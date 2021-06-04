Общепит освободят от НДС, МСП дадут допгарантии: новые путинские меры поддержки бизнеса

Президент пообещал малому и среднему бизнесу дополнительные меры поддержки, в том числе гарантии по кредитам и снижение антимонопольного контроля.

Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме объявил о некоторых мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Так, компании сферы общепита с 2022 г. освободят от уплаты НДС, если их годовая выручка не превышает 2 млрд руб. Они также смогут платить пониженную ставку страховых взносов в 15%, если численность персонала не превысит 1500 человек, сейчас порог составляет 250 человек.

«Зонтичное» предоставление поручительств: предполагается, что в рамках этого механизма «Корпорация МСП» будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнёров, то есть возьмет на себя часть рисков малого и среднего бизнеса и тем самым сделает кредиты них более доступными. По данным, которые озвучил Путин, это позволит МСБ привлечь примерно 600 млрд руб. на развитие до 2024 года.

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До конца 2021 г. компаниям малого и среднего бизнеса будут возмещать комиссии, уплаченные ими за использование системы быстрых платежей, если они продавали свои товары и услуги физлицам. Путин призвал подключиться к СБП все системно значимые банки до 1 сентября, а крупнейшие из них — к 1 июля.

Порог антимопонольного контроля за малым и средним бизнесом поднимут вдвое, с 400 млн до 800 млн руб. Если сумма сделки не превышает 800 млн руб., её не надо будет согласовывать с ФАС.