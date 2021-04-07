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Техника из Екатеринбурга ищет воду в странах СНГ

Техника из Екатеринбурга ищет воду в странах СНГ
Иллюстрация: pixabay.com

«Неэффективные земли оживают». Завод им. В.В. Воровского начал поставку буровых установок для масштабного проекта Узбекистана, который позволяет вновь использовать пустующие земли.

#ЭКСПАНСИЯ#НОВОСТИ

«Объединенные заводы буровой техники им. В.В. Воровского» из Екатеринбурга начали поставку буровых установок для проекта Республики Узбекистан по орошению земли в Кашкардарьинской области. Коммерческий директор компании Евгений Кукин пояснил, что основная цель проекта — бурение скважин для дальнейшего орошения полей.

Неэффективные земли оживают с приходом капельного орошения — бурятся артезианские скважины и приходит вода, — рассказали в министерстве сельского хозяйства Узбекистана. — Бурение одной скважины позволяет обеспечить водой до 35 гектаров при использовании капельного и других экономических видов орошения. Бурение скважин предполагается осуществлять в сельской местности на землях кластеров и фермерских хозяйств.

Порядка 34 тыс. га сельскохозугодий были возращены узбекским минсельхозом в эксплуатацию, благодаря использованию подземных вод в 2020 г.

Три буровые установки екатеринбургского завода приступили к работе, первые скважины в Узбекистане уже пробурены.

Добавим, что «Объединенные заводы буровой техники им. В.В. Воровского» — новое название машиностроительного завода им. В.В. Воровского, предприятие специализируется на производстве продукции для геологоразведочных и инженерно-изыскательных работ.

DK.RU рассказывал и о других компаниях, которые вышли на рынок Узбекистана.

Автор: Анна Хлебникова
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