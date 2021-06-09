Сильная инфляция может вынудить ЦБ резко повысить ключевую ставку. Кредиты подорожают

Центробанк в пятницу неминуемо повысит ключевую ставку, уверены экономисты, вопрос только в том, насколько большим будет шаг. Возможное повышение до 5,75% станет самым резким с декабря 2014 г.

Выросшая до пятилетнего максимума инфляция может стать причиной повышения ключевой ставки ЦБ 11 июня сразу на 75 базисных пунктов до 5,75% годовых, пишет Forbes со ссылкой на записку аналитиков банка Goldman Sachs. Если такой сценарий сбудется, то повышение станет максимальным с декабря 2014 г.: тогда Центробанк поднял ставку с 10,5% до 17%, чтобы остановить обвал рубля.

Скорее всего, сейчас регулятор поднимет ключевую ставку на 50 базисных пунктов, как в апреле, считают в Goldman Sachs. Однако шанс более резкого повышения возрос после того как Росстат опубликовал данные об ускорении годовой инфляции в мае — до 6,02% с 5,53% в апреле. Более резкое повышение ставки может снизить инфляционное давление и зафиксировать инфляционные ожидания, считают аналитики.

Инфляционное давление возникло из-за быстрого восстановления российской экономики, и, судя по статистике, Центробанк в этом прав, считают в Goldman Sachs. Впрочем, период высокой инфляции не будет долгим: к концу года она снизится до уровня немногим более 5%, а к середине 2022 г. замедлится до 3%, если не будет резких колебаний курса рубля.

Повышение ставки более чем на 0,25 процентных пунктов приведет к усилению спроса на кредиты, так как рынок будет ждать дальнейшего роста кредитных ставок, считает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.

Повышение ставки даже на 0,5 п.п. при уровне инфляции в 5-5,3% к концу года все равно будет означать сохранение мягкой кредитно-денежной политики, полагает Дмитрий Тарасов, глава Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.