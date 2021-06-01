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«Люди судят о загородной жизни по красивым картинкам. Мы превращаем ее в реальность»

«Люди судят о загородной жизни по красивым картинкам. Мы превращаем ее в реальность»
Иллюстрация: Экопоселок «Совушки»

В начале апреля DK.RU провел круглый стол с застройщиками загородной недвижимости. Участники мероприятия обратили внимание редакции на экспериментальный проект, который возводит холдинг «Партнер».

#СПЕЦПРОЕКТЫ#ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Речь идет об экопоселке «Совушки». Он располагается на месте бывшего «Экодолья», возле Горного Щита. «Экодолье», напомним, так и не достроили, а земли и все коммуникации выкупил холдинг «Партнер» из Тюмени. Застройщик собирается «перезапустить» эту территорию и возвести здесь новый мультиформатный жилой комплекс, который будет состоять из:

  • Индивидуальных жилых домов (коттеджей с землей);
  • Таунхаусов с бэкярдом;
  • Классических квартир в домах не выше четырех этажей.

DK.RU приехал в «Совушки», чтобы своими глазами увидеть, как это — жить на природе со всеми городскими удобствами. Проводником в мир мультиформатного жилья выступил Сергей Колесников, исполнительный директор проекта холдинга «Партнер» в Екатеринбурге.

«Люди судят о загородной жизни по красивым картинкам. Мы превращаем ее в реальность» 1

Фото: сейчас в поселке проживает порядка 300 человек. Предыдущий застройщик освоил примерно 4-5% территории. В общей сложности в распоряжении холдинга «Партнер» — около 140 ГА земли, 15 ГА из которых — лес.

Сергей, формат загородного жилья в Екатеринбурге хорошо развит и представлен проектами от эконом- до элит-класса. Чем отличаются от конкурентов «Совушки»?

«Люди судят о загородной жизни по красивым картинкам. Мы превращаем ее в реальность» 2— Мы кардинально отличаемся от других загородных поселков, представленных в Екатеринбурге. К освоению территории наша компания подошла комплексно: здесь будет и городской формат жилья, и загородный одновременно. Т.е. человек будет жить на природе, но со всеми городскими удобствами. Есть лес, птицы, трава, общественные «зеленые» пространства. При этом к поселку подведены газ, вода, электроэнергия. Кстати, посмотрите наверх. Что вы видите?

 Небо!

— Вот именно, вы видите небо, а не бесконечные провода, как это часто бывает в городе или в других поселках. У нас все коммуникации заведены под землю. Местные жители смогут наслаждаться красивыми видами, смотреть на горизонт, а не на свисающие сверху провода.

«Люди судят о загородной жизни по красивым картинкам. Мы превращаем ее в реальность» 3

Фото: дороги в «Совушках» асфальтированные, есть удобные тротуары с бордюрами, где можно кататься на велосипеде, самокате или спокойно пройти с коляской.

Давайте спустимся обратно на землю. Какие еще отличительные особенности есть у «Совушек»?

— Во-первых, это безопасная территория. На въезде стоит охрана, поселок оборудован видеокамерами. Резиденты заезжают по специальному пропуску. Во-вторых, здесь не будет проблем с парковкой. У каждого дома есть свое парковочное место и личный кусочек земли, куда можно поставить теплицу или сделать зону барбекю. В-третьих, здесь работает управляющая компания, которая обслуживает жилой фонд. Озеленение, обеспечение водой, газом, электроэнергией — все это ее компетенции. Заезжай, живи и радуйся. На территории «Совушек» располагаются собственные скважины. Результаты регулярных анализов воды показывают, что ее можно пить сразу без кипячения. А еще мы не используем септики. Здесь реализована полноценная система канализации, и комфортному проживанию местных жителей не мешают посторонние запахи.

Вообще мы серьезно подошли к разработке инженерной части проекта. Например, даже в городе не везде есть хорошие ливневки, а мы построили систему сбора ливневых стоков. Наши жители не тонут в лужах, а ходят по сухому асфальту.

Далее: чем отличается проживание в городе от жизни за городом? Тем, что в городе в непосредственной близости от вашего дома располагается детский сад, школа, магазин, любимая кофейня. Наш проект также предусматривает строительство социальных и коммерческих объектов.

В настоящее время в местном Минобрнауки рассматривается наш проект строительства здесь образовательного центра, который объединит школу на 1050 мест и детский сад на 250 мест. Детей не надо будет возить в город. На первое время частично вопрос с детским садом закроет наш «клуб жильцов».

«Люди судят о загородной жизни по красивым картинкам. Мы превращаем ее в реальность» 4

Фото: на территории поселка уже работает продуктовый магазин. Его открыл местный житель. Рядом — клуб жильцов. Это уютное пространство для проведения совместного досуга, обсуждения важных вопросов. Здесь же располагается детская комната, где можно на несколько часов занять ребенка.

«Люди судят о загородной жизни по красивым картинкам. Мы превращаем ее в реальность» 5

Фото: до поселка ходит общественный транспорт, организована удобная остановка с лавочками.

Что такое клуб жильцов?

— Это совершенно новая для Екатеринбурга история. Некое пространство, где люди смогут проводить свой досуг или собираться для обсуждения каких-то важных вопросов.

Как сейчас устроена жизнь в многоквартирниках? Люди в лучшем случае знают соседа по площадке. Мы развиваем и прививаем культуру добрососедства. Здесь есть для этого все условия: низкая плотность застройки, которая способствует тому, что люди знают друг друга в лицо.

«Клуб жильцов» — это некая точка притяжения. Здесь для местных жителей будут организовываться различные мастер-классы, сюда можно просто прийти отдохнуть, поговорить с соседями, организовать поединок в «Мафию». Клуб будет постоянно открыт — дети во время прогулки смогут зайти сюда выпить воды летом или горячего чаю зимой. Эту же площадку можно использовать под детские праздники — есть специальная зона с игрушками.

