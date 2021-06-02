На Урале внедрят новую технологию изготовления кистевых имплантов
«Мы разработали специальные сжимающие пружины, которые дают компрессионную нагрузку на кисть. Благодаря этому имплант приживается за 40 дней вместо двух месяцев».
Уральский федеральный университет и Курганский государственный университет организовали для журналистов большую экскурсию по предприятиям Кургана, задействованным в федеральном проекте «Наука». Нацпроект рассчитан до 2024 г. и предполагает создание передовой инфраструктуры для научных исследований, разработок и инновационной деятельности. Для реализации проекта на Урале был создан УМНОЦ (Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня). В его состав входят уже упомянутые УрФУ, КГУ, а также Южно-Уральский государственный университет.
Деятельность межрегиональных научно-образовательных центров на Урале только набирает обороты, но уже понятно: идея, предложенная в нацпроекте «Наука», оказалась удачной. Создав платформу, где ученые и бизнес из разных субъектов могут работать сообща, мы получили мощный драйвер для развития региональной экономики. За прошлый год в УрФО на базе НОЦ была разработана и передана для внедрения в производство 631 единица конкурентоспособной продукции, создано 525 высокотехнологичных рабочих мест, — отмечает член Наблюдательного совета Уральского НОЦ, полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
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В рамках пресс-тура журналисты DK.RU побывали в курганском Центре Илизарова, который проводит доклинические исследования и инжиниринг кистевых имплантов нового поколения. Разработка позволит повысить эффективность операций по восстановлению функций кисти при частичной или полной утрате пальцев за счет оригинальной хирургической технологии и имплантируемых конструкций. Проект реализуется в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) «Передовые производственные технологии и материалы».
Развитие научно-образовательных центров мирового уровня, способных генерировать и выводить на рынок инновационные материалы и технологии, имеет для нас архиважное значение. Одна из самых долгожданных разработок — проект курганского центра им. Илизарова по реконструктивной хирургии и экспресс-имплантации. Специалисты центра признаются: благодаря сотрудничеству между врачами, учеными и производством, период внедрения технологии будет намного короче, чем если бы каждый выходил на рынок самостоятельно. Центр давно зарекомендовал себя как учреждение мирового уровня. Уверен, с таким подспорьем, как Уральский НОЦ, Курганский центр станет лидером по прорывным решениям в области ортопедии и травматологии, — добавил Владимир Якушев.
Пока в Центре проходят испытания технологии на животных, отрабатываются как конструкция изделия, так и сама хирургическая технология — применение метода остеоинтеграции, при котором имеется непосредственный контакт и функциональная связь между имплантатом и костной тканью. Полноценно разработка будет внедрена в течение трех лет.
Сейчас мы занимаемся научно-исследовательским этапом, разрабатываем дизайн импланта, хирургическую технологию с использованием метода остеоинтеграции. Это имплантируемые технологии, пожизненные, позволяющие сократить время лечения пациентов и повысить функциональность импланта. Мы разработали специальные сжимающие пружины, которые дают компрессионную нагрузку на кисть. Благодаря этому имплант приживается за 40 дней вместо двух месяцев. Поскольку это инновационная, экспериментальная разработка, в процессе работы могут появиться новые данные, осложнения. Все это необходимо тщательным образом анализировать, перерабатывать, внедрять новые методы и материалы, — говорит Евгений Овчинников, заместитель директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова.
По словам Евгения Овчинникова, по такой технологии в мире пока не работают. Самая распространенная технология установки импланта — непосредственно в кость. В Центре травматологии имени Г.А. Илизарова предлагают делать имплантаты с каналом внутри, через который поступают антисептические средства и стимуляторы костной ткани. После установки импланта на него надеваются силиконовые протезы, имитирующие настоящую кисть. Их можно подобрать в точности к тону кожи и даже сделать ноготь, который не будет отличаться от «живого».
В реализации проекта Центр Илизарова сотрудничает с Уральским федеральным университетом, где формируются фундаментальные основы по возможности применения новых сплавов и материалов. Один из партнеров — предприятие «Сенсор», где идет инжиниринг и разрабатывается технология обработки конкретного изделия.
