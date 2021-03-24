Майонез или «Гринвич»? Фантазии горожан о новой пятитысячной купюре с Екатеринбургом

ЦБ объявил, что с 2022 г. в России будут ходить купюры с разным дизайном. Так, к изображению Хабаровска на пятитысячной банкноте должен присоединиться Екатеринбург. Какие объекты можно там поместить?

Изображение Екатеринбурга появится на купюрах номиналом 5 тыс. руб., об этом сообщил Банк России. Такое решение ЦБ принял в рамках запланированного усиления защиты и обновления дизайна банкнот.

Изображения используемых в дизайне банкнот городов сохранятся, но купюры в 10, 500, 1000 и 5000 будут иметь хождение в двух вариантах дизайна. К Красноярску, Архангельску, Ярославлю и Хабаровску добавятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга соответственно, — сообщили в Банке России.

Выпустить новые купюры в обращение планируется в 2022-2025 гг. Пятитысячная банкнота с изображением Екатеринбурга должна поступить в обращение в 2023 г.

Достопримечательности, которые изобразят на купюрах, выберут сами жители, а пока авторы Telegram-канала «Екатское чтиво» пофантазировали, что могло бы появиться на новых банкнотах. Среди предположений — изображение «Гринвича», баночка майонеза ЕЖК, падающая телевизионная башня или арт-объект от художника Тимофея Ради.

Добавим, что в последний раз банкноты с новым изображением были запущены в России в 2017 г., рассказывал DK.RU. Тогда в обороте появилась купюра номиналом в 200 руб. с достопримечательностями Севастополя и купюра 2 тыс. руб., на которой изобразили вантовый мост в городе Владивостоке, ведущий на остров Русский, а на оборотной стороне — космодром «Восточный».

фото: Telegram-канал «Екатское чтиво»