Путин продлил льготную ипотеку еще на год. Но на других условиях

«Эта программа, носила антикризисный, а, значит, временный характер, но резко обрывать ее нельзя». Президент предложил регионам продолжить программу, но со ставкой в 7%

Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 г. Ставка по ипотеке может составить 7% (сейчас она составляет 6,5%).

Президент во время выступления на Санкт-Петербургском экономическом форуме предложил продлить программу ипотечного кредитования для всех регионов страны, но с некоторыми изменениями:

Чуть-чуть приподнимем саму ставку, установим ставку по льготной ипотеке в размере 7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов РФ в 3 млн руб., — сказал Путин.

Президент отметил, что знает, что во многих регионах обсуждают будущее программы льготного ипотечного кредитования. «Программа стала одной из основных антикризисных мер по поддержке граждан и экономики. Такой кредит оформили более полумиллиона семей, в жилищное строительство дополнительно привлечено более 2 трлн руб.».

Она, эта программа, носила антикризисный, а, значит, временный характер. Вместе с тем резко обрывать ее, сворачивать конечно нельзя. Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, — заявил президент.

Ранее DK.RU писал о том, какими могут быть условия льготной ипотеки в случае ее продления.

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