Совместными усилиями мы решаем комплекс научно-исследовательских задач по травматологии и ортопедии. Здесь у нас все сведено воедино — университет, лаборатория илизаровского центра и производственное предприятие. Как только возникает идея у врачей, то ее сразу можно обсудить с учеными и производственниками. Мы делаем оригинальные конструкции имплантатов, методы их фиксации и методы сокращения сроков реабилитации больных. Технологии восстановления функций ампутируемых конечностей у нас абсолютно оригинальные, мы готовы их распространять и учим этому наших студентов. Мы регулярно выполняем заказы для илизаровского центра и я уверен, что таких площадок должно быть как можно больше, — отмечает профессор кафедры «Термообработка и физика металлов» УрФУ, заведующий лабораторией научных исследований биомеханики и инжиниринга Центра Илизарова Виктор Кузнецов.
После посещения Центра Илизарова и предприятия «Сенсор» журналисты DK.RU отправились еще на несколько производственных и учебных площадок — КГУ и АО «Курганский завод дорожных машин». На площадях КГУ реализуется проект «Цифровые технологии при проектировании, производстве и эксплуатации монолитного лезвийного режущего, абразивного и алмазного шлифовального инструмента». Его цель — повышение эффективности операций металлообработки за счет совершенствования их режимно-инструментального оснащения.
Мы проводим научные исследования, позволяющие снять технологические барьеры, которые существуют на предприятиях при импортозамещении. Кроме того, делаем инструменты с такими параметрами, которые по качеству и функциональности не уступают зарубежным аналогам. Также занимаемся разработкой ПО по управлению номенклатурой инструмента и его оптимизацией, проводим испытания инструментов, которые к нам поступают с различных предприятий Курганской области, — рассказала директор политехнического института КГУ Марина Давыдова.
Основные технологические партнеры проекта — инжиниринговые, научно-производственные компании и промышленные предприятия. КГУ — основной исполнитель конструкторско-технологических, научно-исследовательских работ. Другими словами, университет — это научная лаборатория, инжиниринговые и научно-производственные компании — операторы проекта, являющиеся связующим звеном, а промышленные предприятия — потребители и заказчики.
АО «Кургандормаш» работает над созданием единой системы контроля и управления комплексом технологического оборудования гидравлического разрыва пласта при добыче нефти и газа. Коллектив ведёт опытно-конструкторские и технологические работы по созданию рабочих единиц технологического оборудования из состава флота ГРП.
Гидравлический разрыв пласта (ГРП) — один из самых эффективных и сложных методов нефтеотдачи и интенсификации (увеличения) притока нефти и газа к устью скважин. Метод заключается в создании высокопроводимой трещины в целевом нефтяном пласте для обеспечения притока нефти или газа к забою скважины. АО «Кургандормаш» разрабатывает программное обеспечение, которое будут применять для наблюдения за процессом развития трещины гидроразрыва пласта, для оценки технологических параметров при проведении ГРП и геометрических размеров созданной трещины. Сейчас предприятия используют программное обеспечение иностранного производства, — рассказывает заместитель главного конструктора по новой технике АО «Кургандормаш» Андрей Харлов.
Кроме того, АО «Кургандормаш» осваивает производство дорожно-строительной и коммунальной техники с применением узлов электротрансмиссии привода шасси и привода навесного технологического оборудования. Завод также налаживает производство необходимых типоразмеров электротрансмиссий и накопителей электроэнергии достаточной емкости.
Машины, разрабатываемые предприятием, позволят снизить объемы выброса вредных выхлопных газов, шумность на дорогах, а также расходы на содержание и обслуживание оборудования у эксплуатирующих служб.
Добавим, общая сумма вложений в нацпроект «Наука» составляет порядка 635 млрд руб. В финале проекта, к 2024 г., в стране должны заработать три национальных сетевых биоресурсных центра, а разработанные технологии будут внедрены в организации, действующие в реальном секторе экономики.