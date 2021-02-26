Тяжелые времена бывают у всех, но переносим их мы по-разному. Каков мозг стойких людей?

Мозг людей, способных пережить удары судьбы, имеет особенности. Они могут возникнуть в результате тяжелого детства или быть врожденными, но без них людям тяжело пережить сильные удары. Разбираемся.

Нейробиолог Лаура Морено-Лопез разбирается с тем, как умение переосмыслять воспоминания помогает регулировать эмоции и справляться с травмами. Вот что она пишет:

— Это был не первый его прыжок на сноуборде и не самый худший. Он не пытался сделать необычный поворот или новый трюк. Но в тот день в декабре 2015 года Циско Гарсия потерял равновесие и, пролетев 10 метров, сильно упал на спину и повредил спинной мозг. Ему было 33 года.

Восстановление было тяжелым и долгим, Циско понимал, что жизнь уже не будет прежней. Но еще до завершения реабилитации его грусть сменилась злостью. Она заставляла его бороться, чтобы стать независимым, жить полной жизнью. Он всегда любил теннис, поэтому, когда друзья рассказали ему о теннисе на инвалидных колясках, он тут же начал тренироваться. В первый год карьеры Гарсиа стремился войти в 200 лучших игроков мира и в восьмерку лучших игроков Испании, чтобы иметь возможность участвовать в национальных турнирах серии Masters. Это казалось невозможным. Но он это сделал: сегодня Гарсия занимает 66-е место в мире и 5-е место в Испании.

Тяжелые времена неизбежны, у всех нас есть повседневные проблемы, случаются и травмирующие события, у большинства из нас в жизни было как минимум одно такое.

Однако не все реагируют на стресс, травму и трагедию одинаково. У некоторых стресс, вызванный травмирующим событием, становится хроническим, и ужасающие, навязчивые воспоминания и кошмары преследуют их по несколько дней, месяцев или даже лет. У таких людей могут развиться симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), депрессии или тревоги. Другие пьют или употребляют наркотики, чтобы заглушить боль и притупить воспоминания. А другие, подобные Гарсии, быстро оправляются и даже вырастают после. Эти люди демонстрируют то, что психологи называют «жизненной стойкостью» или «устойчивостью».

Устойчивость — это процесс адаптации перед лицом невзгод, травм, трагедий, угроз или серьезных источников стресса. Но что делает человека стойким? Как Гарсиа смог оправиться и преуспеть?

Мы с коллегами по Кембриджскому университету провели исследование, изучающее, как устойчивые люди реагируют на стресс и чем они отличаются от более уязвимых людей на нейробиологическом уровне.

Для этого эксперты проанализировали результаты сканирования мозга людей, с которыми жестоко обращались и о которых не заботились в детстве, а затем сравнили тех, у кого позже появились психические расстройства, с теми, кто каким-то образом справился с этим и обошелся без эмоциональных проблем.

Между этими двумя группами обнаружились отличия в трех основных областях мозга: префронтальная кора (участвующая в принятии решений и эмоциональном контроле), гиппокамп (отвечающий за память) и миндалевидное тело (так называемый «эмоциональный мозг», связанный со страхом и реакцией организма на стресс). Эти три области взаимосвязаны и критически важны для формирования и регулирования эмоциональных реакций.

Вероятно, устойчивость взрослых после жестокого обращения с ними в детстве может быть повышена за счет увеличения гиппокампа (за счет объема как серого, так и белого вещества) и увеличения связи между частями префронтальной коры и так называемой «сетью значимости» (набор нейронных областей, связанных с интеграцией внутренней и внешней информации и генерацией эмоций), а также улучшения связи в «центральной исполнительной сети» (еще один известный набор нейронных областей, вовлеченный в целенаправленное поведение, контроль внимания и рабочую память).

Мы надеемся, что это поможет нам лучше понять жизненную стойкость и то, как она развивается. Например, одна из основных характеристик стойких людей — их способность подавлять негативные воспоминания, связанные с травмирующим опытом.

Люди, которым сложнее подавлять нежелательные воспоминаниями, напротив, могут быть более уязвимы к развитию депрессии или посттравматического стрессового расстройства. Недавнее исследование изображений мозга людей, пострадавших от терактов в Париже в 2015 году, похоже, подтверждает это. Участников — у некоторых из них развилось ПТСР, а у некоторых нет, — попросили подавить нейтральные воспоминания (не связанные с теми атаками). У участников без ПТСР обнаружились нейронные изменения (включая префронтальную кору и гиппокамп), связанные с успешным подавлением нежелательных воспоминаний, тогда как у людей с ПТСР этот механизм нейронного контроля был ослаблен. Это показывает, что развитие навыков подавления нежелательных воспоминаний может быть стратегией повышения устойчивости.

Устойчивые люди также лучше справляются со своими эмоциями и легче переживают угрозы и стресс. Это подтверждает исследование изображений головного мозга, показывающее, что устойчивые люди проявляют более высокую активность в областях когнитивного контроля префронтальной коры в сочетании с более низкой активностью в областях обработки эмоций, таких как миндалевидное тело.

Один из способов психологического проявления этого — повышенная способность «когнитивно переоценивать» сложные ситуации и эмоции. Когнитивная переоценка — это когда мы переосмысливаем наши первоначальные представления о стрессовой ситуации, чтобы уменьшить эмоциональное воздействие события. Например, увидев фотографию человека, пострадавшего в результате несчастного случая, можно попытаться уменьшить свою негативную эмоциональную реакцию, представив, что этот человек — просто актер с макияжем, а не тот, кто действительно пострадал. Люди, использующие когнитивную переоценку, лучше себя чувствуют с психологической точки зрения, так что, возможно, это дает еще один ключ к пониманию того, как повысить устойчивость.

Люди в целом склонны к негативным чувствам и эмоциям. В процессе эволюции это нам хорошо помогало, однако у некоторых людей чрезмерное внимание к негативным воспоминаниям и эмоциям может вызвать ухудшение психического здоровья. Умение переключать внимание на те воспоминания, ситуации и чувства, которые заставляют нас чувствовать себя хорошо, может стать мощной стратегией спасения.

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