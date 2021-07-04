Неравные условия и рост налоговой нагрузки. Бизнес-омбудсмен назвала решения проблем ПСН

В Свердловской области более 37 тыс. предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения, а в РФ их более 360 тыс. Но эта система несовершенна. Елена Артюх предложила, как это исправить.

25 июня 2021 г. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх выступила на межрегиональном совещании региональных бизнес-омбудсменов в Казани под руководством Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова, где озвучила предложения по совершенствованию патентной системы налогообложения.

Напомним, что ЕНВД (Единый налог на вмененный доход) с 1 января 2021 г. прекратил свое действие, а большая часть представителей малого и среднего бизнеса была вынуждена перейти на патентную систему налогообложения (ПСН).

Свердловский Уполномоченный назвала основные трудности при применении ПСН и предложила свои решения проблем.

Розничная торговля

Проблема: неравные конкурентные условия для предпринимателей, реализующие маркированные товары трех видов: обувь, изделия из натурального меха и лекарственные средства. Сейчас Налоговый кодекс для них запрещает использовать ПСН.

Решение: внести изменения в Налоговый кодекс и предоставить возможность применять ПСН в отношении розничной торговли всех видов маркируемых товаров, без исключения.

Сегодня действуют ограничения для применения ПСН, причем они касаются не только указанных групп товаров, но и создают проблемы для родственных категорий (одежда и обувь), а также для универсальных магазинов. Предпринимателям приходится переходить на УСН (упрощенная система налогообложения) либо совмещать ПСН с другими режимами налогообложения. Эта проблема создает дополнительную налоговую нагрузку, рост затрат на бухгалтерское обслуживание и влечет административные риски.

Минпромторг РФ поддерживает данное решение и полагает, что оно отвечает задачам «бесшовного» перехода с ЕНВД на ПСН.

Страховые взносы

Проблема: отсутствие единства подходов к вычетам уплаченных страховых взносов, когда предприниматель приобретает несколько патентов на разные виды деятельности по ПСН или совмещает ПСН с другими режимами налогообложения, если по одному из видов деятельности нет наемных рабочих.

Решение: Министерство финансов РФ должно разъяснить, что, если предприниматель применяет ПСН в отношении нескольких видов деятельности и по одному из них у него нет наемных работников, то в отношении последнего налогоплательщик может уменьшить размер подлежащего уплате налога на всю сумму уплаченных им страховых взносов «за себя». То есть применять, фактически, такой же подход, как для ситуаций, когда налогоплательщик совмещает ПСН с другими режимами налогообложения.

С 2021 г. плательщикам ПСН была предоставлена возможность уменьшать сумму налога на уплаченные ими страховые взносы. При этом, если у налогоплательщика есть наемные работники, то он может уменьшить сумму налога не более чем на 50%, а если их нет — то на всю сумму уплаченных страховых взносов.

При применении ПСН сумма налога рассчитывается для каждого вида деятельности отдельно. Поэтому, занимаясь несколькими видами деятельности (например, розничная торговля и доставка) предприниматель приобретает несколько патентов. Однако налоговые органы считают, что если хотя бы в одном виде деятельности у предпринимателя есть наемные рабочие, то в отношении остальных видов деятельности он не может уменьшить сумму налога, — комментирует Елена Артюх.

При этом для ситуаций, когда предприниматель совмещает ПСН, например, с УСН, применяется прямо противоположный подход: если наемные работники есть только по деятельности, которая на УСН, то можно уменьшить размер налога по патенту, где нет работников, на всю сумму уплаченных страховых взносов.

Разные муниципалитеты

Проблема: отсутствие разделения потенциально возможных доходов (ПВД) по ПСН внутри муниципальных территорий. Обязанность оформить несколько патентов при осуществлении деятельности в разных муниципальных областях.

Решение: внести изменения в Налоговый кодекс с целью возможности разделения ПВД внутри муниципального образования. Закрепить при этом право оформлять только один патент.

Налоговый кодекс предусматривает возможность разделения ПВД по муниципальным образованиям внутри субъекта. При этом разделить ПВД внутри муниципалитета возможности нет, хотя экономические условия предпринимательской деятельности могут существенно отличаться, например, в городе и селе.

Также нынешняя система администрирования патентной системы предполагает необходимость оформлять несколько патентов при осуществлении деятельности в разных муниципальных образованиях. Это осложняет администрирование и не позволяет при расчете ПВД корректно учитывать экономические условия в разных территориях.

Договоры поставки

Проблема: запрет для индивидуального предпринимателя на заключение договора поставки по ПСН.

Решение 1: внести изменения в НК РФ, указав, что закрепленное в нем ограничение по применению ПСН для оптовой торговли и торговли по договорам поставки не действует в отношении ситуаций, когда такая реализация является, по сути, одним из этапов технологического процесса в рамках деятельности по патенту.

Решение 2: Министерство финансов должно разъяснить, что поставка при ПСН возможна в определенных ситуациях, в частности при продаже (поставке) принятого и обработанного вторичного сырья. Как это и было до 2021 г.

В новой редакции НК РФ прямо указано, что ПСН не применяется в отношении оптовой торговли, а также торговли, осуществляемой по договорам поставки.

При этом торговля по договорам поставки, равно как и оптовая торговля, могут быть частью технологического процесса, связанного с реализацией предпринимательской деятельности, для которой можно применять патент.

Например, согласно Налоговому кодексу РФ, ПСН может применяться в отношении предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по сбору, обработке и утилизации отходов, а также обработке вторичного сырья.

Этапами реализации этого вида деятельности может являться частичная передача собранного вторсырья по договорам поставки другой организации для более глубокой очистки или реализация по договорам купли-продажи невостребованного сырья хозяйствующим субъектам, занимающимся утилизацией. По старой редакции Налогового кодекса Минфин РФ разрешал применять ПСН для данного вида деятельности. Но в новой редакции НК стоит прямой запрет на оптовую торговлю и торговлю по договорам поставки для ПСН, а налоговые органы разъясняют, что в таких случаях предприниматель должен совмещать ПСН с другими режимами налогообложения, — считает Елена Артюх.

Огранчиения по выручке

Проблема: установленные в налоговом законодательстве ограничения для плательщиков патента по объемам выручки и численности занятых сотрудников.

Решение: внести изменения в НК РФ, увеличив вдвое предельные показатели по занятым и объему выручке для плательщиков ПСН. Закрепить, что патент можно применять с численностью занятых до 30 человек и объемом доходов — 120 млн руб.

Сейчас нельзя применять патент, если по всем видам деятельности, где ИП применяет патент, численность занятых превышает 15 человек, а доходы — 60 млн руб. Эти параметры были определены еще на момент введения ПСН в 2012 г. и с тех пор не менялись.

В то время как критерии по выручки для МСП в 2015 г. были увеличены вдвое, а по УСН в 2020 г. — со 150 млн до 200 млн руб.

При внесении изменений в НК РФ по патенту осенью прошлого года вопрос об увеличении лимитов по численности и выручке по нему обсуждался, было письмо и от федерального Уполномоченного Председателю Правительства РФ, но мнение предпринимательского сообщества так и не было учтено, — добавляет Елена Артюх.

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