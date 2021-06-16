Рынок аренды сжимается: екатеринбуржцы останутся без каршеринга

На рынке глобальный дефицит автомобилей, — констатировал гендиректор шеринговой компании. В сервисе можно было поминутно арендовать как элитные (BMW, Mini Cooper), так бюджетные (KIA, Hyundai) авто.

Сервис по аренде автомобилей «Ситидрайв» (бывший YouDrive) сворачивает деятельность в Екатеринбурге с 21 июня. Соответствующее объявление появилось в приложении компании. В нем также поясняется: автопарк сокращается, но пока можно кататься, как прежде.

Каршеринг планирует сосредоточиться на регионах, где спрос на аренду автомобилей продолжает расти. В первую очередь, это Санкт-Петербург.

Автомобили из Екатеринбурга мы планируем перевезти в Санкт-Петербург. Приостановка «Ситидрайв» в Екатеринбурге связана с глобальным дефицитом автомобилей на рынке и повышенным спросом на каршеринг в других городах, в том числе из-за туристического сезона. Сейчас сложнее строить планы, чем это было пару лет назад, потому что ситуация с эпидемией, экономикой и другими глобальными вопросами меняется каждый день, — прокомментировал генеральный директор «Ситидрайв» Алексей Сергеев (цитата по e1.ru).

После ухода компании «Ситидрайв» на рынке каршеринга Екатеринбурга останутся два сервиса — «Делимобиль» и «Uraмобиль».

«Ситидрайв» рассмотрит возможность возвращения в столицу Урала, если ситуация с нехваткой автомобилей изменится.

Напомним, что первый сервис поминутной аренды автомобилей «Делимобиль» появился в Екатеринбурге в начале 2018 г. В мае того же года заработал каршеринг Uraмобиль. «Ситидрайв» (YouDrive) зашел в Екатеринбург в сентябре 2018 г. Он отстроился от конкурентов, предоставив пользователям возможность арендовать авто из элитного сегмента — BMW, Mini Cooper и Mercedes. Остальные каршеринги предоставляли машины классом ниже: Hyundai Solaris и Lifan X50.

Ранее DK.RU рассматривал, что проще и выгоднее: личный автомобиль, такси или каршеринг.