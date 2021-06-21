Уральский завод разработал дефибриллятор, который сможет использовать любой человек

«В европейских странах дефибрилляторами пользуются не только врачи, но и простые люди. Такие аппараты размещены в местах общего пользования — ТРЦ, аэропортах, магазинах».

Уральский федеральный университет (УрФУ) им. Б.Н.Ельцина организовал для журналистов большую экскурсию по предприятиям Екатеринбурга, входящим в УМНОЦ (Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня). Университет и промплощадки совместно участвуют в федеральном проекте «Наука», рассчитанном до 2024 г. Проект предполагает создание передовой инфраструктуры для научных исследований, разработок и инновационной деятельности.

В состав Уральского НОЦ входят 66 организаций — 9 вузов, 10 научных организаций и 47 индустриальных партнеров. В портфеле центра 48 проектов. В 2021 году Уральский НОЦ получит на развитие из федерального бюджета 127 млн руб. Такую же сумму выделят на проекты других вузов: Тюменского государственного университета, Белгородского государственного национального исследовательского университета, Северного (Арктического) федерального университета им. Ломоносова, Кемеровского госуниверситета, Пермского федерального исследовательского центра, Центра содействия научно-образовательной деятельности Нижегородского НОЦ, АНО «Институт регионального развития», Управляющей компании НОЦ Республики Башкортостан, Научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ».

127 млн руб. от государства пойдут на передовые научные исследования. Отрадно, что Уральский НОЦ выделяется на общем фоне. Об этом говорят на федеральном уровне. Его главное отличие в том, что он объединяет потенциал трех важнейших регионов Урала: Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Мы отмечаем глубокий уровень интеграции с нашими коллегами из других регионов. Первые итоги деятельности Уральского НОЦ впечатляют. За 2020 год было создано 467 высокопроизводительных рабочих места, отработано 623 технологии, которые внедряются в производство. Многие проекты успешно защитились и получат дополнительное финансирование из регионального бюджета — 100 млн руб. Часть этих денег будет направлена, в частности, на проект Уральского Оптико-Механического завода, где изготавливают переносные персональные дефибрилляторы. Если говорить в общем, то до 2024 года включительно на деятельность НОЦ будет затрачено около 14 млрд руб., из них 11 млрд — из внебюджетных источников. В 2020 году на проекты НОЦ было потрачено 3,1 млрд руб., из них 2,5 млрд из внебюджетных источников, — рассказал перед экскурсией ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

На первой «станции» сотрудники лаборатории УрФУ «Управление развитием интеллектуальных электроэнергетических систем Smart Grid» (принадлежит кафедре автоматизированных электрических систем, прим.ред.) представили публике алгоритм для управления на цифровой подстанции. Он срабатывает, когда на предприятии происходит сбой в жизненно важных системах. Алгоритм помогает локализовать проблему, предотвратить ее распространение на другие объекты и тем самым минимизировать финансовые потери предприятия.

Когда на подстанции происходит авария, в условном пункте «А» возникает переизбыток мощности, а в пункте «Б» — дефицит. Противоаварийная автоматика нужна, чтобы сбалансировать ситуацию, не наносить ущерб ни электросетевым компаниям, ни потребителям. Получается, что разработанный алгоритм не дает подойти к опасной черте, после которой начинаются серьезные проблемы для энергосистемы, — рассказывает заведующий кафедрой автоматизированных электрических систем УрФУ Андрей Паздерин.

Особенность этой разработки — в масштабируемости, т.е. решение можно применять хоть на подстанциях Свердловской области, хоть в Кении.

Надо отметить, что в работу с крупными промышленными предприятиями региона в рамках НОЦ активно включаются и студенты УрФУ: моделируют детали для двигателя, испытывают ресурсные свойства нагрузок на различные объекты и даже самостоятельно программируют дроны. Запрограммированные коптеры умеют летать по заданным маршрутам и перемещать небольшие грузы.

