Одни служат десятилетия, другие ломаются через 3 года. Рейтинг надежных и не очень авто

Выбирая машину на вторичном рынке важно не прогадать и взять машину, которая не начнет требовать дорогостоящего ремонта уже через полгода. Марки и модели, на которые стоит обратить внимание.

Ассортимент в автосалонах России все ниже. Некоторые модели под заказ нужно ждать до полугода, при этом цена на машину не фиксируется. Такая ситуация заставила даже тех, кто предпочитает новые машины, обратить внимание на рынок подержанных авто. Что там выбирать?

Эксперты Ассоциации технического надзора TUV опросили 13 000 автомобилистов. У водителей узнали, часто ли ломаются их машины и насколько это серьезные поломки. Были проанализированы 175 моделей 31 бренда, выпущенные в 2011-2020 гг.

Топ-10 самых надежных марок б/у автомобилей:

1. Lexus – 96,0% (максимальный показатель у IS и CT);

2. Kia – 92,7% (Picanto и Ceed);

3. Toyota – 92,2% (RAV4 и Yaris Hybrid);

4. Suzuki – 91,9% (Suzuki Swift Sport, SX4 S-Cross и Vitara);

5. Honda – 91,6% (Jazz, Civic и CR-V);

6. Mitsubishi – 91,2% (Outlander PHEV и ASX);

7. Seat – 90,7% (Leon и Ibiza);

8. Hyundai – 89,2% (i10, IX20 и i30);

9. Subaru – 87,8% (Forester и Outback);

10. Volvo – 84,7% (XC90 и V40).

Также эксперты немецкой ассоциации назвали пятерку самых проблемных подержанных автомобилей в 2021 году. Это Dacia Logan второго поколения (в России известен как Renault Logan), первые проблемы с машиной возникают уже на пробеге в 56 тыс.км. На втором месте седан Volkswagen Passat, 19,8% этой модели имеют проблемы уже на пробеге в 90 тыс. км. На третьем месте Mazda 6, эта машина имеет серьезные поломки уже через 2-3 года эксплуатации на пробеге в 52 тыс. км. Четверное место у кроссовера Hyundai Tucson, который при пробеге в 130 тыс.км. имеет проблемы в 34% случаев. Закрывает рейтинг японский кроссовер Nissan Qashqai, машина требует серьезного ремонта через 10-11 лет эксплуатации.

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