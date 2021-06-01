«Люди судят о загородной жизни по красивым картинкам. Мы превращаем ее в реальность»

В начале апреля DK.RU провел круглый стол с застройщиками загородной недвижимости. Участники мероприятия обратили внимание редакции на экспериментальный проект, который возводит холдинг «Партнер».

Речь идет об экопоселке «Совушки». Он располагается на месте бывшего «Экодолья», возле Горного Щита. «Экодолье», напомним, так и не достроили, а земли и все коммуникации выкупил холдинг «Партнер» из Тюмени. Застройщик собирается «перезапустить» эту территорию и возвести здесь новый мультиформатный жилой комплекс, который будет состоять из:

Индивидуальных жилых домов (коттеджей с землей);

Таунхаусов с бэкярдом;

Классических квартир в домах не выше четырех этажей.

DK.RU приехал в «Совушки», чтобы своими глазами увидеть, как это — жить на природе со всеми городскими удобствами. Проводником в мир мультиформатного жилья выступил Сергей Колесников, исполнительный директор проекта холдинга «Партнер» в Екатеринбурге.

Фото: сейчас в поселке проживает порядка 300 человек. Предыдущий застройщик освоил примерно 4-5% территории. В общей сложности в распоряжении холдинга «Партнер» — около 140 ГА земли, 15 ГА из которых — лес.

Сергей, формат загородного жилья в Екатеринбурге хорошо развит и представлен проектами от эконом- до элит-класса. Чем отличаются от конкурентов «Совушки»?

— Мы кардинально отличаемся от других загородных поселков, представленных в Екатеринбурге. К освоению территории наша компания подошла комплексно: здесь будет и городской формат жилья, и загородный одновременно. Т.е. человек будет жить на природе, но со всеми городскими удобствами. Есть лес, птицы, трава, общественные «зеленые» пространства. При этом к поселку подведены газ, вода, электроэнергия. Кстати, посмотрите наверх. Что вы видите?

Небо!

— Вот именно, вы видите небо, а не бесконечные провода, как это часто бывает в городе или в других поселках. У нас все коммуникации заведены под землю. Местные жители смогут наслаждаться красивыми видами, смотреть на горизонт, а не на свисающие сверху провода.

Фото: дороги в «Совушках» асфальтированные, есть удобные тротуары с бордюрами, где можно кататься на велосипеде, самокате или спокойно пройти с коляской.

Давайте спустимся обратно на землю. Какие еще отличительные особенности есть у «Совушек»?

— Во-первых, это безопасная территория. На въезде стоит охрана, поселок оборудован видеокамерами. Резиденты заезжают по специальному пропуску. Во-вторых, здесь не будет проблем с парковкой. У каждого дома есть свое парковочное место и личный кусочек земли, куда можно поставить теплицу или сделать зону барбекю. В-третьих, здесь работает управляющая компания, которая обслуживает жилой фонд. Озеленение, обеспечение водой, газом, электроэнергией — все это ее компетенции. Заезжай, живи и радуйся. На территории «Совушек» располагаются собственные скважины. Результаты регулярных анализов воды показывают, что ее можно пить сразу без кипячения. А еще мы не используем септики. Здесь реализована полноценная система канализации, и комфортному проживанию местных жителей не мешают посторонние запахи.

Вообще мы серьезно подошли к разработке инженерной части проекта. Например, даже в городе не везде есть хорошие ливневки, а мы построили систему сбора ливневых стоков. Наши жители не тонут в лужах, а ходят по сухому асфальту.

Далее: чем отличается проживание в городе от жизни за городом? Тем, что в городе в непосредственной близости от вашего дома располагается детский сад, школа, магазин, любимая кофейня. Наш проект также предусматривает строительство социальных и коммерческих объектов.

В настоящее время в местном Минобрнауки рассматривается наш проект строительства здесь образовательного центра, который объединит школу на 1050 мест и детский сад на 250 мест. Детей не надо будет возить в город. На первое время частично вопрос с детским садом закроет наш «клуб жильцов».

Фото: на территории поселка уже работает продуктовый магазин. Его открыл местный житель. Рядом — клуб жильцов. Это уютное пространство для проведения совместного досуга, обсуждения важных вопросов. Здесь же располагается детская комната, где можно на несколько часов занять ребенка.

Фото: до поселка ходит общественный транспорт, организована удобная остановка с лавочками.

Что такое клуб жильцов?

— Это совершенно новая для Екатеринбурга история. Некое пространство, где люди смогут проводить свой досуг или собираться для обсуждения каких-то важных вопросов.

Как сейчас устроена жизнь в многоквартирниках? Люди в лучшем случае знают соседа по площадке. Мы развиваем и прививаем культуру добрососедства. Здесь есть для этого все условия: низкая плотность застройки, которая способствует тому, что люди знают друг друга в лицо.

«Клуб жильцов» — это некая точка притяжения. Здесь для местных жителей будут организовываться различные мастер-классы, сюда можно просто прийти отдохнуть, поговорить с соседями, организовать поединок в «Мафию». Клуб будет постоянно открыт — дети во время прогулки смогут зайти сюда выпить воды летом или горячего чаю зимой. Эту же площадку можно использовать под детские праздники — есть специальная зона с игрушками.

