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«Лада» дороже 1 млн руб., Путина считают самым выдающимся меньше россиян. Главное 21 июня

«Лада» дороже 1 млн руб., Путина считают самым выдающимся меньше россиян. Главное 21 июня
Автор фото: Ilya Plekhanov. Иллюстрация: Wikimedia.org

«Сегодня 570 тыс. руб.— это примерно €6 тыс., и в Европе уже очень давно нет ни одного автомобиля с такой ценой, от €7,5–8 тыс. стартуют».

#НОВОСТИ

«Лада» выходит в ценовой сегмент от 1 млн руб.

В ближайшие пять лет «АвтоВАЗ» планирует выйти с новыми моделями базовой стоимостью более 1 млн руб., и далее — свыше 1,2 млн руб., сказал президент автогиганта и гендиректор по операциям Renault в России и СНГ Николя Мор. Компания «нацелена на рост доли рынка в денежном выражении, а не в объемном», уточнил он. 

Когда вы продаете Lada, нужно быть реалистами... Безусловно, мы хотели бы, чтобы наши цены начинались с менее 1 млн руб. Не могу точно сказать, сколько это будет — 700 тыс., 750 тыс. или 800 тыс. руб., — сказал он.

Сейчас цены начинаются от от 570 тыс. руб. за Lada Granta — чтобы сохранить эту цену, возможно, Granta будут выпускать дольше, как это было с Priora». «Сегодня 570 тыс. руб.— это примерно €6 тыс., и в Европе уже очень давно нет ни одного автомобиля с такой ценой, от €7,5–8 тыс. стартуют»,— пояснил топ-менеджер.

Доля россиян, считающих Путина самой выдающейся личностью, упала вдвое

В мае 2021 года среди самых выдающихся личностей по мнению россиян оказались: Иосиф Сталин (39%), Владимир Ленин (30%), Александр Пушкин (23%), Пётр I (19%) и Владимир Путин (15%). Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра» (по требованию Минюста признан в России иноагентом).

По сравнению с прошлым замером, который мы проводили в 2017 году, в два раза сократилась доля тех, кто называл В. Путина среди самых выдающихся личностей: с 34% до 15%. Сократилась и доля тех, кто называл А. Пушкина: с 34% до 23%; и Петра I: c 29% до 19%. И. Сталин «удерживает лидерство» с 2012 года. По сравнению с 2017 годом заметно выросла доля тех, кто называл А. Сахарова: с 2% до 7%, — говорится в комментарии «Левада-центра».

Музыкальные фестивали несут многомиллионные убытки

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России ужесточают антиковидные меры и снова отменяют массовые мероприятия, в том числе музыкальные фестиваля. Так, будет отменен фестиваль Ural Music Night, который должен был пройти 25 июня — решение примет завтра оперштаб, заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев

В ночь на 18 июня, прямо накануне события, стало известно, что отменен фестиваль «Дикая мята» в Тульской области. Организаторы оценили убытки в 96 млн руб.

Автор: Андрей Пермяков
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