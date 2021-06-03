Михаил Лабковский: «Отсутствие навыка говорить — одна из основных причин конфликтов»

«Люди часто совершают в диалогах две распространенные ошибки. Первая: они не умеют говорить «нет». Вторая: они оправдываются. Когда спрашиваешь зачем — получаешь стандартный ответ: «Чтобы не обидеть».

Известный психолог Михаил Лабковский пишет в своем блоге:

Про умение говорить «нет»

Люди часто совершают в диалогах две распространенные ошибки. Первая: они не умеют говорить «нет». Вторая: они оправдываются. Когда спрашиваешь зачем — получаешь стандартный ответ: «Чтобы не обидеть». Но на самом деле и оправдания, и обтекаемые «не знаю» и «может быть» еще обиднее, чем прямота. И деструктивнее тоже.⠀

Хотите пример?⠀

— Мам, ты снова на работу?

— Да, сынок. Маме надо работать, чтобы она могла покупать тебе еду и игрушки, хотя, конечно же, мама хотела бы быть с тобой весь день.

В голове у ребенка формируется мысль, что работа — это какой-то путь к несчастью, счастливые люди не работают, а еще — что именно работа разлучает его с мамой.

Правильный ответ такой: «Мама идет на работу, потому что она свою работу любит. А вечером она вернется к тебе, потому что любит тебя». Чувствуете разницу?

Или со словом «нет».

— Ты сможешь помочь мне с переездом?

— Ну не знаю, может быть. Как освобожусь — напишу.

Человек ждет, рассчитывает на вас, долго остается в подвешенном состоянии. В итоге, когда приходит время, вы что говорите? «Не получилось. Но в следующий раз — обязательно!». Вторая сторона ждет «следующего раза», но уже теряет к вам доверие.⠀

Про намеки

«Я ему открыто намекала...» — часто рассказывают мне на личных консультациях и в личных сообщениях. «Открыто намекала». Да.⠀⠀

Отсутствие навыка говорить человеку прямо в глаза о том, чего вы от него хотите, — одна из основных причин всех семейных конфликтов вместе взятых. Почему-то люди думают, что кругом одни экстрасенсы и все по глазам все поймут.

На приемах у меня часто оказывалось, что партнер моего пациента вообще не понимал, что сделал не так, и продолжал поступать в том же духе, никак не связывая обиду любимого человека с каким-то конкретным поступком.

В лучшем случае отсутствие нормальной коммуникации приводит человека в кабинет психолога. Что касается худшего, вы и так уже, наверное, все поняли.⠀⠀

Друзья, умение говорить прямо — это именно тот навык, который нужен для:⠀

— ведения деловых переговоров (да, именно так);

— отношений в паре;

— общения с детьми.

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