Подготовка кадров для проектов Уральского НОЦ ведется по трем направлениям: академический, инженерный, предпринимательский. В первом случае ребята занимаются научными исследованиями. Инженерная подготовка предусматривает трудоустройство студента после обучения на одно из предприятий региона. Предпринимательская деятельность студентов — это во многом про создание студентами собственных стартапов. Предполагается, что впоследствии такие выпускники предложат УМНОЦ свои проекты.

Следующая остановка — Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН. Здесь, в лаборатории пирохимических процессов и электрохимических технологий, исследуют физико-химические свойства расплавленных солей, которые являются потенциальными средами жидкосолевых ядерных реакторов. Реакторы на расплавленных солях являются более безопасными, экономичными и экологичными. Когда на предприятии происходит аварийное отключение, расплав затвердевает и исключает возможность парового взрыва.

Мы подобрали оптимальные составы расплавленных солей, которые обеспечивают рабочую температуру реактора (500–750 °C), а также обладают теплофизическими и гидродинамическими свойствами, необходимыми для теплообменной жидкости, — поясняет заведующая лабораторией электронных процессов ИВТЭ УрО РАН Ольга Ткачева.

Финальная точка экскурсии — АО «Производственное объединение „Уральский оптико-механический завод“ имени Э. С. Яламова». Здесь ведется разработка нескольких видов дефибрилляционного оборудования. Первый аппарат носит рабочее название АНД А15. Это автоматический наружный дефибриллятор, который может использовать человек, не имеющий медицинского образования. Такие приборы широко распространены в Европе. Их устанавливают в торговых центрах или аэропортах. Необходимость наружных дефибрилляторов объясняется высокой смертностью от внезапной остановки сердца. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, на 1 млн населения планеты ежегодно приходится более 1,5 тыс. смертей из-за сердечных заболеваний, половина которых — от внезапной остановки сердца. Если места общего пользования будут оснащаться реанимационными аппаратами, то люди смогут помогать друг другу и еще до приезда скорой.

АМД-15 — это полностью автоматизированная система, работающая на батареях долгого действия. Когда человек открывает этот «тревожный чемоданчик», голосовой помощник пошагово рассказывает, что нужно делать.

Современный дефибриллятор — это не просто два «утюга», бьющие человека током. Наша разработка определят необходимость проведения дефибрилляционных мероприятий, т.е. если ритм сердца человека не патологический, то человек не получит разряд. Еще этот аппарат проводит самотестирование каждую неделю и месяц, — рассказывает Алексей Чупов, главный конструктор конструкторского бюро медицинских изделий УОМЗ.

Стоит отметить, 15 июня Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, направленный на уточнение понятия «первая помощь». Под ней предлагается понимать «комплекс мероприятий, направленных на поддержание жизни и здоровья, осуществляемых до оказания медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях, других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью». Первая помощь может быть базовой и расширенной. Базовую помощь могут оказывать все лица, у которых есть соответствующая подготовка, а расширенную — медики.

Оказание первой помощи с использованием таких медицинских изделий, как автоматические наружные дефибрилляторы, с учетом принципа их действия относится к базовой первой помощи. Правила размещения, информирования об использовании и требования к объектам для размещения автоматических наружных дефибрилляторов в РФ утверждаются правительством РФ, — отмечается в документе.

Таким образом, если законопроект будет принят окончательно, то наружными дефибрилляторами в России оснастят места общественного пользования.

Вторая разработка Уральского оптико-механического завода носит рабочее название ДФР-04. Это уже профессиональный аппарат, предназначенный для стационаров, отделений реанимации, интенсивной терапии, кардиохирургии. Он обладает расширенным функционалом: модулем кардиографии, дисплеем, куда выводится сердечный ритм, и т.д.

Читайте другие материалы о проектах Уральского НОЦ на DK.RU:

На Урале внедрят новую технологию изготовления кистевых имплантов

Уральские конструкторы готовят ответ Илону Маску