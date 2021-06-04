Другой сценарий жизни, которого нет в обычных ЖК. Клуб жильцов: что это и как оно работает

«Сначала люди немного опасаются идти в клуб — для того чтобы заниматься чем-то вместе с соседями, нужно выработать привычку». Зачем в загородном поселке нужен свой клуб жильцов.

В начале июня в экопоселке «Совушки» (бывшее «Экодолье» возле Горного Щита) открылся клуб жильцов или, иначе говоря, соседский центр — помещение, где жильцы могут проводить детские праздники, различные мастер-классы, просто собираться вместе и знакомиться друг с другом. Это едва ли не первый подобный центр среди загородных поселков Екатеринбурга, говорит Сергей Колесников, исполнительный директор холдинга «Партнер» в Екатеринбурге — девелопера проекта «Совушки». Он рассказал, как устроен клуб жильцов, почему застройщик готов заморозить часть прибыли, чтобы создать новый смысл загородной жизни, и почему соседям удобно собираться в таком центре.

— Клуб жильцов или соседский центр — это точка притяжения для людей, которые живут в конкретной локации, место, где жители могут коммуницировать между собой и проводить свой досуг, как им интересно.

Но есть нюанс: сейчас люди настолько привыкли жить в многоэтажках по принципу «моя квартира — моя территория, а то, что за ее пределами, меня не особо интересует», что они сначала даже не понимают, что такое клуб жильцов, зачем он нужен и что они там будут делать.

Прежде всего соседский центр — это помещение свободного доступа для жителей. У центра есть определенные правила использования, там работает администратор, который контролирует их соблюдение и следит, чтобы в клубе было все необходимое для посетителей. Он же организует повестку: есть как платные, так и бесплатные мероприятия по разным направлениям: спорт и творчество, обучение и развитие, настольные игры и уличные мероприятия — чтобы было интересно людям разного возраста, и детям, и взрослым. У нас есть аналогичные центры в Тюмени, и там проводят еженедельные мероприятия, в том числе клуб английского и шахматный кружок, причем опыт оказался весьма востребованным: дети занимаются с хорошим специалистов и ездят на соревнования.

«Люди судят о загородной жизни по красивым картинкам. Мы превращаем ее в реальность»

Клуб жильцов всегда открыт для жителей в рабочие часы. Дети могут зайти туда во время прогулки, чтобы попить воды отдохнуть или поиграть. Зимой можно попить чаю и согреться — никто их оттуда не выгонит.

У клуба три основных функциональных зоны: детская, кухня-столовая и мастерская. В детской зоне есть инвентарь для маленьких детей: кубики, раскраски, зона для игр, вертикальная стенка для лазания. В столовой есть большой стол с кухонным гарнитуром, с плитой, холодильником, микроволновкой и духовым шкафом. Люди могут собраться там на мастер-класс, к примеру, по приготовлению какого-либо блюда. Здесь же можно обсудить насущные вопросы на собрании жильцов или сыграть в мафию. В мастерской отцы с детьми могут вместе сделать, например, скворечники — в квартире часто нет условий, а потребность заняться ручным трудом есть и она очень полезна для контакта между поколениями.

Сначала люди немного опасаются идти в клуб — для этого нужно выработать привычку. Но когда жильцы распробуют его, то начинают считать своим помещением. Поэтому в поселке появляются сценарии жизни, мало знакомые городскому человеку без такого клуба, подразумевают немного другое мышление: «Соседи, соберемся вместе что-нибудь сделаем».

То есть клуб жильцов позволяет жителям знакомиться, коммуницировать, быть ближе, узнавать друг друга. Отсюда создаются новые сценарии проживания, которых нет в обычных ЖК, иной формат общения, чем поздороваться в лифте — в лучшем случае. .

Сейчас, как правило, все загородные поселки представляют собой просто жилье, дороги, в лучшем случае рядом есть лес. Редко когда застройщик думает, как будет организован досуг жителей. Мы же видим свою задачу как раз в этом: сформировать условия, чтобы люди не просто заехали на участок и жили в своем доме, а налаживали связи — все это укладывается в термин «добрососедство», о котором на самом деле многие говорят, но почти никто не делает. Так рождается гигантское количество сценариев жизни, которых нет в обычных ЖК.

Создать соседский центр — это недешевое удовольствие: застройщик инвестирует в помещение и оборудование, но не ставит цель быстро обернуть эти инвестиции в прибыль. Ремонт, материалы, содержание клуба после открытия — все стоит денег, но мы считаем расходы оправданными, так как наша основная цель — это создавать новый образ жизни за городом.

Для нашей компании это уже третий соседский центр. Два клуба у нас уже несколько лет работают в Тюмени, в конце года там откроется третий, и мы удивлены, что не нашли примеров подобных клубов в Екатеринбурге. Организовать такие соседские центры пытаются многие компании, но не всегда успешно. Решить эту задачу архисложно: мы сломали много копий, прежде чем нащупали правильную тактику работы с людьми.

Появление такого досугового центра у нас — это возможность показать жителям и другим девелоперам, что существуют другие, более комфортные форматы проживания людей в жилом комплексе, что возможна качественная организация досуга. Что вполне могут быть иные, непривычные сценарии проживания: собираться вместе с соседями просто так и играть в мафию, петь песни под гитару, вместе выпекать печенье — все это действительно существует в наших комплексах и работает не первый год. Теперь это будет доступно и нашим жителям в Екатеринбурге.