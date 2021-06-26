Машиностроительный завод им В. В. Воровского в Екатеринбурге переезжает

Предприятие переедет на север города, в промышленную зону. Прежняя площадка завода на улице Цвиллинга подлежит сносу, а на ее месте возведут жилые комплексы.

ООО «Машиностроительный завод им. В.В. Воровского» – одно из немногих предприятий России, специализирующееся на производстве современной продукции для геологоразведочных и инженерно-изыскательных работ. Завод В. В. Воровского официально зарегистрирован как 100-процентное дочернее предприятие Завода буровых технологий в Петербурге. Обе компании представлены на рынке под единым брендом – Объединенные заводы буровой техники им. В. В. Воровского (ОЗБТ, входит в группу компаний «Кировский завод»). Завод существует с 1923 г., а с 1929 производит буровое оборудование.

В 2017 г. стало известно, что здание предприятия снесут, чтобы построить 165 тыс. кв. м. жилья для 5,5 тыс. человек. Машиностроительный завод собирается переезжать в промышленную зону Екатеринбурга.

По итогам первой половины 2021 г. предприятие вышло на ритмичный выпуск продукции и безубыточную работу. Пресс-служба завода сообщает, что этому способствовало внедрение передовой системы управления производственными процессами, доказавшей свою эффективность на заводе в Петербурге, а также модернизация технологического оборудования, пополнение станочного парка.

Сегодня Машиностроительный завод выпускает десятки единиц буровой техники в месяц. Уральское предприятие планирует в июле-августе выходить на высокую прибыль. Так, в планах Объединенных заводов буровой техники им. В. В. Воровского заработать за 2021 г. более 1 млрд. руб., что в два раза превышает выручку компаний за допандемийный 2019 г.

Согласно нашему прогнозу, к концу этого года ОЗБТ будут второй компанией на отечественном рынке буровой техники по размеру выручки. Мы уже являемся безусловным лидером на рынке установок разведочного бурения. Наша задача — выпустить около 50% всех машин серии УРБ, произведенных в России. Со спросом проблем нет: он стабильно высокий, — отмечает генеральный директор ОЗБТ Роман Кондратьев.

Ранее DK.RU писал, что «Машиностроительный завод им. В.В. Воровского» из Екатеринбурга начал поставку буровых установок для проекта Республики Узбекистан по орошению земли в Кашкардарьинской области.