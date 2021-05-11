«Готовят нам нашивки со звездой Давида». Депутаты решили пересчитать гидов и экскурсоводов

«Разбухнет рынок "черных экскурсоводов", которые будут водить индивидуальных туристов, и среди них будет предостаточно самозванцев и просто желающих подзаработать на наивных приезжих».

Депутаты свердловского Заксобрания хотят скорректировать региональный закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области». Авторами поправок выступила группа депутатов во главе со спикером Людмилой Бабушкиной.

Основная корректировка касается создания в регионе специальной комиссии для аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, сообщает ЕАН. Сведения об официально работающих специалистах будут внесены в единый федеральный реестр гидов и гидов-переводчиков. Каждого оснастят нагрудной идентификационной карточкой, за их деятельностью будет вестись региональный государственный надзор. Контролировать работу цеха будет правительство. Изменения депутаты объясняют мартовской корректировкой федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

За работу без аттестации предлагаются штрафы: от 3 до 5 тыс. руб. для физлиц, от 5 до 10 тыс. руб. для должностных лиц и от 15 до 30 тыс. руб. для юрлиц.

Отметим, что в последнее время Екатеринбург захлестнула волна авторских экскурсий. DK.RU рассказывал, зачем обычные екатеринбуржцы идут в экскурсоводы. Дмитрий Москвин, кандидат политических наук, исследователь города — один из тех, кто проводит по Екатеринбургу авторские экскурсии. Он считает, что попытка бюрократизировать неофициальных экскурсоводов ни к чему хорошему не приведет.

На своей странице в соцсети Facebook Дмитрий Москвин написал, что в майские праздники Екатеринбург превратился в туристический центр:

Поток москвичей, петербуржцев, жителей крупных городов Сибири ринулись в город и в целом на Урал. Из 10 каникулярных дней я провел 54 часа (более 2 суток) в экскурсиях по городу. И знаете, в чем подвох? Этот туризм практически невозможно зафиксировать чиновничьими методиками. Это индивидуальный туризм компаниями 2-4 человека, необязательно родственники. Они селятся в съемных квартирах, покупают билеты на электрички и автобусы, а гидов берут по рекомендациям знакомых или агрегаторов в интернете. Другими словами, чиновники, ответственные за туризм, не видят ни одного показателя, а значит им неведомо, что Екатеринбург стал «туристической Меккой». И, между прочим, вопреки всему.

Однако, считает Дмитрий Москвин, «весь этот шик и блеск будут в ближайшее время обвалены законами об экскурсиях и просвещении»:

Вот уже и областные депутаты заерзали, готовят нам нашивки со звездой Давида — стараются подчинить экскурсии бюрократическим отчетам. В итоге разбухнет рынок «черных экскурсоводов», которые будут водить индивидуальных туристов, и среди них будет предостаточно самозванцев и просто желающих подзаработать на наивных приезжих. Умрет целый пласт исследовательских экскурсий для горожан — их проводят люди, у которых есть работа, и они не готовы бегать по чиновникам и доказывать, что лучше них разбираются в своем материале. Сохранится пласт групповых автобусных экскурсий, которого значительная часть туристов сторонится (что, впрочем, не означает, что этот тип экскурсий плох, он другой, менее адаптивный под индивидуальные запросы). И да, ровным счетом никакого улучшения качества туристической инфраструктуры запрет на деятельность экскурсоводов не создаст. Новые отели в малых городах не откроются, туалеты на маршрутах не появятся, а в городах типа Нижнего Тагила и Ирбита как негде было кормить туристов, так и не будет.

По мнению Дмитрия Москвина, в городе назрела необходимость публичного обсуждения того, «как не убить только народившееся и помочь туризму в городе и регионе развиваться дальше». Он призвал к диалогу коллег-экскурсоводов, чиновников, отвечающих за туризм, и депутатов, разрабатывающих новые нормативы для экскурсоводов.