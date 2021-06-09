«Хочется ведь как? Хочется жить для чего-то, а задачу юности уже выполнил»

«Сейчас из всех признаний годовой бонус да одобрительное похлопывание по плечу от коллег по кружку лепки».Как и для чего жить, когда «все хорошо, денег хватает, отпуск регулярно»?

Дмитрий Волошин, основатель проекта «OTUS. Онлайн-образование», пишет в своем блоге на Facebook:

— Вот предположим такую ситуацию. Есть обычный человек. Мужчина, женщина — не важно. Он пожил, достаточно успешен в карьере. То есть может зарабатывать на жизнь, тратя на это 1-2 дня в неделю. У него есть где жить и быт вполне налажен. У него взрослый ребенок или даже дети. У него есть какие-то хобби, то ли танцует, то ли поет, может, пишет рассказы или, скажем, дегустирует виски. У него все хорошо. Он находится в состоянии предсказумого хода событий. В среду он позавтракает в «Хлебе насущном», в пятницу вечером сходит на ужин в «Белого Кролика». А потом лето и Греция, надо же выбраться на море. Есть небольшие накопления, даже пробует играться в ПИФы. У него есть время почитать книгу и встретиться с друзьями. У него все хорошо. Он выполнил задачу юности.

Идем дальше. Вот живет он так год или три. И что-то начинает грустить. Думает о предназначении, о его затянувшемся поиске. Хочется ведь как? Хочется жить для чего-то. Чтобы, может, борьба какая-то, поражения, но и победы. Чтобы умеренные лишения, но зато достижения и признание. А то сейчас из всех признаний годовой бонус да одобрительное похлопывание по плечу от коллег по кружку лепки. А тут еще недавно книгу прочел, заново перечитал, помните, «Айвенго». Или фильм посмотрел старый, ну тот где «комсомольцы, добровольцы...». И вот как-то здесь становится тоскливо. Вроде не старый или не старая, вроде не дурак или не дура, а делать что? Живу же как овощ, по сути. Так и похоронят меня, что ли? Напишут на могиле «здесь лежит ЗГД»? И положат на постамент книжку, которую ты написал от скуки, и она разошлась тиражом аж 300 экземпляров?

Натурально, он идет к друзьям. И под стаканчик выясняется удивительное дело. Друзья о предназначении имеют тоже весьма смутные представления. Кто-то зачем-то зарабатывает деньги, хочет «ярд». Кто-то коллекционирует женщин или мужчин. Кто-то пьет и носится по клубам, а кто-то просто пьет в одиночестве, но с сигарой. И ни один, внимание, ни один не счастлив. Разве что только те, кто с йогой. Но они странные, не будем об этом. Друзья не помогли, ну что же, айда к психотерапевту/коучу/на исповедь. Процесс увлекательный, затягивает, может он или она под это дело получит новую профессию. Говорят же, что только вор может хорошо ловить вора, и только псих по-настоящему поймет психа. Конечно, он или она не псих. Время просто такое.

Заканчиваем историю этого мужчины или женщины. В большинстве случаем он или она остановится. Станет коучем, займется йогой, лепка опять же есть. Ну не то чтобы остановится, а сменит, вернее, переприоретизирует, вектор. Будет смотреть в себя. Будет думать о себе. Будет развивать себя. Там, в себе, наверное, идет ожесточенная работа. Вот только с точки зрения общественной пользы она не видна. С точки зрения окружающих она не имеет значения. Ведь окружающие отмечают только то, что меняет их жизнь. И считают, вполне обосновано, пользой пользу себе. И в этом смысле наш мужчина или женщина пропал с радаров жизни. Плохо это или хорошо? Не знаю. Лично я верю в то, что смысл жизни несколько больше чем саморазвитие и самопознание. А вот есть ли возможность одновременно и гармонично развиваться самому и как-то думать об окружающих — не знаю. Достоевский о таких не писал.

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