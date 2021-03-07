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Кинотеатр под небом, лекторий и деревянные идолы. Новое пространство в центре города

Кинотеатр под небом, лекторий и деревянные идолы. Новое пространство в центре города
Иллюстрация: Екатеринбургский музей изобразительных искусств

В Екатеринбурге у здания фондохранилища «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера откроется новое общественное пространство, которое будет проводить креативные активности с конца весны и до начала осени.

#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

Открытие анонсировал Никита Корытин, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Площадку у здания фондохранилища центра «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 16) начнут обустраивать в этом году, но открытие состоится не раньше лета 2022 г.

В центре пространства — лекторий, вокруг которого расположат пятиметровые деревянные идолы. Скульптуры станут «фишкой» лектория, а людей от их присутствия «будет пробирать до дрожи», цитирует 66.ru слова Корытина. Идолы привезут из парка Лесоводов России, после чего отреставрируют. Разместятся они во дворе фондохранилища, это защитит скульптуры от ветра и положительно скажется на их сохранности.

Общественное пространство будет работать с конца весны до начала осени. Кроме лекций и киновечеров там планируют проводить акции стрит-арта. Музей уже работает над первым объектом вместе с художником Александром Баженовым и выбирает эскиз стены с граффити.

Открытие самого «Эрмитаж-Урала» (ул. Вайнера, 11) уже несколько раз переносилось из-за пандемии коронавируса. Строительные работы вела компания «Атомстройкомплекс», технически объект был готов весной 2020 г., сообщал DK.RU.

В 2021 г. его планировали запустить в апреле, однако теперь в музее говорят, что это произойдет только к осени.

Автор: Андрей Широков
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