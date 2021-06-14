Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 12.06
71,67
87,32
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Екатеринбурге прошла новая волна пожаров. Сгорел известный долгострой

В Екатеринбурге прошла новая волна пожаров. Сгорел известный долгострой
Иллюстрация: DK.RU

Жаркая погода поспособствовала новому росту числа пожаров. За выходные в Екатеринбурге возгорания произошли в парках и дворах, горел частный сектор, пожар тушили в больнице в Зеленой роще.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

Только за прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрированы 224 техногенных пожара. 184 из них были связаны с поджогами тополиного пуха и сухой растительности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Сразу несколько пожаров произошло в частном секторе в Заречном микрорайоне Екатеринбурга. Утром 13 июня загорелись и обрушились два частных дома на улице Кондратьева.

Пожар в Заречном

Днем 13 июня горели три дома и постройки на площади 600 кв. м на ул. Полежаевой.

Пожар на ул. Полежаевой

В Екатеринбурге прошла новая волна пожаров. Сгорел известный долгострой 1

По словам местных жителей, это уже пятый пожар в этом районе за последние десять дней.

13 июня несколько возгораний было на ЖБИ. В одном из дворов на улице 40 Комсомола загорелся тополиный пух. 

Возгорание на Шарташе

Пожар тушили в Шарташском лесопарке. 

Горел частный дом на Эльмаше на ул. Аппаратной. Площадь пожара составила 350 кв. м, но огонь быстро распространился на соседние постройки — складские помещения и кровли двух многоквартирных жилых домов.

Из домов до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 24 человека, в том числе 3 детей. Площадь пожара составила 1500 кв. м. В тушении пожара были задействованы 20 единиц техники и 67 человек личного состава, а также пожарный поезд, — прокомментировали в МЧС.

Кроме того, возгорания произошли в садовых товариществах. На ул. Ручейной на площади 200 кв. м сгорели частная баня и три садовых дома, повреждены салон и кузов двух легковых автомобилей.

В ночь на 14 июня пожар произошел в заброшенной больнице в Зеленой роще. На площади 200 кв. м горел мусор.

Разрушающийся объект культурного наследия площадью 5,2 тыс. кв. м построен в 1932 г., его не раз пытались продать, но желающих не находилось. В ноябре 2020 г. объявили новые торги: стартовая цена за здание была 1 руб. 20 коп. и еще 62 млн 702 тыс. руб. — за земельный участок. И у объекта появилось несколько интересантов. Так, основатель «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев заявлял, что готов воссоздать памятник в его историческом виде. Позже о своем интересе сообщили глава РМК Игорь Алтушкин и гендиректор УГМК Андрей Козицын. Как сообщал DK.RU, Алтушкин и Козицын готовы вложить в восстановление больницы 2,5 млрд руб.

Кроме того, пожары произошли в окрестностях Екатеринбурга — в Сысерти на Бессоновой горе и на частной пилораме на улице Луговая.

Пожар в Сысерти

Пожар в Сысерти

Пожар в Сысерти

Напомним, что волна пожаров захлестнула Екатеринбург с наступлением жаркой погоды. В первые выходные июня было зарегистрировано почти 250 выездов пожарных подразделений по сообщениям о пожарах и возгораниях, писал DK.RU.

Фото DK.RU, пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области и очевидцев.

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В рамках «Иннопрома» состоятся концерты и Фестиваль уральской кухниВ рамках «Иннопрома» состоятся концерты и Фестиваль уральской кухни
  • Россия остается одной из самых пьющих стран мира. Все дело в характере? ИсследованиеРоссия остается одной из самых пьющих стран мира. Все дело в характере? Исследование
  • Одни служат десятилетия, другие ломаются через 3 года. Рейтинг надежных и не очень автоОдни служат десятилетия, другие ломаются через 3 года. Рейтинг надежных и не очень авто
  • Третья волна? Больницы вновь перепрофилируют под борьбу с коронавирусомТретья волна? Больницы вновь перепрофилируют под борьбу с коронавирусом
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.