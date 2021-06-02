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«Избавляются от неугодных». Дмитрия Гудкова задержали по уголовному делу

«Избавляются от неугодных». Дмитрия Гудкова задержали по уголовному делу
Иллюстрация: Личная страница на Facebook

Бывшего депутата Госдумы от «Справедливой России» обвиняют в невыплате аренды за 2015 г. Власть избавляется неугодных кандидатов еще до начала избирательной кампании, считает эксперт.

#ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

1 июня был задержан экс-депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков, его отец Геннадий Гудков написал в соцсетях, что его сын «назначен подозреваемым в деле о неуплаченной в 2015 г. аренде, о которой он узнал сегодня утром». Адвокат Гудкова-младшего Александр Альдаев, член Международной правозащитной группы «Агора» сообщил, что Дмитрий Гудков задержан на двое суток как подозреваемый по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ).

Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 гг., которое фирма, связанная с родственниками Гудкова-младшего, арендовала у Департамента городского имущества. Гудкова сначала допрашивали в качестве свидетеля, но затем стало известно, что он проходит как подозреваемый. 

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Уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ) было возбуждено еще 28 апреля, написал в своем телеграм-канале руководитель «Агоры» Павел Чиков

По версии следствия, 8 октября 2015 г. «неустановленные лица из числа руководителей и фактических владельцев ООО «Сектор-2А» (его возглавляла тетя Дмитрия Гудкова Ирина Ермилова) заключили договор аренды помещения под офис с Департаментом городского имущества Москвы, при этом ООО «не намеревалось в действительности исполнять взятые на себя обязательства по оплате арендной платы, а планировало использовать указанное выше помещение по своему усмотрению», заключив договор аренды с «аффилированной организацией», получая доход от указанной деятельности».

Если в 2019 году власти избавлялись от неугодных кандидатов прямо в ходе кампании, то в этом году они решили сделать это до ее начала, считает политолог Аббас Галлямов.

Цель — организовать всё так, чтобы привязка предпринимаемых Кремлем ограничительных шагов к выборам была не столь очевидной. Пусть, дескать, с Гудковым и Пивоваровым разбираются правоохранители, а не избиркомы, — написал он. 

 
Автор: Андрей Пермяков
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