Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 18.06
72,50
86,70
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Какие изменения ждут бизнес с 1 июля 2021 года

Какие изменения ждут бизнес с 1 июля 2021 года
Иллюстрация: Школа Бизнеса Турова

Наши законотворцы готовят масштабные нововведения, которые перевернут мир бизнеса в 2021-2022 годах. Первая волна изменений накроет предпринимателей уже 1 июля 2021 года.

Итак, что же изменится?

1. С 1 июля 2021 года декларации по НДС будут проверять по новым правилам. А именно на соответствие критериям и нормам, разработанным налоговиками. При несоответствии, например, норме вычета по НДС, декларацию не примут и дадут 5 дней на ее исправление в пользу налоговой. Естественно, то же самое ждет контрагентов, что повлечет за собой либо доплату предпринимателем налогов, либо (если контрагент не исправится) полное восстановление НДС по данным операциям и уплату в бюджет (плюс налог на прибыль).

2. С 1 июля 2021 года изменяется отчетность по НДС. Об этом написано в Приказе ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/228@. Обновления коснутся формы декларации по НДС, формы счет-фактуры, журнал учета книг покупок и продаж.

3. С 1 июля 2021 года на организации и ИП, которые покупают или продают определенные товары, распространяются правила национальной системы прослеживаемости товаров. Бизнесу необходимо изучить новый порядок заполнения отчетности.

4. Если в бизнесе проводится финансовый мониторинг, то с 1 июля 2021 года необходимо использовать обновленные формы взамен временных, которые используются сейчас.

Все это происходит на фоне внедрения и усиления цифрового контроля. Например, согласно Плану деятельности ФНС России на 2021 год, до 1 октября будет запущена цифровая платформа по автоматическому расчету налогов на УСН. А согласно Приказу ФНС России от 05.03.2021 №ЕД-7-1/173@ будут запущены платформа по борьбе с фиктивным и преднамеренным банкротством и платформа для контроля цифровой валюты.

Это лишь часть изменений, которые коснутся бизнеса. Подробный обзор нормативной базы для читателей DK.RU подготовил  Владимир Туров, эксперт в области законной оптимизации налогообложения. Его можно получить по ссылке.

23-24 июня эксперт приедет в Екатеринбург и проведет семинар для бизнесменов «Как снизить налоги, защитить активы и увеличить прибыль в эпоху цифрового контроля». С подробной программой семинара можно ознакомиться здесь.

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Научите ребенка классно жить». В чем главная задача воспитания«Научите ребенка классно жить». В чем главная задача воспитания
  • ТРЦ вместо парковки. Куйвашев решил вопрос с гостиницей «Дели»ТРЦ вместо парковки. Куйвашев решил вопрос с гостиницей «Дели»
  • Решения принимают в Москве. Старинное здание города будут реставрировать еще полгодаРешения принимают в Москве. Старинное здание города будут реставрировать еще полгода
  • «Моя дочь получит на совершеннолетие 20 млн руб.» Как обеспечить семье безбедное будущее?«Моя дочь получит на совершеннолетие 20 млн руб.» Как обеспечить семье безбедное будущее?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.