Семь неприятностей в командировке. Когда бежать в полицию и скорее звонить в бухгалтерию

Отправляясь в поездку по работе, мы всегда рискуем. Конечно, и обычное путешествие грозит опозданием на самолет или потерей паспорта, но что делать, если это произошло в командировке? Инструкция.

Неприятности случаются даже с самыми ответственными людьми. В деловой поездке справиться с ними может быть сложнее, чем во время частного путешествия. Итак, чем вам может грозить командировка? OneTwoTrip for Business перечисляет основные проблемы и способы их решить.

1. Опоздали на поезд

Ситуация банальная и неприятная, произойти может с каждым. Если поезд уехал, а вы остались на перроне, всегда можно вернуть деньги.

За возвратом или обменом билета нужно обращаться лично в кассу вокзала в течение 12 часов после отправления поезда. Потребуется паспорт и распечатанный билет либо посадочный купон. Если опоздание произошло по уважительной причине — например, болезнь или несчастный случай, — на оформление возврата дается пять дней.

На счет деньги поступят в среднем в течение месяца, но компенсируют только часть средств. Если билет куплен через посредника, не вернутся также комиссия, сервисные сборы и страховка. Это правила для поездов дальнего следования. Если вы опоздали на пригородный поезд, получить за него деньги не получится. Также нет возврата за международные составы.

2. Опоздали на самолет

От этого также никто не застрахован. Что нужно делать:

— если остаются последние минуты до конца регистрации, можно отказаться от багажа: переложить нужные вещи в ручную кладь, отдать чемодан сопровождающим и бежать к гейту;

— если самолет уже на взлетной полосе, деньги за билет вернуть практически нереально. Иначе дела обстоят только с возвратным тарифом (обычно намного дороже обычного билета) и в случае по-настоящему уважительной причины (завис компьютер во время регистрации, очень долгий досмотр службыбезопасности). В последнем случае нужно будет написать заявление в авиакомпанию и предоставить доказательства, решение принимает перевозчик.

Если в билете несколько рейсов, можно сохранить остальные перелеты из него. Для этого необходимо обратиться в место покупки — авиакомпанию, агентство, сервис по подбору билетов.

3. Столкнулись с отменой или задержкой рейса

Это может разрушить планы на рабочую поездку и сорвать дедлайны. Что делать:

Если вы уже в аэропорту, нужно обратиться к представителю авиакомпании, который должен предложить альтернативы. Если варианты не подходят, можно запросить возврат деньгами или ваучер на следующие перелеты.

Если вы решили все же ждать отложенный рейс, необходимо подойти к представителю авиакомпании или к сотруднику аэропорта и попросить поставить отметку о задержке на маршрутной квитанции. В зависимости от времени задержки рейса авиакомпания должна предоставлять следующие услуги:

более двух часов: бесплатные прохладительные напитки;

более четырех часов: горячее питание;

более восьми часов: размещение в гостинице.

Если из-за переноса времени вылета у вас возникнут проблемы со стыковкой:

если рейсы выполняет одна авиакомпания — оба перелета состоятся в любом случае;

если разные — вопрос о замене авиабилета должна решать компания, задержавшая самолет;

если вы покупали сотруднику два билета отдельно — решать вопрос со вторым полетом придется самостоятельно.

Это правила, работающие на территории России, в других странах они могут отличаться.

4. Потеряли паспорт

Прямо перед тем, как отправиться в аэропорт или на вокзал, еще хуже, если в другой стране. Ситуация сложная, но не безнадежная. Что делать?

Проверьте, можете ли вы использовать другой документ, например, загранпаспорт вместо российского. О потере нужно сообщить в правоохранительные органы. При потере внутреннего паспорта нужно прийти в территориальный орган МВД, написать заявление, предоставить цветную фотографию и получить временное удостоверение личности. Его можно предъявить перед посадкой вместо паспорта.

За границей нужно будет сообщить о случившемся в ближайшее отделение полиции. Там составить заявление и сделать две заверенные копии: первую взять с собой и передать в ФМС, вторая потребуется для визита в посольство или консульство. В консульстве должны выдать свидетельство на возвращение. В зависимости от ситуации, в консульстве можно:

— предоставить документ, подтверждающий личность (российский паспорт, его нотариально заверенную копию, водительские права), две фотографии и электронные копии российского и заграничного паспорта;

— если документов нет, пригласить в посольство двух россиян, которые смогут подтвердить ваше гражданство (это могут быть любые люди, не только друзья или близкие), либо попросить родственников прислать копию паспорта по факсу.

В ином случае консульство отправит запрос в ФМС по месту жительства сотрудника, свидетельство будет выдано после подтверждения личности, которое действует всего 14 дней.

5. Заболели или травмировались

Проблемы могут быть разными, от банальной простуды и гриппа до перелома конечностей. Что делать?

Нужно обратиться в больницу или вызвать врача на дом. Медик поставит диагноз, назначит лечение и выпишет лист нетрудоспособности, на основе которого можно получить пособие. Важно, чтобы на нем была печать медицинского учреждения. Если все происходит за границей, лист нетрудоспособности после возвращения в Россию нужно обменять в местной больнице на русскоязычный аналог. Во время больничного работодатель должен оплачивать сотруднику суточные и расходы на проживание.

В случае с травмами важно понять, при каких обстоятельствах они были получены. Если сотрудник повредил руку, ногу, голову или что-то еще, развлекаясь в баре после работы или на встрече с друзьями, живущими в командировочном городе, травма считается не связанной с производством. Работодатель компенсирует ее по своему усмотрению. А если это произошло во время выполнения корпоративных задач и в рабочие часы — это производственная травма.

6. Попали в ДТП

До командировки нужно убедиться, вписаны ли вы в полис ОСАГО. В командировке в другом регионе России нужно действовать как обычно: если ущерб незначительный, есть страховка, нет пострадавших и не повреждено дорожное имущество, составляется европротокол. Но можно и вызвать полицию — в том числе если другая сторона оказывает давление или есть сомнения в сумме ущерба.

За границей нужно сразу позвонить в страховую компанию и в полицию. Если автомобиль арендован, нужно связаться с прокатной компанией, которая его предоставила, или обратиться к сервису-посреднику, с помощью которого оформили аренду.

7. Получили некачественный номер в отеле

Для того, чтобы заменили номер, нужно обратиться к менеджеру отеля и попросить о переселении. Стоит снять все недочеты на фото или видео, порой негативных отзывов в сети боятся сильнее, чем разъяренных постояльцев.

Если переселять вас не хотят — связывайтесь с администрацией или поддержкой сервиса бронирования. Можно дойти и до правоохранительных органов.

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