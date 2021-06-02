Посчитайте до секунды и начнете все успевать. Как день с таймером в руке решит проблемы

Мы не знаем, сколько времени на самом деле уходит на утренний душ и чтение почты. Кажется, что сложные и неприятные задачи отнимут много времени, которого, конечно, и так нет. Но все куда проще.

Сколько времени на самом деле нужно на решение каждодневных задач? Посчитать время, которое мы тратим на самые разные дела, решила писательница Мишель Лукаду, ее выводы довольно неожиданны.

— Конечно, я понимала, что на написание статьи нужно больше времени, чем на кормление кошек, но этот простой эксперимент открыл мне глаза на многое, чего я вообще не ожидала, — пишет она.

Мишель Лукаду в рамках эксперимента установила таймер и начала записывать, сколько времени отнимают дела с момента подъема с кровати.

— Я рассчитывала время, требуемое на разные задачи, на протяжении многих дней. Выбирала задачу, устанавливала таймер, а затем приступала к работе. По окончании я останавливала таймер и записывала результаты. Выяснилось, что, например, на то, чтобы заправить постель, мне нужна 51 секунда, чтобы разгрузить посудомойку — 3,22 минуты, а чтобы принять душ — 18,58 минут.

Оказалось, что многие дела отнимают вовсе не столько времени, сколько принято считать, особенно если объединить их с другими делами. Например, загрузка стиральной машины отнимает больше времени, чем считала автор.

Для сравнения: создание нового раздела онлайн-курса, который я разрабатываю, кажется сложной задачей, на которую я смотрю с трепетом. Но она занимает меньше времени, чем стирка! Мой мозг переоценивал задачу создания курса и недооценивал масштабы стирки.

Тут же множество дела стали взывать меньше стресса, ведь стало понятно, сколько на них нужно времени. Очень важным оказалось записывать конкретное время, потраченное на задачу, потому что мозг автоматически «растягивает» время нелюбимых дел, хотя на самом деле они могут отнимать буквально минуту.

Обнаружив, что каждой задаче соответствует конкретное время (нравится мне их выполнять или нет), я поняла, что можно планировать более точно. Это также помогло мне более позитивно относиться к страшащим проектам.

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Нужно не так много времени

В качестве примера Лукаду приводит электронную почту. Она часто оставляла непрочитанными длинные письма, в которых наверняка стоит множество задач, которые нужно читать вдумчиво и после этого менять свой график. Но, поняв, что на это нужно чуть больше четырех минут, прекратила откладывать чтение до последнего. Стало понятно, что проблема решается куда скорее, чем представлялось.

Точно так же я обычно откладываю написание еженедельной рассылки, потому что считаю, будто на нее уйдет уйма времени. А оказывается, что всего за 34 минуты я могу загрузить картинки, записать свои мысли, вставить ссылки на статьи и нажать кнопку «Отправить».

— Большая часть задач отнимает не так много времени, как мы привыкли думать. Мы откладываем дела на потом, потому что не хотим делать то, что может занять всего несколько минут. Если вы знаете, сколько времени вам понадобится, многие из этих задач становятся менее пугающими.

Два дела одновременно

Если для двух дел нужно одинаковое количество времени, их можно объединить.

Просмотрев свой список, я обнаружила, что приготовление чашки кофе и разгрузка посудомоечной машины занимают примерно одинаковое время. Поэтому я решила совместить их, и вуаля! Двойная выгода!

Да, это может показаться незначительным, но в итоге экономится приличное время.

Я часами не берусь достать посуду, но это все время вертится в голове. Но, автоматизировав разгрузку посудомоечной машины, можно сосредоточиться на других делах в течение дня. Кроме того, я получаю за свои усилия небольшое вознаграждение в виде кофе.

Слушать подкаст можно во время разгрузки белья из стиральной машины: один длинный подкаст требует четырех разгрузок-загрузок белья. И так далее.

Таймеры заставляют сосредоточиться

Я, как и многие люди, не очень хорошо умею сосредотачиваться. Когда мне нужно что-то сделать, я отвлекаюсь, по крайней мере, каждые пять минут или около того. Однако, если установить таймер, это побуждает быстрее прочитать имейл или ответить на сообщение. Я знаю, что если позволю себе отвлечься, это испортит мои временные данные.

Кроме того, поняв, сколько вам нужно времени на то или иное действие, можно пытаться «улучшить показатели», но только превращая это в веселую игру, а не в жуткую гонку.

— Точность планирования также чрезвычайно полезна в долгосрочной перспективе. Я создаю онлайн-курс, в котором 31 раздел. Теперь, когда ясно, что на создание каждого из этих разделов уходит около полутора часов, можно точно спланировать, сколько времени потребуется на создание оставшихся разделов, и уложиться в срок дедлайна.

Мишель Лукаду пишет, что это, казалось бы, простое упражнение изменило ее взгляд на организацию каждого дня. Непонимание того, сколько времени нужно на то или иное дело, часто приводит к прокрастинации, опозданиям на встречи и прочим неприятностям.

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