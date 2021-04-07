Техника из Екатеринбурга ищет воду в странах СНГ

«Неэффективные земли оживают». Завод им. В.В. Воровского начал поставку буровых установок для масштабного проекта Узбекистана, который позволяет вновь использовать пустующие земли.

«Объединенные заводы буровой техники им. В.В. Воровского» из Екатеринбурга начали поставку буровых установок для проекта Республики Узбекистан по орошению земли в Кашкардарьинской области. Коммерческий директор компании Евгений Кукин пояснил, что основная цель проекта — бурение скважин для дальнейшего орошения полей.

Неэффективные земли оживают с приходом капельного орошения — бурятся артезианские скважины и приходит вода, — рассказали в министерстве сельского хозяйства Узбекистана. — Бурение одной скважины позволяет обеспечить водой до 35 гектаров при использовании капельного и других экономических видов орошения. Бурение скважин предполагается осуществлять в сельской местности на землях кластеров и фермерских хозяйств.

Порядка 34 тыс. га сельскохозугодий были возращены узбекским минсельхозом в эксплуатацию, благодаря использованию подземных вод в 2020 г.

Три буровые установки екатеринбургского завода приступили к работе, первые скважины в Узбекистане уже пробурены.

Добавим, что «Объединенные заводы буровой техники им. В.В. Воровского» — новое название машиностроительного завода им. В.В. Воровского, предприятие специализируется на производстве продукции для геологоразведочных и инженерно-изыскательных работ.

DK.RU рассказывал и о других компаниях, которые вышли на рынок Узбекистана.