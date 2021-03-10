Михаил Лабковский: «Я не призываю к анархии, я объясняю, как уйти от режима «терпилы»

«Кто такой человек, который себя любит? Он живет среди тех, кого любит, он работает там, где нравится…». Шесть правил, которые помогут жить так, как хочется.

Известный психолог Михаил Лабковский пишет:

— Наш мозг хранит в себе все наши привычки. Когда какое-либо действие повторяется, у нас образуется новая нейронная цепь. Укрепляется эта цепь благодаря постоянному поведению.

Именно так и работают мои шесть правил: чем чаще вы поступаете так, как поступают люди со здоровой психикой, тем легче вам становится жить.

Жить без попыток себя изменить, без негатива по отношению к себе. Без режима «терпилы», когда вас используют, оскорбляют или относятся к вам не так, как вы хотели бы.

Это способ жить ровно так, как вам хочется.

Многие почему-то думают, что я призываю к анархии. На самом же деле люди, которые живут так, как они хотят, не страдают ничем деструктивным. Они находятся в состоянии гармонии с собой и с миром.

Правила простые на первый взгляд:⠀

1. Делать только то, что хочется.⠀

2. Не делать того, чего делать не хочется.⠀

3. Сразу говорить о том, что не нравится.⠀

4. Не отвечать, когда не спрашивают.⠀

5. Отвечать только на вопрос.⠀

6. Выясняя отношения, говорить только о себе.⠀

Объясню, как они работают. Каждый невротик еще в детстве получает в свою жизнь некий раздражитель, и даже не один. Так как это назойливо повторяющийся раздражитель, психика ребенка вырабатывает одни и те же стереотипные реакции на него. Например, родители орут — ребенок пугается и уходит в себя, а так как орут они постоянно, то ребенок постоянно находится в страхе и подавленном состоянии. Он растет, поведение продолжает закрепляться. Раздражитель — реакция, раздражитель — реакция. Так проходят год за годом. В мозге за это время формируются крепкие нервные связи, так называемая рефлекторная дуга — выстроенные определенным образом нервные клетки, которые заставляют реагировать привычным образом на любой аналогичный раздражитель (А если ребенка били или вообще бросили? Представляете, какие у него вырабатываются реакции на жизнь?).

Так вот, чтобы помочь человеку преодолеть страхи, тревоги, неуверенность, низкую самооценку, эту дугу нужно сломать. Создать новые связи, новый их порядок. И есть только один способ это сделать «без применения лоботомии»: с помощью поступков, непривычных для невротика.⠀

Ему надо начать действовать по-другому, ломать свои поведенческие стереотипы. И когда есть четкие инструкции как вести себя в каждой конкретной ситуации — измениться легче. Не размышляя, не рефлексируя, не обращаясь к собственному (негативному) опыту. Для жизни в целом не имеет значения что вы думаете — имеет значение только то, что вы чувствуете, и то, что вы делаете.

Есть еще один концепт. У мамы любимым криком вслед (возможно, отцу) было: «Ты не можешь жить, как ты хочешь!». И чего похуже она говорила про тех, кто так и живет (возможно, про отца). У бабушки была присказка: «Не для радости живем, а для совести», — и у всей семьи была примета: если сегодня много смеемся, значит, завтра плакать будем. Результат — человек с тревожной психикой, органически он не может делать то, что хочет. Даже определить, чего именно хочет — не может. Он как бы заранее виноват и уверен, что за исполненные желания придет расплата и поэтому превентивно надо вести себя «как надо».

И еще «делать то, что хочется» часто путают с «быть эгоистом». Но тут большая разница! Эгоист не принимает себя и никак не может успокоиться. Он абсолютно зациклен на себе, своих проблемах и внутренних переживаниях, главное из которых — чувство обиды. Он не может вам помочь или посочувствовать вовсе не потому, что такой плохой, а потому что у него нет на это душевных сил. Ведь у него с самим собой бурные, захватывающие отношения. И всем кажется, что он нечуткий, черствый, холодный, что ему на всех наплевать, а он в это время думает, что это как раз на него всем наплевать! И продолжает копить обиды.

И кто такой человек, который себя любит? Это тот, который всегда выберет дело, к которому у него душа лежит. А когда надо решить, как поступить, он, может, прикинет — что эффективно, что разумно, как чувство долга велит, а потом сделает, как хочется. Даже если потеряет на этом деньги. И много чего он может потерять. Но на кого ему при этом обижаться? У него все хорошо. Он живет среди тех, кого любит, он работает там, где нравится… У него с собой обо всем договорено и гармонично, и поэтому он добр к другим и открыт миру. А еще он уважает чужие желания так же, как уважает свои.

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