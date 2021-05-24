«А тебе интересен его интерес?». Как по одному вопросу узнать своего человека

«Я делю ответы на два типа: есть путь и нет пути. Первые, даже безотносительно ответа — свои. Вторые, скорее всего, чужие. С первыми интереснее и как-то живее. Со вторыми надежно и скучно». МНЕНИЕ.

Дмитрий Волошин, основатель проекта «OTUS. Онлайн-образование», пишет в своем блоге на Facebook:

— Есть такие вопросы, которые как «свой-чужой». Позволяют понять по ответу, кто перед тобой. Подобный тебе, близкий, понятный, или отличный, пугающий и неизвестный. Еще важен не только ответ, но и задержка перед ним. Важен наморщенный лоб. Важно удивление от вопроса. Есть такие вопросы, которые редко или никогда не задаются. Это тоже примечательно, что твой vis-a-vis никогда доселе не думал в ту сторону. Натурально, есть замечательные ответы. Нетиповые, которые не позволяют отнести отвечающего к одной из двух групп: своих или чужих. Ты относишь его к третьей — чудесные сказочники. Либо четвертой — великие фантазеры. Либо пятой — непонятые мудрецы. Есть такие вопросы. На понимание смыслов человека.

Я люблю вопрос «Зачем ты делаешь бизнес?». Слово «бизнес» не принципиально, его можно менять на «проект» и что-то в этом роде. Впрочем, если человек делает именно бизнес, свое дело, то в ответе будет обычно больше энергии. Часто бывает ответ: «Ради денег» и его вариации. Ага, это чужой. Не плохой, не хороший, просто чужой.

В моей картине мира делать бизнес ради денег — это все равно как топить печку ради огня.

А если отвечает: «Ради идеи», да еще и объясняет какой, то тут интереснее. Тут уже свой, понятный. Можно обсудить идею. Обменяться идеями. Есть предмет.

Или вопрос про гордость, тоже хороший: «Чем гордишься?». Примечайте, что говорит человек. Гордится делами или результатами. Гордится процессом или эффектами. Гордится людьми вокруг или их именами. Я обсуждал на прошлой неделе свое выступление на ПМЭФ, и мне один товарищ заявил, что гордится фотографией с первым лицом большой, географически распределенной территории. Ну не мой это товарищ, чужой. Или другой коллега, в рамках того же обсуждения сообщил, что гордится созданием самой крупной компании в небольшом сегменте некрупного сектора экономики. Наверное, кому-то тоже это близко. Не мне.

А еще есть самый зубодробительный вопрос: «О чем мечтаешь?». У нас его задавать особо в лоб не принято. По крайней мере до первых пяти стаканов.

Впрочем, можно извернуться и задать, если уж очень хочется. Я делю ответы на два типа: есть путь и нет пути. Первые, они даже безотносительно ответа — свои. Вторые, скорее всего, чужие. С первыми интереснее и как-то живее. Со вторыми надежно и скучно. Первые могут поразить наблюдением и расстроить резким словом. Вторые усыпят речевым оборотом и всегда все знают. Первые — эгоисты, но если ты в беде, то выпадут внезапно, из ниоткуда, и будут помогать шумно, душевно и бестолково. Вторые заверяют в вечной дружбе, но как только тебе нужна будет помощь, то уверенно пропадут, солидно и надолго.

Я люблю вопросы. Они заставляют думать. Это как деньги, которые заставляют работать. Вот вроде задали тебе вопрос, и неудобно молчать, надо что-то ответить. Часто смысл спрашивания сам по себе непонятен. Часто вопросы какие-то корявые, или наоборот излишне хитрованские. Бывает, задают их невпопад и со странной, несоответствующей сути интонации. Это тоже сигнал, примечайте его. Значит, спрашивает чужой. И это тоже важно, потому что проще всего понять кто перед тобой даже не по ответу. А по вопросу, который он тебе задал. Что его интересует? А тебе интересен его интерес? Вот как-то так.

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