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В Екатеринбург пришел новый онлайн-ритейлер

В Екатеринбург пришел новый онлайн-ритейлер
Иллюстрация: DK.RU

Контрольный пакет акций в сервисе экспресс-доставки продуктов и товаров для дома принадлежит совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group. Компания планирует выйти во все города-миллионники.

#ОНЛАЙН#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге запущен онлайн-ритейлер «Самокат». Сервис планирует доставлять продукты и товары для дома за 15-30 минут и не брать деньги за доставку. В середине марта «Самокат» объявил о планах в ближайшие три месяца выйти во все города-миллионники России.

Курьеры «Самоката» будут доставлять товары пешком и на автомобилях, оперативность планируется обеспечить за счет «дарксторов» — центров формирования заказов, которые «Самокат» открывает в разных районах города. До конца года сервис разместит на территории Екатеринбурга около 30 дарксторов и обеспечит рабочими местами 3 тыс. человек.

В мае 2020 г. контрольный пакет акций в сервисе экспресс-доставки продуктов и товаров для дома «Самокат» (75,6%) приобрело совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере транспорта и технологий в области дистрибуции еды приобрело контрольный пакет. «Самокат» интегрирован в экосистемы Сбера и Mail.ru Group. Сервис уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Самаре.

Как писал DK.RU, в период пандемии онлайн-торговля пережила взрывной рост. Согласно данным АКИТ, сегодня 50% всех потребителей покупают товары через интернет, хотя еще в начале 2020-го эта цифра составляла 38%.

Автор: Анна Хлебникова
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