«Люди судят о загородной жизни по красивым картинкам. Мы превращаем ее в реальность» 6

Фото: в центре «клуба жильцов» — большой стол. Рядом — кухонный гарнитур и бытовая техника.

«Люди судят о загородной жизни по красивым картинкам. Мы превращаем ее в реальность» 7

Фото: детская зона «клуба жильцов». Уже сейчас здесь можно на несколько часов оставить ребенка с няней, если родителям необходимо срочно выехать из поселка.

Давайте поговорим о конечном продукте, который вы предлагаете. Расскажите подробнее, какими будут индивидуальные дома, таунхаусы и квартиры в «Совушках»?

— Начнем с концепции и внешнего вида поселка. Дома и таунхаусы, которые вы видите сейчас, остались от предыдущего застройщика. Работая над архитектурной концепцией новой застройки, мы решали непростую задачу. С одной стороны, необходимо было существенно обновить продукт  и сделать его более современным, с другой — сохранить преемственность в архитектуре, чтобы новые постройки не выглядели как вставной зуб. Концептуально «Совушки» будут поделены на несколько зон. В одной — таунхаусы, в другой — индивидуальные жилые дома, а за лесом — формат городской постройки, т.е. многоквартирное, но при этом малоэтажное жилье.

Здесь будут таунхаусы трех типов: площадью 93 м2, 103 м2 и 123 м2. В следующем году добавим таунхаусы площадью 80 м2 — хотим, чтобы людям абсолютно со всеми жизненными сценариями здесь было комфортно и удобно: и большой семье с ребенком, и молодой паре, и пенсионерам.

«Люди судят о загородной жизни по красивым картинкам. Мы превращаем ее в реальность» 8

Фото: таунхаус — это дом, поделенный на блок-секции. У каждой секции — свой собственник. Секции оборудованы отдельными входами, парковкой и земельным участком в 2 сотки.

Для тех, кто хочет развивать приусадебное хозяйство и с головой окунуться в формат загородной жизни, мы предлагаем индивидуальные дома площадью от 80 до 130 м2 в один или два этажа и участком до 10 соток. Владельцы получают дом в предчистовой отделке. Важно отметить, что просто землю без постройки мы больше не продаем. Нам важно сохранить единый архитектурный облик проекта «Совушки. Город и лес».

«Люди судят о загородной жизни по красивым картинкам. Мы превращаем ее в реальность» 9

Фото: Пример индивидуального дома с участком в «Совушках».

Индивидуальные жилые дома возведем за лесом, который, кстати, находится прямо на территории жилого комплекса. Лес станет некой разделительной зоной, чтобы обеспечить жителям таунхаусов и домов дополнительную  приватность. «Городская» часть «Совушек» рассчитана примерно на 8 тыс. жителей. Про квартирографию малоэтажного проекта говорить пока рано: мы будем разрабатывать ее под конкретные жизненные сценарии людей. А лес внутри нашего ЖК станет эксплуатируемой площадкой и для жителей таунхаусов, и для жителей малоэтажки. Здесь появятся тропа здоровья, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, много лавочек, мы выполним благоустройство. Уверен, это место станет точкой притяжения всех жителей поселка.

«Люди судят о загородной жизни по красивым картинкам. Мы превращаем ее в реальность» 10

Фото: Лес в «Совушках» занимает 15 ГА.

Сколько будет стоить каждый из форматов жилья?

— Средняя стоимость таунхауса сейчас 7 млн руб., собственный дом — от 8 до 10 млн руб. Продажи квартир мы еще не открыли, запустим под конец года. Хотим, чтобы у нас на «полке» были представлены сразу все типы жилья, чтобы человек мог выбрать для себя подходящий вариант.

Местные застройщики загородного жилья делают ставки: получится ли у вас реализовать на территории Екатеринбурга такой необычный мультиформатный поселок. Раньше нечто подобное в городе не приживалось. Почему вы так уверены в своем проекте?

— Мы заметили, что здесь не очень хорошо относятся к «пришлым» компаниям, но мы не ведем себя агрессивно, средний палец никому не показываем. Мы — девелопер с многолетней историей, для которого важно строить для людей удобное и комфортное жилье. Наша цель благая — познакомить людей с настоящей загородной жизнью. Все хотят быть ближе к природе, а с пандемией это желание только обострилось, но что такое комфортная загородная жизнь, городские жители часто знают только по картинкам, т.е. потребительский опыт еще не сформировался. Многие до сих пор думают о загородном жилье, как о «доме выходного дня». Мы хотим дать людям комфорт, показать, что за городом можно жить со всеми городскими удобствами и сервисами на постоянной основе.

Наш продукт подходит под разные типы покупателей, мы долго изучали потребительский спрос, наших конкурентов, задавали себе вопросы: «Почему покупатель приобретет у нас тот или иной тип жилья?», «Кто этот покупатель?» «Что для него важно?».

Я думаю, что многие загородные  проекты не заходят, потому что  застройщик часто «строит для себя», а не для людей. Мало кто внимательно изучает конечного потребителя, задумывается о том, как будут жить в проекте люди, после того как он будет полностью построен. А еще никто не объяснял, что такое, к примеру, таунхаус, какие у него преимущества. Люди не понимали и, соответственно, не покупали.

У нас права на ошибку нет. Поэтому мы выверяем каждый шаг, каждое планировочное решение, ну а на руку нам играет то, что объяснять все прелести проживания на природе уже не надо. Так что мы верим в лучшее и видим заинтересованность в своем проекте со стороны покупателей.

Автор: Андрей Каяк
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