Шторм в Екатеринбурге повалил деревья. Пострадали автомобили
В ночь с 22 на 23 июня в столице Урала бушевали сильный ветер и ливень с грозой. В результате стихия повалила десятки деревьев в разных районах города.
ГУ МЧС сообщает, что ночью скорость ветра достигала 20 м/с. По данным регионального департамента информационной политики, в результате происшествия без света остались 1,5 тыс. домов Свердловской области.
Дерево перекрыло дорогу на перекрестке улиц Мельникова-Крауля.
Та же ситуация в Юго-Западном микрорайоне.
На улице Кировоградской дерево упало на дорогу.
Улица Пехотинцев. Дерево накрыло сразу несколько машин.
Дерево во дворе на улице Короленко.
Уктус. Перекресток переулок Короткий-Кварцевая перегорожен.
Улица Луначарского. Дерево упало на машину.
Улица Кунарская.
На улице Калинина также пострадали автомобили.
Ранее DK.RU писал, что не так давно в Екатеринбурге бушевала другая стихия — волна пожаров прошла по всему городу. Возгорания произошли в парках, дворах, горел частный сектор, лес и больница в Зеленой роще.
Фотографии: подписчики группы VK «Инцидент Екатеринбург».