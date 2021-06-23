Шторм в Екатеринбурге повалил деревья. Пострадали автомобили

В ночь с 22 на 23 июня в столице Урала бушевали сильный ветер и ливень с грозой. В результате стихия повалила десятки деревьев в разных районах города.

ГУ МЧС сообщает, что ночью скорость ветра достигала 20 м/с. По данным регионального департамента информационной политики, в результате происшествия без света остались 1,5 тыс. домов Свердловской области.

Дерево перекрыло дорогу на перекрестке улиц Мельникова-Крауля.

Та же ситуация в Юго-Западном микрорайоне.

На улице Кировоградской дерево упало на дорогу.

Улица Пехотинцев. Дерево накрыло сразу несколько машин.

Дерево во дворе на улице Короленко.

Уктус. Перекресток переулок Короткий-Кварцевая перегорожен.

Улица Луначарского. Дерево упало на машину.

Улица Кунарская.

На улице Калинина также пострадали автомобили.

Ранее DK.RU писал, что не так давно в Екатеринбурге бушевала другая стихия — волна пожаров прошла по всему городу. Возгорания произошли в парках, дворах, горел частный сектор, лес и больница в Зеленой роще.

Фотографии: подписчики группы VK «Инцидент Екатеринбург».