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Губернатор отметил вклад Козицына, Алтушкина и Симановского в борьбу с пандемией

Губернатор отметил вклад Козицына, Алтушкина и Симановского в борьбу с пандемией
Иллюстрация: Департамент информационной политики Свердловской области

На приуроченном ко Дню медицинского работника вручении премий отметили не только врачей и медперсонал больниц, но и крупнейших бизнесменов региона.

#МЕЦЕНАТСТВО#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил премии профессионального признания «Медицинский Олимп» медикам региона. Мероприятие было приурочено ко Дню медицинского работника.

Вы — люди самой мирной и гуманной профессии, совершили и совершаете настоящий гражданский и профессиональный подвиг. Весь минувший год вы жили и работали в чрезвычайных условиях, с огромными физическими и моральными перегрузками, без выходных, зачастую с риском для собственного здоровья и самой жизни. Борьба с коронавирусом продолжается и сегодня, — отметил Евгений Куйвашев.

Также глава региона напомнил, что в регионе 2021 г. объявлен Годом медицинского работника.

Премию «Медицинский Олимп» «За вклад в борьбу с пандемией COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм» получили коллективы 12 больниц. Были вручены и персональные награды, их удостоились:

  • заместитель главного врача по медицинской помощи «Городской клинической больницы №40» Екатеринбурга Галина Колотова,
  • заместитель главного врача по лечебной работе «Городской больницы № 1» Нижнего Тагила Денис Волков,
  • и.о. заместителя главного врача по медицинской части Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Владимир Лангольф,
  • заместитель главного врача по лечебной части Городской больницы Асбеста Татьяна Порошина.

Медицинское сообщество особо отметило вклад в борьбу с пандемией соучредителей «Фонда святой Екатерины» — генерального директора УГМК-Холдинга Андрея Козицына, председателя совета директоров «Русской медной компании» Игоря Алтушкина, основателя группы компаний «Сима-Ленд» Андрея Симановского. С начала пандемии уральские предприниматели выделили на поддержку системы здравоохранения Свердловской области более 1,7 млрд руб.

Напомним, в ноябре 2020 г. Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский стали лауреатами в главной номинации премии «Человек года» (учредитель — издание «Деловой квартал»). Была отмечена помощь бизнесменов региону в борьбе с коронавирусом.

Предприниматели входят в список самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019, составленный DK.RU на основе экспертного опроса.

Автор: Александра Клименко
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