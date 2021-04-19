Плюс 135 000 за б/у машину. Как изменились цены на легковые авто за год

Сейчас годовалый автомобиль можно продать дороже его исходной стоимости, посчитали аналитики «Авто.ру». Дело в дефиците новых машин и постоянном росте цены на них.

Стоимость б/у автомобилей растет быстрее, чем цена на новые машины. В первом квартале 2021 года поддержанные авто подорожали на 5,2%, а в дилерском сегменте — на 10%, передает «Авто.ру». За год рост цен составил в среднем 25% или 135 тысяч рублей в рублёвом эквиваленте. Это произошло главным образом из-за существенного подорожания новых автомобилей — покупатели, ранее планировавшие приобрести новую машину, были вынуждены остановить свой выбор на подержанной.

Среди наиболее популярных моделей на вторичном рынке быстрее всего росла стоимость Skoda Octavia (в среднем на 11,5%, до 723,1 тыс. руб.), Toyota Camry (на 10%, почти до 1,4 млн руб.), BMW 5 (на 9,4%, до 1,3 млн руб.) и Mercedes-Benz E-Class (на 9,3%, до 1,5 млн руб.). Медленно росли цены на отечественные ВАЗ-2107 (на 2%, почти до 68 тыс. руб.) и Lada Kalina (на 3%, до 221,5 тыс. руб.).



Новые автомобили за тот же период прибавили в цене 3,8%. Так, заметное повышение зафиксировано за Audi: автомобили бренда подорожали в 2 раза сильнее, чем BMW, а Mercedes-Benz пока что сдерживает рост после сильного скачка цен в 2020 году. Автомобили массовых брендов дорожают не так существенно. С начала года сильнее всех изменение стоимости ощутили покупатели Chery, JAC и Kia.