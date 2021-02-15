«План Крепость» или «Ветер перемен»: три сценария выборов в Госдуму

«Страх перед призраком третьего сценария или тем, что второй сценарий скатится к третьему, остается на сегодняшний день базовым оправданием для реализации первого сценария».

Протесты конца января и начала февраля обозначили возможность нескольких сценариев проведения сентябрьских выборов в Госдуму: жесткого, среднего и мягкого, прогнозируют эксперты фонда «Петербургская политика». Они выделяют три ключевых сценария.

Первый — «План Крепость». Власть наращивает силовое давление, ей демонстрируют тотальную поддержку, что убеждает все стороны в невозможности либо несвоевременности изменений. Это повторяет путь 2016 года, когда из повестки избирательной кампании удалось исключить саму возможность изменений. Логика этого сценария предусматривает контроль над все процессами, а также максимальное снижения активности и допущенных до выборов партий и кандидатов — за счет давления. При таком сценарии «Единая Россия» получает не менее 301 из 450 мандатов.

Однако успешность для власти данного сценария стоит под плохо управляемым вопросом: приведет ли давление к разочарованию в возможности влияния на власть как в формате голосования, так и в формате уличного протеста. Пока рейтинги не свидетельствуют о возможности легкого сплочения 80% вокруг президента и его партии.

Второй сценарий — «Ветер перемен». В его логике допускается возможность отказа от получения «Единой Россией» большинства мандатов по партийным спискам и расширение объема допустимой критики власти. В парламент может пройти до 5 партий, «Единая Россия» получает около 260 мандатов.

Этот сценарий позволяет создать запас прочности — появляется возможность выхлопа «пара» общественного недовольства. Однако есть и риск — смешение в сознании элит выборов и протестов и возможность тревог относительно выхода процесса из-под контроля.

Третий сценарий, «Ускользающее большинство», предусматривает, что власти снижают давление, но оставляют за собой режиссуру процесса выборов. При снижении рейтинга и нагнетании антирейтинга «Единой России» (и власти в целом) возникает риск утраты контроля над многими одномандатными кампаниями. При этом на выборах ожидается более высокая явка — придут и те, кто обычно не ходит на выборы, и в том числе настроенные негативно по отношению к власти.

При неблагоприятном для власти сценарии в этом случае ЕР получает менее 225 мандатов и будет вынуждена формировать коалиции с другими партиями. В результате все стороны окажутся удовлетворены: протестное движение заявит об успехе и рекордно низких показателях власти, в то время как реальная расстановка сил в Госдуме позволит исполнительной власти сохранить «контрольный пакет».

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Вероятность такого сценария сегодня ниже первых двух, но даже его призрак может склонять чашу весов в пользу какого-либо из первых двух и даже пересмотра ранее сделанного выбора.