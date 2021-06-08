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«Единая Россия» может пойти на выборы без своего руководителя Дмитрия Медведева

«Единая Россия» может пойти на выборы без своего руководителя Дмитрия Медведева
Иллюстрация: Совет Безопасности РФ

Единоличное лидерство Медведева на выборах мало что может дать партии власти из-за низкого рейтинга бывшего премьер-министра. Впрочем, окончательное решение будет принимать президент.

#МЕДВЕДЕВ#ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

Впервые с 2007 г. федеральная часть списка «Единой России» может измениться: основной сценарий, рассматриваемый Кремлем, подразумевает, что предвыборный список возглавят несколько человек, пишет РБК со ссылкой на пять источников. При этом не во всех вариантах в списке присутствует председатель партии Дмитрий Медведев, который вел ее на выборах в 2011 и 2016 гг. 

Федеральная часть списка ЕР включала несколько человек в 2003 г., тогда это были Борис Грызлов, Сергей Шойгу и Юрий Лужков. В 2007 г. единоличным лидером был Владимир Путин, но сейчас это маловероятный сценарий. 

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Согласно данным опроса ВЦИОМ на 31 мая, о доверии Дмитрию Медведеву заявили 23,3% опрошенных, о недоверии — 66,6%. Несколько членов «Единой России» посчитали, что единоличное лидерство Медведева мало что может принести на выборах. И сейчас он фигурирует не во всех возможных вариантах федеральной части списка. В «Единой России» до съезда партии 19 июня этот вопрос не комментируют. 

Окончательное решение примут во многом на основании результатов соцопросов: рейтинг кандидатов из федеральной части списка должен превышать рейтинга партии, чтобы дать ей дополнительные голоса. Потенциальных «лидеров» партии будут подбирать, руководствуясь их известностью и избираемостью, это должны быть люди из разных сфер, говорит собеседник агентства. На фоне пандемии коронавируса это может быть даже известный врач. Впрочем, что итоговое решение будет за президентом.

Автор: Андрей Пермяков
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