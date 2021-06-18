Губернатор отметил вклад Козицына, Алтушкина и Симановского в борьбу с пандемией

На приуроченном ко Дню медицинского работника вручении премий отметили не только врачей и медперсонал больниц, но и крупнейших бизнесменов региона.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил премии профессионального признания «Медицинский Олимп» медикам региона. Мероприятие было приурочено ко Дню медицинского работника.

Вы — люди самой мирной и гуманной профессии, совершили и совершаете настоящий гражданский и профессиональный подвиг. Весь минувший год вы жили и работали в чрезвычайных условиях, с огромными физическими и моральными перегрузками, без выходных, зачастую с риском для собственного здоровья и самой жизни. Борьба с коронавирусом продолжается и сегодня, — отметил Евгений Куйвашев.

Также глава региона напомнил, что в регионе 2021 г. объявлен Годом медицинского работника.

Премию «Медицинский Олимп» «За вклад в борьбу с пандемией COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм» получили коллективы 12 больниц. Были вручены и персональные награды, их удостоились:

заместитель главного врача по медицинской помощи «Городской клинической больницы №40» Екатеринбурга Галина Колотова,

заместитель главного врача по лечебной работе «Городской больницы № 1» Нижнего Тагила Денис Волков,

и.о. заместителя главного врача по медицинской части Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Владимир Лангольф,

заместитель главного врача по лечебной части Городской больницы Асбеста Татьяна Порошина.

Медицинское сообщество особо отметило вклад в борьбу с пандемией соучредителей «Фонда святой Екатерины» — генерального директора УГМК-Холдинга Андрея Козицына, председателя совета директоров «Русской медной компании» Игоря Алтушкина, основателя группы компаний «Сима-Ленд» Андрея Симановского. С начала пандемии уральские предприниматели выделили на поддержку системы здравоохранения Свердловской области более 1,7 млрд руб.

Напомним, в ноябре 2020 г. Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский стали лауреатами в главной номинации премии «Человек года» (учредитель — издание «Деловой квартал»). Была отмечена помощь бизнесменов региону в борьбе с коронавирусом.

Предприниматели входят в список самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019, составленный DK.RU на основе экспертного опроса.