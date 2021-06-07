Открытие уральского филиала «Эрмитажа» больше не планируют переносить

Технически новый центр был готов весной 2020 г. Предполагалось, что первые выставки пройдут осенью 2020 г., однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы и открытие несколько раз откладывалось.

Центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге будет сдан в плановые сроки, заявил директор Музея изобразительных искусств Никита Корытин. Официальное открытие запланировано на 1 июля, для посетителей новый культурный центр будет доступен с 3 июля.

1 июля — знаковый день для открытия культурного пространства: именно в этот день в 1941 г. в Свердловск отправился первый эшелон экспонатов Эрмитажа.

Как сообщает Екатеринбургский музей ИЗО, на первом этаже откроется временная выставка французской живописи и скульптуры XIX века из собрания Эрмитажа – «От романтизма к импрессионизму». На ней будут представлены произведения всемирно известных мастеров, таких как Винсент Ван Гог, Гюстав Курбе, Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Гоген, Поль Сезанн, Огюст Роден и другие.

Второй этаж займет постоянная экспозиция, куда войдет небольшой раздел «Искусство античного мира», а также «Западноевропейское искусство XV — начала XX веков». На третьем этаже разместится мемориальная экспозиция «В глубоком тылу», посвященная эвакуации эрмитажной коллекции из Ленинграда в Свердловск в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, во времена Великой Отечественной войны в здании Музея ИЗО на Вайнера хранилось более 1 млн экспонатов Эрмитажа, которые были эвакуированы из Санкт-Петербурга. После войны часть экспонатов была передана уральскому музею. Сегодня в Эрмитаже выставляется только 8% всех экспонатов, остальные находятся в хранилищах. Чтобы предметы искусства стали доступны зрителям, создаются «филиалы» Эрмитажа. Центры уже открыты в Казани, Амстердаме и Венеции. Должны открыться в Омске, Екатеринбурге, Москве и Владивостоке.

Работы на площадке «Эрмитаж-Урал» вела компания «Атомстройкомплекс», технически объект был готов весной 2020 г. Предполагалось, что первые выставки в новом центре пройдут осенью 2020 г., однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Как рассказывал DK.RU, строительство объекта велось с января 2019 г. Общая площадь здания центра составила 3844,4 кв. м, из них 2150,1 кв. м — площадь реконструируемой части существующего здания Екатеринбургского музея ИЗО, еще 1694,3 кв. м — площадь новой, пристраиваемой, части.

Центр расположился в двух зданиях: в первом будут экспозиции, а во втором — фондохранилище, реставрационные мастерские и классы для проведения лекций и встреч. Проект обошелся городскому бюджету в 500 млн руб., еще 200 млн руб. требовалось для технического оснащения центра. Эти деньги обещал выделить Минкульт.

На площадку около задания выставочного центра у руководства также есть планы. Ожидается, что там появится культурное пространство, в котором можно будет проводить лекции и смотреть фильмы.