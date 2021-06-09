Лето пришло, ура? Как теплые месяцы вгоняют нас в депрессию

Не всем и не всегда хорошо летом. Пикники, прогулки и фестивали на свежем воздухе могут заставить страдать каждого. Разбираемся, в чем дело.

Не все люди радуются лету и не все чувствуют себя в теплое время года хорошо, в том числе ментально. Весенние и летние месяцы для многих традиционно время для более частого общения с семьей и друзьями, время долгих прогулок и пикников после холодных и темных осенне-зимних месяцев. Почему же настроение летом может быть очень не очень?

Летняя хандра

По данным психиатрической литературы, для некоторых людей лето — крайне сложное время. В рамках нескольких исследований изучались сезонные колебания одиночества, оказалось, что сильнее всего это чувство люди, как правило, испытывают весной и летом. В эти же месяцы выше уровень самоубийств. Пик госпитализаций в психиатрические больницы, как правило, приходится на летние месяцы, а люди с биполярным расстройством гораздо чаще испытывают интенсивные маниакальные эпизоды весной и летом.

Так что весну и лето любят далеко не все.

Физические и биологические факторы

Объяснений этому может быть несколько, в нескольких исследованиях за основу брали физические факторы: температуру, влажность, освещенность, уровень солнечной радиации, геомагнитную активность.

Летние экстремумы могут вызывать стресс и нарушать биологические функции, такие как частота сердечных сокращений, артериальное давление, циркадные ритмы, уровни энергии и выброс нейротрансмиттеров, гормонов и эндорфинов. У некоторых людей это вызывает химический дисбаланс, который может пагубно влиять на психическое здоровье.

Но растущее количество исследований показывает, что переход к летнему периоду труднее всего дается людям, склонным к социальной изоляции, и это, вероятно, ключевой фактор роста проблем с психическим здоровьем в теплые месяцы.

Социальные и сезонные факторы

Лето — это время для общения и развлечений на свежем воздухе. Фестивали и спортивные соревнования, концерты в парках, походы, поездки на рыбалку или простое безделье на пляже — все это хочется в компании семьи или друзей.

Но очень многие люди не имеют близкого круга общения, в силу самых разных обстоятельств. YouGov недавно опросил более 1000 взрослых в США по вопросам одиночества и изоляции и оказалось, что 29% миллениалов всегда или часто чувствуют себя одинокими, а у 27% нет близких друзей. Таким людям в теплые месяцы может быть особенно трудно.

Изолированные люди, как правило, считают себя зрителями, а не участниками всех летних активностей. Это болезненно, ведь другие используют летние месяцы на максимум. Это не просто «страх упущенных возможностей», а реально упущенные возможности.

Что можно сделать?

Некоторые новые исследования предполагают, что ни к чему не обязывающая беседа с незнакомцами и работниками розничной торговли улучшает самочувствие и психическое здоровье. В целом практически любое социальное взаимодействие дает положительные результаты, так что нужно пробовать наладить контакт с людьми разными способами. В конце концов, клубы одиночек в социальных сетях вполне могут организовать офлайн встречи.

Ранее на DK.RU: Тяжелые времена бывают у всех, но переносим их мы по-разному. Каков мозг стойких людей?