Политик Дмитрий Гудков уехал из России из-за угроз ареста

«Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста».

Оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что покинул Россию: на прошлой неделе его задержали по уголовному делу о неуплате аренды, он считает свое преследование политическим давлением. Тогда после задержания Гудкова отпустили, не предъявив обвинений.

Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры (сегодня — у Евгения Киселева). Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова «любым способом». Считаю, что высосанное из пальца «Дело о подвале» было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования. Надеюсь, что с моим отъездом ретивость жандармов снизится. Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках, — написал политик в своем телеграм-канале.

Гудков добавил, что не нарушал подписку о невыезде, как сообщили некоторые СМИ — никаких подписок он не давал. Политик сообщил также, что после Киева собирается поехать в Варну (Болгария), где сейчас находятся его родители.

По данным «Медузы» (по требованию Минюста признана в России иноагентом), Гудкова 3 июня освободили из полиции под давлением политического блока мэрии Москвы, с которым политик имеет «неплохой контакт», сказали два источника издания, близкие к администрации президента России. Инициатором уголовного дела против Гудкова они назвали МВД.

Уголовное дело о неуплате аренды касается фирмы, связанной с родственниками Гудкова: в 2015-2017 гг. она арендовала помещение у Департамента городского имущества Москвы. Речь идет о сумме порядка 1 млн руб. Сам Дмитрий Гудков считает, что дело, по которому он проходит как подозреваемый, «возбуждено исключительно, чтобы не допустить его на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования».