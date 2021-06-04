Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 05.06
73,27
88,75
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Путин продлил льготную ипотеку еще на год. Но на других условиях

Путин продлил льготную ипотеку еще на год. Но на других условиях
Иллюстрация: выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2021

«Эта программа, носила антикризисный, а, значит, временный характер, но резко обрывать ее нельзя». Президент предложил регионам продолжить программу, но со ставкой в 7%

#ИПОТЕКА#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 г. Ставка по ипотеке может составить 7% (сейчас она составляет 6,5%).

Президент во время выступления на Санкт-Петербургском экономическом форуме предложил продлить программу ипотечного кредитования для всех регионов страны, но с некоторыми изменениями:

Чуть-чуть приподнимем саму ставку, установим ставку по льготной ипотеке в размере 7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов РФ в 3 млн руб., — сказал Путин.

Президент отметил, что знает, что во многих регионах обсуждают будущее программы льготного ипотечного кредитования. «Программа стала одной из основных антикризисных мер по поддержке граждан и экономики. Такой кредит оформили более полумиллиона семей, в жилищное строительство дополнительно привлечено более 2 трлн руб.».

Она, эта программа, носила антикризисный, а, значит, временный характер. Вместе с тем резко обрывать ее, сворачивать конечно нельзя. Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, — заявил президент.

Ранее DK.RU писал о том, какими могут быть условия льготной ипотеки в случае ее продления.

Читайте также: Цены на новостройки замерли. Застройщикам придется давать скидки покупателям

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • На аттракционы ЦПКиО нужно 500 млн рублей. Власти думают о концессииНа аттракционы ЦПКиО нужно 500 млн рублей. Власти думают о концессии
  • Две профессии могут и не сделать вас богачом, но точно подарят счастьеДве профессии могут и не сделать вас богачом, но точно подарят счастье
  • «Спрос колоссальный». В регионе впервые пройдут всероссийские соревнования парапланеристов«Спрос колоссальный». В регионе впервые пройдут всероссийские соревнования парапланеристов
  • Скоростная трасса М-12 от Казани до Екатеринбурга обойдется в 260 млрд руб.Скоростная трасса М-12 от Казани до Екатеринбурга обойдется в 260 млрд руб.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.