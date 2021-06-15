«Все плохо, станет еще хуже» — типовой сюжет. Мы так созданы, нам нравится, когда пугают»

«Обещали ливень. Он случился — ок, были готовы. Не случился — радость. Поэтому будем раз за разом слушать продолбавших свои прогнозы сказочников. Пусть они нас пугают. Подпишемся, будем вздрагивать».

Дмитрий Волошин, основатель проекта «OTUS. Онлайн-образование», пишет в своем блоге на Facebook:

— Скоро наступит трындец. Все очень плохо, а станет еще хуже. Мы все потеряем работу. Вот буквально все. Нам на смену придут роботы, дроны, автоматизация, компьютеризация, цифровизация и просто -ция. Все, кто не успеют найти новую работу, ее не найдут. Все, кто не успеют переучиться — не переучатся. Если не оставлять цифровой след, то не поймешь, чему учиться и какую работу искать. Все плохо, тебя заменит искусственный интеллект. Но есть и хорошее: искусственный интеллект поможет тебе найти себя. В мире победившего искусственного интеллекта. Но все же скоро наступит трындец. Верьте мне.

Все плохо. Экономика в ауте. Мы имеем буквально последнюю получку. Завтра денег уже не будет. И послезавтра. Это ледниковый период разрушенной экономики. Пузырь биткоинов похоронит цивилизацию. Пузырь ликвидности взорвется. Инфляция галопирует. Дефляция наступает. Пенсионные деньги сгорели. Газ и нефть никому не нужны. Но есть и хорошие новости: золото будет дорожать. Скупив золото, можно выложить себе слитками в гробу неприличное слово. А так — трындец. Надо копать погреб, скупать сало, спички и короткоствол. Скоро из городов хлынут толпы нищих и агрессивных банкиров. Надо готовиться. Все плохо, хуже не бывает.

Это апокалипсис. Трындец в кубе. Пандемия пандемий. Идеальный шторм вируса. Доигралось человечество. Это все ученые. Выпустили зверя из лаборатории. Мы все умрем. Сейчас вирус мутирует. Ничего не помогает. Маски бесполезны. Руки мыть бессмысленно. Вакцина не помогает, это способ контроля меня правительством. Одно хорошо — если сесть на скамейку и быстро встать, то можно сэкономить 4000 рублей. А так, конечно, ужас. Нет спасения. Государство врет. Все врут. Никто ни в чем не разбирается. Трындец незамутненный.

Вы прослушали типовые посты успешных блогеров. Мы так устроены — нам нравится, когда нас пугают. Так жизнь становится проще. То есть пообещали, скажем, ливень. Он случился — ок, мы были готовы. Не случился — внезапная радость. Поэтому будем раз за разом слушать продолбавших свои прогнозы сказочников. Пусть они нас пугают. Подпишемся на них. Трепетно вздрагиваем от каждого поста. Немножко с ними спорим, чтобы прикоснуться к величию холодного цинизма и махрового пессимизма. Хотя и подозреваем, что у каждого сказочника есть своя маленькая коммерческая цель писать эти грустные предсказания.

Ранее на DK.RU: «Хочется ведь как? Хочется жить для чего-то, а задачу юности уже выполнил»