам, инвестору, обществу.

Обеспечение такого контроля со стороны федерального центра позволит достичь целевых показателей, установленных в рамках национальных целей развития страны до 2030 г., которые сегодня для региональных администраций должны быть приоритетными.

Еще один важный момент — это возможность предусмотреть в бюджетах регионов расходы на подготовку ГЧП-проектов. Сейчас регионы не тратят деньги на подготовку проектов, в результате зачастую оказывается, что инвестору предлагается не проект, а прожект — без проектной документации, финансовой модели, необходимого объема инвестиций и дохода инвестора.

Выполнять эту работу самостоятельно частному инвестору тоже невыгодно, так как он не знает, пойдет ли этот проект. Для примера, на предпроектную подготовку проекта в 1-2 млрд руб. требуется вложить порядка 30 млн руб. Зачастую это впустую потраченные средства, и не все частные инвесторы к такому готовы.

При включении расходов на подготовку ГЧП-проектов в бюджеты регионы получат возможность приглашать на предпроектную подготовку ответственных, профессиональных консультантов, а еще лучше — инвестора, который потенциально заинтересован в реализации проекта и просчитает все максимально реалистично. Если же по какой-то причине дальнейшее сотрудничество не сложится, регион сможет компенсировать ему выполнение этих работ. При этом при любом варианте развития событий у администрации останется готовый к реализации проект, который можно предлагать другим инвесторам.

Помимо этого, важно обеспечить поддержку инвесторам в отраслях, реализация проектов в которых имеет высокую социальную значимость, но при этом не обеспечивает нормальной доходности.

Например, сфера обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В соответствии с указом президента о национальных целях развития страны, на ближайшее десятилетие — к 2030 г. — в России необходимо создать устойчивую систему обращения с ТКО, которая позволит отправлять на сортировку 100% отходов и вдвое снизит объем мусора, попадающего на полигоны — не более 50% мусора можно будет отправлять на захоронение. Для этого необходимо сформировать современную инфраструктурную базу, которой сейчас нет, нужно инвестировать в новые мощности — полигоны, мусоросортировочные комплексы, инновационные перерабатывающие технологии и т.д. И все это — без повышения тарифа для потребителей, так как это социально сложная история.

И здесь не совсем понятно, почему изначально нужно все перекладывать на плечи потребителей. Почему нельзя воспользоваться опытом, который уже успешно отработан, например, в сельскохозяйственной отрасли? Я говорю сейчас о субсидиях, применяемых сегодня в сельском хозяйстве при создании новых производств.

В этой отрасли реально работает один из самых простых и действенных механизмов поддержки инвестора: компенсация сельхозпроизводителю до 25% понесенных инвестиционных затрат сразу после ввода нового объекта в эксплуатацию. В случае масштабирования этого опыта на отрасль обращения с ТКО тариф на услугу по вывозу мусора для населения не будет существенно повышаться, так как часть затрат инвестора компенсируется за счет таких субсидий. Инвестор получит свою доходность, регион и его жители — необходимые объекты. В результате в стране будет построена вся та инфраструктура, которой сейчас так не хватает для организации экологичной системы обращения с ТКО замкнутого цикла.

Резюмируя, отмечу, что, несмотря на большой прогресс в сфере государственно-частного партнерства, этому рынку есть, куда расти и развиваться, и, в первую очередь, за счет снятия существующих проблем, которые мешают достижению баланса интересов бизнеса, общества и власти.

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