Фото: в центре «клуба жильцов» — большой стол. Рядом — кухонный гарнитур и бытовая техника.

Фото: детская зона «клуба жильцов». Уже сейчас здесь можно на несколько часов оставить ребенка с няней, если родителям необходимо срочно выехать из поселка.

Давайте поговорим о конечном продукте, который вы предлагаете. Расскажите подробнее, какими будут индивидуальные дома, таунхаусы и квартиры в «Совушках»?

— Начнем с концепции и внешнего вида поселка. Дома и таунхаусы, которые вы видите сейчас, остались от предыдущего застройщика. Работая над архитектурной концепцией новой застройки, мы решали непростую задачу. С одной стороны, необходимо было существенно обновить продукт и сделать его более современным, с другой — сохранить преемственность в архитектуре, чтобы новые постройки не выглядели как вставной зуб. Концептуально «Совушки» будут поделены на несколько зон. В одной — таунхаусы, в другой — индивидуальные жилые дома, а за лесом — формат городской постройки, т.е. многоквартирное, но при этом малоэтажное жилье.

Здесь будут таунхаусы трех типов: площадью 93 м2, 103 м2 и 123 м2. В следующем году добавим таунхаусы площадью 80 м2 — хотим, чтобы людям абсолютно со всеми жизненными сценариями здесь было комфортно и удобно: и большой семье с ребенком, и молодой паре, и пенсионерам.

Фото: таунхаус — это дом, поделенный на блок-секции. У каждой секции — свой собственник. Секции оборудованы отдельными входами, парковкой и земельным участком в 2 сотки.

Для тех, кто хочет развивать приусадебное хозяйство и с головой окунуться в формат загородной жизни, мы предлагаем индивидуальные дома площадью от 80 до 130 м2 в один или два этажа и участком до 10 соток. Владельцы получают дом в предчистовой отделке. Важно отметить, что просто землю без постройки мы больше не продаем. Нам важно сохранить единый архитектурный облик проекта «Совушки. Город и лес».

Фото: Пример индивидуального дома с участком в «Совушках».

Индивидуальные жилые дома возведем за лесом, который, кстати, находится прямо на территории жилого комплекса. Лес станет некой разделительной зоной, чтобы обеспечить жителям таунхаусов и домов дополнительную приватность. «Городская» часть «Совушек» рассчитана примерно на 8 тыс. жителей. Про квартирографию малоэтажного проекта говорить пока рано: мы будем разрабатывать ее под конкретные жизненные сценарии людей. А лес внутри нашего ЖК станет эксплуатируемой площадкой и для жителей таунхаусов, и для жителей малоэтажки. Здесь появятся тропа здоровья, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, много лавочек, мы выполним благоустройство. Уверен, это место станет точкой притяжения всех жителей поселка.

Фото: Лес в «Совушках» занимает 15 ГА.

Сколько будет стоить каждый из форматов жилья?

— Средняя стоимость таунхауса сейчас 7 млн руб., собственный дом — от 8 до 10 млн руб. Продажи квартир мы еще не открыли, запустим под конец года. Хотим, чтобы у нас на «полке» были представлены сразу все типы жилья, чтобы человек мог выбрать для себя подходящий вариант.

Местные застройщики загородного жилья делают ставки: получится ли у вас реализовать на территории Екатеринбурга такой необычный мультиформатный поселок. Раньше нечто подобное в городе не приживалось. Почему вы так уверены в своем проекте?

— Мы заметили, что здесь не очень хорошо относятся к «пришлым» компаниям, но мы не ведем себя агрессивно, средний палец никому не показываем. Мы — девелопер с многолетней историей, для которого важно строить для людей удобное и комфортное жилье. Наша цель благая — познакомить людей с настоящей загородной жизнью. Все хотят быть ближе к природе, а с пандемией это желание только обострилось, но что такое комфортная загородная жизнь, городские жители часто знают только по картинкам, т.е. потребительский опыт еще не сформировался. Многие до сих пор думают о загородном жилье, как о «доме выходного дня». Мы хотим дать людям комфорт, показать, что за городом можно жить со всеми городскими удобствами и сервисами на постоянной основе.

Наш продукт подходит под разные типы покупателей, мы долго изучали потребительский спрос, наших конкурентов, задавали себе вопросы: «Почему покупатель приобретет у нас тот или иной тип жилья?», «Кто этот покупатель?» «Что для него важно?».

Я думаю, что многие загородные проекты не заходят, потому что застройщик часто «строит для себя», а не для людей. Мало кто внимательно изучает конечного потребителя, задумывается о том, как будут жить в проекте люди, после того как он будет полностью построен. А еще никто не объяснял, что такое, к примеру, таунхаус, какие у него преимущества. Люди не понимали и, соответственно, не покупали.

У нас права на ошибку нет. Поэтому мы выверяем каждый шаг, каждое планировочное решение, ну а на руку нам играет то, что объяснять все прелести проживания на природе уже не надо. Так что мы верим в лучшее и видим заинтересованность в своем проекте со стороны покупателей.