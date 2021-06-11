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Делегация ЦБ приедет в Екатеринбург выбирать объект для пятитысячной купюры

Делегация ЦБ приедет в Екатеринбург выбирать объект для пятитысячной купюры
Иллюстрация: pixabay.com

С 2022 г. на банкноте номиналом 5000 руб. будет изображен не только Хабаровск, но и Екатеринбург. О том, какой объект станет символом города, пока только ходят слухи.

#НОВОСТИ

В Екатеринбург приедет делегация Центробанка. Ее члены должны будут выбрать объект, который будет изображен на новой пятитысячной купюре.

Начальник отдела по связям с общественностью в Уральском главном управлении ЦБ РФ Ирина Арефьева рассказала, что список объектов Екатеринбурга, которые станут претендентами, пока не определен. Делегация приедет в город в июле.

По словам Арьфьевой, до прибытия сотрудников ЦБ нужно провести второе заседание экспертной группы по  выбору дизайна купюры. Скорее всего, оно пройдет в конце июня.

Ранее возможный дизайн новой банкноты продемонстрировал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он предложил разместить на банкноте изображение здания городской администрации. В числе других вариантов, предложенных Орловым, гостиница «Исеть», Дом Севастьянова, здание Уральского федерального университета.

DK.RU писал что с 2022 г. в России банкноты одного номинала будут иметь разный дизайн. Купюры в 10, 500, 1000 и 5000 руб. будут иметь хождение в двух вариантах дизайна. К Красноярску, Архангельску, Ярославлю и Хабаровску добавятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Telegram-канал «Екатское чтиво» фантазировал на тему того, что могло бы быть изображено на банкноте как символ города. Среди предположений — изображение «Гринвича», баночка майонеза ЕЖК, падающая телевизионная башня или арт-объект от художника Тимофея Ради.

Также были предположения, что на купюре увековечат память первого президента РФ Бориса Ельцина. Например, изобразят на ней Ельцин-центр и памятник Ельцину

Автор: Александра Клименко
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