Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.04
76,24
91,47
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Плюс 135 000 за б/у машину. Как изменились цены на легковые авто за год

Плюс 135 000 за б/у машину. Как изменились цены на легковые авто за год
Иллюстрация: https://pixabay.com

Сейчас годовалый автомобиль можно продать дороже его исходной стоимости, посчитали аналитики «Авто.ру». Дело в дефиците новых машин и постоянном росте цены на них.

#АВТО#ИНФЛЯЦИЯ#НОВОСТИ

Стоимость б/у автомобилей растет быстрее, чем цена на новые машины. В первом квартале 2021 года поддержанные  авто подорожали на 5,2%, а в дилерском сегменте — на 10%, передает «Авто.ру». За год рост цен составил в среднем 25% или 135 тысяч рублей в рублёвом эквиваленте. Это произошло главным образом из-за существенного подорожания новых автомобилей — покупатели, ранее планировавшие приобрести новую машину, были вынуждены остановить свой выбор на подержанной.

Среди наиболее популярных моделей на вторичном рынке быстрее всего росла стоимость Skoda Octavia (в среднем на 11,5%, до 723,1 тыс. руб.), Toyota Camry (на 10%, почти до 1,4 млн руб.), BMW 5 (на 9,4%, до 1,3 млн руб.) и Mercedes-Benz E-Class (на 9,3%, до 1,5 млн руб.). Медленно росли цены на отечественные ВАЗ-2107 (на 2%, почти до 68 тыс. руб.) и Lada Kalina (на 3%, до 221,5 тыс. руб.).
Плюс 135 000 за б/у машину. Как изменились цены на легковые авто за год 1

Новые автомобили за тот же период прибавили в цене 3,8%. Так, заметное повышение зафиксировано за Audi: автомобили бренда подорожали в 2 раза сильнее, чем BMW, а Mercedes-Benz пока что сдерживает рост после сильного скачка цен в 2020 году. Автомобили массовых брендов дорожают не так существенно. С начала года сильнее всех изменение стоимости ощутили покупатели Chery, JAC и Kia.

Плюс 135 000 за б/у машину. Как изменились цены на легковые авто за год 2

«Рост цен обусловлен в первую очередь существенным ослаблением рубля по отношению к основным иностранным валютам, а также дефицитом автомобилей, с которым столкнулись дилеры и производители из-за пандемии. Строить прогнозы сейчас очень сложно, но, учитывая текущее положение дел, вероятно, нас ждет новое повышение цен. По крайней мере скидок ждать не стоит, несмотря на восстановление складов», — говорит Павел Алёшин, генеральный директор компании «Яндекс.Вертикали».

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Чехия высылает 18 дипломатов и обвиняет Петрова и Боширова из ГРУ в организации взрываЧехия высылает 18 дипломатов и обвиняет Петрова и Боширова из ГРУ в организации взрыва
  • «Мы, как Ferrari, на рынке тортов». Уроки кризиса от фабрики «9 Островов». ФОТОРЕПОРТАЖ«Мы, как Ferrari, на рынке тортов». Уроки кризиса от фабрики «9 Островов». ФОТОРЕПОРТАЖ
  • «Борьба с мошенниками объединяет страховщиков. Обойдемся без посредников и автоюристов»«Борьба с мошенниками объединяет страховщиков. Обойдемся без посредников и автоюристов»
  • «Возник бы реальный конкурент экосистемам госбанков». Зампред «Нейвы» о причинах закрытия«Возник бы реальный конкурент экосистемам госбанков». Зампред «Нейвы» о причинах закрытия
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.