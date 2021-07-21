Уральские промышленники внедряют технологии для снижения парникового эффекта

В Крыму потоп, на Урале ураган, в Сибири засуха... Из-за воздействия человека климат планеты меняется. Как сгладить изменения и снизить выбросы парниковых газов — об этом задумались предприятия ТМК.

Выпуск качественной продукции, модернизация оборудования, рост объемов производства — задачи, которые стоят перед Синарским трубным заводом (СинТЗ), предприятием, входящим в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК). При этом выполнение производственных целей не должно негативно отражаться на экологической обстановке.

Сегодня на предприятиях ТМК проводится работа по снижению воздействия на водные объекты и воздух, обеспечению эффективной работы очистных сооружений, внедрению энергосберегающих технологий, а также по сокращению выбросов парниковых газов — актуальной теме, стоящей на экологической повестке дня во всем мире.

Парниковые газы, скапливаясь в атмосферном воздухе, приводят к формированию парникового эффекта, — рассказывает начальник службы экологии СинТЗ Яна Зырянова. — Это в свою очередь ведет к изменениям климата, повышению средних температур, нарушению баланса в природе.

В 2015 г. было принято Парижское соглашение по климату, нацеленное на удержание процессов глобального потепления. Документ предполагает работу по планомерному снижению выбросов CO2 в атмосферу. Парижское соглашение поддержали более 190 стран, в том числе Россия.

Предприятия и компании не остаются в стороне от проблемы общемирового масштаба, внося свой вклад в ее решение. В ТМК утверждена комплексная экологическая политика, ключевыми приоритетами которой являются экотехнологии, экопроцессы и экопродукты. Согласно документу, на СинТЗ разработана «Программа сокращения эмиссии парниковых газов», рассчитанная на 2021-2023 гг. Она предполагает реализацию ряда мероприятий в подразделениях, нацеленных на экономию электроэнергии, тепловой энергии, природного газа, что положительно отразится на экологии. Снижение потребления электроэнергии и тепла снижает косвенные выбросы, а природного газа — прямые.

Эффективно и экономично

Как рассказал главный энергетик СинТЗ Алексей Гусев, в 2021 г. в рамках «Программы сокращения эмиссии парниковых газов» на заводе планируется обновить систему освещения в трубопрокатном цехе №2 (Т-2). В 2020 г. в цехе заменили 100 светильников с люминесцентными лампами на светодиодные. В этом году заменят еще 83. Эта мера позволит сэкономить 49,1 тыс. кВтч электроэнергии в год, что приведет к косвенному снижению выбросов.

Аналогичная работа проведена на кислородном участке газового цеха — заменили 57 источников рабочего, семь — аварийного и пять — наружного освещения. Расчетная годовая экономия электроэнергии составит 39,5 тыс. кВтч в год.

В текущем году также будет продолжена работа по замене прожекторов на мачтах освещения электроцеха, начатая в 2020-м. Тогда было установлено пять индукционных прожекторов. Еще шесть установят в текущем году.

Энергосбережение — одна из мер, способствующих снижениею выбросов. Поэтому сегодня на СинТЗ производится замена верхнего освещения в основных производственных цехах, на инспекционных стеллажах и столах отдела технического контроля.

Также в целях экономии энергии — электрической и тепловой — уже провели и в ближайшее время планируется провести такие работы:

в насосной станции №4 энергоцеха вместо насоса мощностью 600 кВт установят более современный и эффективный — с электродвигателем мощностью 400кВт;

в 2020 г. модернизировали ротор в сборе к насосу 1Д1250-125Б на насосной станции реки Исеть — за счет этого планируется снизить потребление электричества;

устройство теплоснабжения второго административно-бытового корпуса трубопрокатного цеха №3 от утилизатора тепловых газов печи с шагающим подом позволит экономить тепловую энергию;

в трубоволочильном цехе №2 предполагается замена проходных газовых печей №№ 12,3,2 на новую современную проходную газовую печь с защитной атмосферой. Экономический эффект будет достигнут за счет снижения расхода природного газа. При строительстве проходной газовой печи с защитной атмосферой будут учтены технические решения, направленные на экономию природного газа и снижение прямых выбросов.

Есть результат

На СинТЗ проводится всесторонняя работа по снижению воздействия на воздух, воду, экономию энергоресурсов.

В 2020 г. завод провел 23 природоохранных мероприятия, среди которых — разработка проекта санитарно-защитной зоны предприятия, завершение рекультивации карт №№2,3 действующего шламонакопителя, выполнение комплекса мероприятий по поддержанию в работоспособном состоянии водоочистных сооружений энергоцеха, — рассказала Яна Зырянова.

Завод ведет постоянный мониторинг состояния окружающей среды в пределах воздействия предприятия и объектов размещения отходов. Производственные подразделения СинТЗ проводят работу по снижению расхода свежей воды на технологические нужды, недопущению утечек воды, рациональному использованию масел и смазочно-охлаждающих жидкостей. Отдел главного механика актуализировал нормы сдачи цехами отработанных масел на регенерацию.

Деятельность приносит свои плоды. По итогам 2020 г. на предприятии улучшен ряд экологических показателей по сравнению с 2019-м. На 24% снизился выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, на 16% — объем потребления свежей воды на технологические нужды. Объем сброса сточных вод составил 58% от разрешенного норматива. Валовые сбросы загрязняющих веществ в реку Исеть составили 34% от разрешенного норматива, в том числе на 45% снизился сброс нефтепродуктов, на 44% — взвешенных веществ.

СинТЗ стал победителем XVI Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России-2020» в номинации «Лучшее экологически ответственное предприятие в сфере черной металлургии». На 2021 год завод запланировал реализовать 24 природоохранных мероприятия.

Перспективные технологии

Деятельность синарских трубников в направлении охраны окружающей среды оценили представители Росприроднадзора.

Весной представители федерального проекта (ФП) «Чистый воздух» Федеральной службы в сфере природопользования (Росприроднадзор) побывали на предприятиях ТМК — Синарском и Северском трубных заводах. Делегацию проектного офиса ФП «Чистый воздух» возглавил его руководитель Александр Власов, его сопровождал технический директор ТМК Борис Пьянков.

На СинТЗ в трубоволочильном цехе №2 (В-2) делегации показали газовую печь с защитной атмосферой для термической обработки труб. В ТМК-ИНОКС представители Росприроднадзора осмотрели газовую печь с защитной атмосферой на базе особо чистого водорода, а также недавно запущенный в эксплуатацию высокоскоростной стан для производства длинномерных труб из нержавеющих марок сталей.

В цехе по отделке труб нефтяного сортамента (Т-1) СинТЗ делегация побывала на участке водоподготовки термоотдела. В энергоцехе, на участке очистных сооружений промышленных стоков, гости ознакомились с работой установок по утилизации замасленных отходов и окалины, обезвреживанию смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) и регенерации масел, используемых в производственных процессах.