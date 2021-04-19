СЗПК как новый механизм инвестирования: изменит ли он рынок ГЧП?

На рынок ГЧП приходят новые инвестиционные механизмы. Требуя тщательной проработки, они пока не снимают всех рисков для инвесторов, но уже меняют сложившийся формат взаимоотношений.

Феликс Блинов, генеральный директор инвестиционной группы «РВМ Капитал», председатель комитета по инвестициям Российской гильдии управляющих и девелоперов, рассказал DK.RU, почему соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) может стать дополнительным катализатором развития рынка государственно-частного партнерства и почему этому рынку так нужны новые механизмы привлечения средств частных инвесторов.

— Любые перемены — это всегда следствие либо каких-то позитивных изменений, либо кризисных ситуаций. Пандемия и вызванный ею экономический кризис неизбежным образом сказались на развитии инвестиционных проектов, в том числе в сфере государственно-частного партнерства. Казалось бы, что в таких условиях государство должно быть максимально заинтересовано в привлечении средств частных инвесторов для создания столь необходимой регионам инфраструктуры, в первую очередь, социальной, но на деле многие из таких проектов так и не получили развития, а в некоторых регионах «на стоп» поставили даже уже реализующиеся ГЧП-проекты.

Несмотря на это, именно рынок ГЧП показал себя наиболее устойчивым к кризисным явлениям — по крайней мере, за время пандемии, по данным InfraOne, на этом рынке не произошло ни одного проектного дефолта.

В свою очередь, федеральные власти, понимая, что именно инвестиции в инфраструктуру всегда способствуют более быстрому выходу экономики из рецессии, задумались о новых инвестиционных механизмах, позволяющих привлекать в проекты средства частных инвесторов.

В частности, в конце прошлого года были заключены первые соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). СЗПК — еще один механизм инвестирования, который, по мнению инициаторов проекта, позволит повысить привлекательность долгосрочных инфраструктурных проектов для инвесторов, снизить проектные риски и ускорить возможность получения проектного финансирования от банков. Кроме того, в числе основных плюсов для инвесторов отмечались гарантии неизменности регулирования и возможность возмещения затрат на энергетическую, транспортную, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуры в объеме уплаченных налогов.

Таким образом, СЗПК регулируют обязательства между инвестором, федеральной и региональной властью, касающиеся преимущественно сетей присоединения и инфраструктуры.

Достаточно сырой по проработке механизм вызвал резонансную реакцию в профессиональном сообществе, так как предлагаемые в связи с ним поправки в Бюджетный кодекс РФ предполагали разную трактовку и могли негативно повлиять на уже широко используемые на рынке инструменты государственно-частного партнёрства. В частности, у концедента появлялась законодательно закрепленная возможность при реализации проекта по концессионному соглашению отказать концессионеру в предоставлении капитального гранта или субсидии на стадии эксплуатации проекта.

Эти инструменты, позволяющие повысить экономическую эффективность проекта, сделать его привлекательным для инвестора, и так неохотно используются региональными властями. Подкрепляя свой отказ ссылками на поправки в Бюджетный кодекс РФ, они получают дополнительное преимущество правового характера.

Что касается обозначенных плюсов СЗПК, они тоже до конца не проработаны. Например, даже для объектов обеспечивающей инфраструктуры новый механизм предусматривает возмещение государством не более 50% затрат и — только в размере налоговых поступлений от проекта. Заемное финансирование и вовсе не компенсируется, что снижает интерес к инвестиционным проектам со стороны банков. И таких нюансов достаточно много.

В середине марта этого года появилась информация об очередных готовящихся регуляторных изменениях в режим соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Минэкономразвития прорабатывает возможность механизма налогового вычета и своего рода «мотивационного кэшбека» для инвесторов СЗПК. Снимут ли эти нововведения остальные риски СЗПК — пока неясно. Очевидно, что, как любой другой новый инструмент, такое соглашение требует тщательной доработки и «заточки» под инвестиционные потребности регионов и частных инвесторов.

Концессионное соглашение — наиболее распространённый сегодня механизм ГЧП — не так давно тоже был новым для рынка. На протяжении нескольких лет он апробировался, прошел целый ряд аллитераций, законодательных доработок, но сегодня более 80% всех ГЧП-проектов реализуются именно по концессии, уже сформированы и широко применяются стандартные «коробочные» решения, сложились команды профессионалов.

С другой стороны, когда концессионные соглашения были новинкой для рынка, региональные власти, заинтересованные в привлечении частных инвесторов, более гибко подходили к процессу заключения и условиям соглашения. Сегодня же, «набив руку», они уже в меньшей степени готовы идти навстречу инвесторам.

Возможно, СЗПК как раз станет некой альтернативой концессионному соглашению, позволяющей изначально более гибко регулировать взаимоотношения региональных властей и частных инвесторов. В любом случае, само появление такого механизма говорит о том, что потребность и запрос на новые инструменты привлечения частного капитала у власти есть, и это значит, что рынок государственно-частного партнерства будет развиваться и дальше, предоставляя его участникам новые механизмы и возможности. В свою очередь, это станет залогом реализации современных инфраструктурных объектов, повышающих качество жизни конечных потребителей этих вновь создаваемых услуг — жителей конкретного региона.