Две профессии могут и не сделать вас богачом, но точно подарят счастье

Разбираться в музыке и статистике или днем работать продавцом, а вечерами писать картины? Для многих это абсолютно нормально и даже полезно. В идеале, дела нужно чередовать через день.

Профессор Гарвардской Школы управления им. Кеннеди Артур Брукс доказывает, что отличной стратегией благополучия для многих является мультиспециализация.

Один из величайших американских композиторов современности, революционным образом объединивший поздний романтизм, американский фолк и авангард — Чарльз Эдвардв Айвз. Он же стал человеком, изменившим бизнес финансового планирования, ставший статистиком, успешным страховым предпринимателем и писателем в области финансов. Он разработал гениальные продукты для страхования жизни и создал современную практику имущественного планирования.

Можно подумать, что для композитора работа страховым менеджером была просто неизбежным злом — прозаической «повседневной деятельностью», которую нужно терпеть, чтобы иметь возможность писать музыку. Да, Айвз очень любил музыку, но, как пишет историк музыки Дж. Питер Буркхолдер, так же сильно он любил и страхование. Нет никаких доказательств того, что одно занятие приносило ему больше счастья, чем другое, или что он считал что-то одно более творческим или важным.

Сегодня эта история кажется невозможной, большинству работников умственного труда нужно приложить огромные усилия для обучения, поэтому никто не успевает охватить две совершенно разные профессии. Молодежь учат следовать «правилу 10 000 часов» для достижения совершенства, а оно предполагает абсолютное сосредоточение на одном занятии.

Но история Чарльза Айвза — наряду с большим количеством научных данных — показывает, что гиперспециализация — не лучшая стратегия для благополучия человека. Мы гораздо счастливее, когда у нас есть множество серьезных интересов и занятий.

Развитие нескольких навыков и интересов не то же самое, что попытки делать несколько дел одновременно. Было обнаружено, что многозадачность снижает производительность и качество работы. В итоге это влияет на ощущение счастья, люди становятся тревожнее.

В 2015 году в Harvard Business Review ученые из Университета Пенсильвании и Университета Дюка заявили, что смена задач в относительно короткие периоды времени — от нескольких минут до часа — снижает уровень счастья и делает людей менее продуктивными. Но когда исследователи увеличили время, которое люди могли посвятить каждой задаче, эффект счастья изменился.

По мере увеличения окна эксперимента с часа до полного рабочего дня и появления более разнообразных задач, участники становились более удовлетворенными. Исследователи в итоге дали людям совет: «Начните с планирования более разнообразных занятий на дни, недели и месяцы и устраните разброс в часах и минутах».

В книге 2019 года «Универсалы: как талантливые дилетанты становятся победителями по жизни» Дэвид Эпштейн показывает, что люди с разнообразными навыками становятся более ценными в современной экономике и, как правило, ведут более насыщенную рабочую жизнь. Это привело к тому, что некоторые ученые поставили под сомнение ценность докторской степени, а компании специально ищут разносторонне развитых сотрудников — или, как их называет писательница Эмили Вапник, «мультипотенциалов».

Есть старая пословица: «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Возможно, это так, но тот, кто гонится за двумя зайцами, хотя бы получает удовольствие от попытки, а это, возможно, важнее для хорошей жизни.

Интересы не обязательно должны быть похожи. Ведь Айвз, в конце концов, ловил не зайцев, а дельфина и носорога. В 1970-х годах многие социологи считали, что подобная дихотомия трудна или невозможна — что творческий талант «правого полушария» и аналитические способности «левого полушария» обычно не пересекаются. Но современные исследования мозга показывают, что активность сторон мозга одинакова, независимо от особенностей личности.

Нет никаких гарантий того, что человек, погнавшийся за двумя зайцами, будет много зарабатывать. Впрочем, некоторые экономисты и специалисты по инвестиционному планированию считают, что люди переоценивают количество денег, которое им требуется. Множество исследований — и человеческий опыт — показывают, насколько легко желания превращаются в потребности и ведут к неустанному стремлению получить максимальный доход, который не делает человека счастливее.

Если один из ваших интересов вообще потенциально не может приносить доход, вы все равно можете заниматься им с энтузиазмом. Так было с Айвзом, который в качестве композитора зарабатывал мало.

Помимо удовольствия и счастья, погружение в различные навыки может сделать вас лучше в каждом из них. Айвз был в этом уверен. Возможно, поэтому мотивы двойственности так заметны в композициях Айвза. Он широко использовал битональность, накладывая музыкальные произведения друг на друга, чтобы создать уникальный звуковой опыт.

Такое двойное направление жизни доступно многим, стоит только попробовать.

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