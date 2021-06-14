В Екатеринбурге прошла новая волна пожаров. Сгорел известный долгострой

Жаркая погода поспособствовала новому росту числа пожаров. За выходные в Екатеринбурге возгорания произошли в парках и дворах, горел частный сектор, пожар тушили в больнице в Зеленой роще.

Только за прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрированы 224 техногенных пожара. 184 из них были связаны с поджогами тополиного пуха и сухой растительности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Сразу несколько пожаров произошло в частном секторе в Заречном микрорайоне Екатеринбурга. Утром 13 июня загорелись и обрушились два частных дома на улице Кондратьева.

Днем 13 июня горели три дома и постройки на площади 600 кв. м на ул. Полежаевой.

По словам местных жителей, это уже пятый пожар в этом районе за последние десять дней.

13 июня несколько возгораний было на ЖБИ. В одном из дворов на улице 40 Комсомола загорелся тополиный пух.

Пожар тушили в Шарташском лесопарке.

Горел частный дом на Эльмаше на ул. Аппаратной. Площадь пожара составила 350 кв. м, но огонь быстро распространился на соседние постройки — складские помещения и кровли двух многоквартирных жилых домов.

Из домов до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 24 человека, в том числе 3 детей. Площадь пожара составила 1500 кв. м. В тушении пожара были задействованы 20 единиц техники и 67 человек личного состава, а также пожарный поезд, — прокомментировали в МЧС.

Кроме того, возгорания произошли в садовых товариществах. На ул. Ручейной на площади 200 кв. м сгорели частная баня и три садовых дома, повреждены салон и кузов двух легковых автомобилей.

В ночь на 14 июня пожар произошел в заброшенной больнице в Зеленой роще. На площади 200 кв. м горел мусор.

Разрушающийся объект культурного наследия площадью 5,2 тыс. кв. м построен в 1932 г., его не раз пытались продать, но желающих не находилось. В ноябре 2020 г. объявили новые торги: стартовая цена за здание была 1 руб. 20 коп. и еще 62 млн 702 тыс. руб. — за земельный участок. И у объекта появилось несколько интересантов. Так, основатель «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев заявлял, что готов воссоздать памятник в его историческом виде. Позже о своем интересе сообщили глава РМК Игорь Алтушкин и гендиректор УГМК Андрей Козицын. Как сообщал DK.RU, Алтушкин и Козицын готовы вложить в восстановление больницы 2,5 млрд руб.

Кроме того, пожары произошли в окрестностях Екатеринбурга — в Сысерти на Бессоновой горе и на частной пилораме на улице Луговая.

Напомним, что волна пожаров захлестнула Екатеринбург с наступлением жаркой погоды. В первые выходные июня было зарегистрировано почти 250 выездов пожарных подразделений по сообщениям о пожарах и возгораниях, писал DK.RU.

Фото DK.RU, пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области и очевидцев.