Какие изменения ждут бизнес с 1 июля 2021 года

Наши законотворцы готовят масштабные нововведения, которые перевернут мир бизнеса в 2021-2022 годах. Первая волна изменений накроет предпринимателей уже 1 июля 2021 года.

Итак, что же изменится?

1. С 1 июля 2021 года декларации по НДС будут проверять по новым правилам. А именно на соответствие критериям и нормам, разработанным налоговиками. При несоответствии, например, норме вычета по НДС, декларацию не примут и дадут 5 дней на ее исправление в пользу налоговой. Естественно, то же самое ждет контрагентов, что повлечет за собой либо доплату предпринимателем налогов, либо (если контрагент не исправится) полное восстановление НДС по данным операциям и уплату в бюджет (плюс налог на прибыль).

2. С 1 июля 2021 года изменяется отчетность по НДС. Об этом написано в Приказе ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/228@. Обновления коснутся формы декларации по НДС, формы счет-фактуры, журнал учета книг покупок и продаж.

3. С 1 июля 2021 года на организации и ИП, которые покупают или продают определенные товары, распространяются правила национальной системы прослеживаемости товаров. Бизнесу необходимо изучить новый порядок заполнения отчетности.

4. Если в бизнесе проводится финансовый мониторинг, то с 1 июля 2021 года необходимо использовать обновленные формы взамен временных, которые используются сейчас.

Все это происходит на фоне внедрения и усиления цифрового контроля. Например, согласно Плану деятельности ФНС России на 2021 год, до 1 октября будет запущена цифровая платформа по автоматическому расчету налогов на УСН. А согласно Приказу ФНС России от 05.03.2021 №ЕД-7-1/173@ будут запущены платформа по борьбе с фиктивным и преднамеренным банкротством и платформа для контроля цифровой валюты.

Это лишь часть изменений, которые коснутся бизнеса. Подробный обзор нормативной базы для читателей DK.RU подготовил Владимир Туров, эксперт в области законной оптимизации налогообложения. Его можно получить по ссылке.

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