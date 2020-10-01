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Своя машина, каршеринг, такси? Как выбрать самый выгодный для вас способ передвижения

Своя машина, каршеринг, такси? Как выбрать самый выгодный для вас способ передвижения
Иллюстрация: pixabay.com

Как передвигаться горожанину? Сколько на самом деле стоит личный автомобиль, со всеми страховками и ежегодной потерей стоимости? Калькулятор Яндекса констатирует: не меньше 20 000 рублей в месяц.

#ЛАЙФХАКИ

Вопрос, который в последние годы встает перед жителями мегаполисов все чаще — что проще и выгоднее: личный автомобиль, такси или каршеринг? Подсчетами занялся Яндекс.

Компания запустила калькулятор, в котором можно ввести свои данные  понять, что выгоднее именно для вас. При расчетах учитываются расходы, которые несут все автовладельцы: амортизация (снижение стоимости автомобиля), траты на топливо, оплата страховки (в том числе КАСКО) и техобслуживания, услуги мойки, сезонная смена шин, транспортный налог.

Своя машина, каршеринг, такси? Как выбрать самый выгодный для вас способ передвижения 1

В стоимость содержания автомобиля не заложены расходы на ремонт, парковку, оплату штрафов и проценты по возможному автокредиту.

Оказалось, что в среднем на личный автомобиль в месяц нужно тратить минимум 10 000 рублей. Дешевле 20 000 обходятся, например, Lada Grants, Lada Vesta, KIA Rio и Hyundai Creta. При каршеринге на эти же марки уходит тоже около 20 000 рублей.

Своя машина, каршеринг, такси? Как выбрать самый выгодный для вас способ передвижения 2

Структура расходов на дорогие и бюджетные машины выглядит по-разному. Чем дороже автомобиль, тем ниже доля затрат на техобслуживание, ОСАГО и особенно на топливо. Например, у владельцев десяти самых дешевых машин на топливо уходит в среднем 5400 рублей в месяц, это треть от общей суммы расходов. Владельцы десяти самых дорогих заправляются в среднем на 5800 рублей в месяц, но для них это составляет всего 4 % от всех затрат.

Автор: Александра Клименко
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