Сергей Рязанский: «Все, кто занимается бизнесом в России, — немного космонавты»

«Никто тебе не обещает, что ты точно полетишь в космос. Или что твой бизнес выстрелит. Что самое важное на протяжении этой дороги, когда результат тебе не гарантирован?».

Сергей Рязанский всегда мечтал быть биологом, а не космонавтом. Но в своей жизни смог совместить оба этих направления и стал первым ученым — командиром космического корабля. К своей цели он шел 10 лет и достиг ее, даже когда услышал, что никогда не полетит в космос. Говорит, хотел доказать системе, что сможет. Сейчас он пишет книги, проводит мотивационные лекции и устраивает выставки своих фотографий, сделанных с Международной космической станции.

О том, какие принципы работают и в космосе, и в бизнесе, как построить идеальную команду и действовать в «штатных» нештатных ситуациях, на DK.RU рассказывает летчик-космонавт, герой России и мотивационный спикер Сергей Рязанский.

— Чем космонавт может быть полезен нормальным людям, которые занимаются бизнесом на Земле? Я думаю, вы согласитесь, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся при подготовке к полету — те же самые, что и у современного бизнеса. Так что все, кто занимается бизнесом (особенно в нашей стране) — немного космонавты.

Я никогда не мечтал стал стать космонавтом. Я мечтал быть ученым, биологом и окончил биологический факультет МГУ. Правда, в 90-е, когда с наукой в стране было грустно. У ученых того времени было два выхода: уезжать на Запад или начинать свой бизнес. Я сделал и то, и другое: мы с друзьями создали свою компанию, и я уехал работать в США. Поработал там, не понравилось, вернулся обратно.

Я попал в учреждение с очень странным названием: Институт медико-биологических проблем. Выяснилось, что за этим названием скрывается научное учреждение, которое занимается медицинским сопровождением космических полетов и биоспутниками. Я как биолог попал на биоспутники, и моей первой работой было запускать обезьянок в космос и потом их обследовать. В один прекрасный день меня вызывает начальник и говорит: «Сергей, вот тебе лист бумаги, пиши заявление. Российская академия наук решила набрать ученых в отряд космонавтов».

Всем известно, что ученые бывают или очень умные, или очень здоровые. Я — здоровый, и был единственным, кого смогли набрать по здоровью. В основном, в нашем наборе были либо военные летчики, либо инженеры с хорошим образованием. С одной стороны, я попал в незнакомую среду. Я попал в армию. Сейчас уже не так, но тогда Звездный городок был военной частью. С другой стороны, я попал в среду мне комфортную. Чем занимаются космонавты после набора? Постоянно учатся. За два года человек должен сдать порядка 150 экзаменов и зачетов. Нас обучают умению учиться, работать с большим объемом данных. Ты учишься, готовишься, но результат не гарантирован.

Никто тебе не обещает, что ты точно полетишь в космос. Или что твой бизнес выстрелит. Что самое важное на протяжении этой дороги, когда результат тебе не гарантирован? Позитивный настрой.

Толщина стенки Международной космической станции 1,5 мм. То есть на МКС мы живем в состоянии постоянного стресса и опасности для жизни. И единственное, что важно для выживаемости экипажа — внутреннее взаимопонимание. Если случится нештатная ситуация, счет пойдет на доли секунды — взаимопонимание внутри команды должно быть идеальным.

Полет длится в среднем полгода, и по нашей статистике, на третьем месяце количество ошибочных действий экипажа увеличивается в четыре раза. С чего бы это? Люди профессионалы и любят свою работу, но все равно ошибаются в примитивных ситуациях. Все из-за эмоционального выгорания и психологической усталости.

Ты прилетел в космос, заряжен на работу, но привычных отдушин нет. Кота не потискать, жену не обнять, с пацанами никуда не сходить. И огонь в глазах людей потухает. Я сам неоднократно это наблюдал и испытывал на себе. Ты все делаешь на автомате, а в космосе, как и в бизнесе, каждая ошибка критична. Поэтому важно помнить: надо уметь восстанавливать свое ресурсное состояние, переключаться и замечать у своих сотрудников, партнеров это эмоциональное выгорание, чтобы вовремя помочь.

Главное — подходить к позитиву креативно, чтобы народ повеселился и расслабился. У людей снова горят глаза и появляется интерес к работе. Мы на станции пели песни под гитару, играли в футбол поролоновым мячиком. Однажды я летал по станции в костюме лохматой черной обезьяны. Только не спрашивайте, как я его провез. Это было нужно, чтобы встряхнуть экипаж.

Как-то с нами был итальянец. Без чего не могут жить итальянцы? Без пасты, но она в нашем рационе есть. Без кофе, но итальянская компания сделала первую в мире кофемашину, которая работает в космосе. Правда, она сломалась, выдав первую чашку кофе (наверное, самую дорогую за всю историю человечества — кофемашина стоила миллион баксов). И, конечно, итальянцы не могут без пиццы. Чтобы поддержать нашего итальянского коллегу, мы устроили вечеринку с пиццей. И это была первая пицца, приготовленная в космосе.

«В условиях стресса мозги работают в два раза быстрее»

В космосе стресс понятен, но он у нас постоянно и на Земле. Особенно у тех, кто работает в бизнесе. С этим стрессом нужно уметь взаимодействовать. Заметьте: я не говорю — бороться. Бороться бесполезно — вы в любом случае проиграете.

Космонавтов, конечно, этому учат. У нас есть специальная парашютная программа, и это часть психологической подготовки. Это не прыжки ради прыжков: на руку закрепляется специальная карточка с заданием, в шлем встроен диктофон, и ты должен до приземления выполнить задание. Затем психологи анализируют запись, смотрят, как быстро и правильно ты решил задачу и сколько нехороших слов при этом употребил. И по тембру голоса определяют уровень стресса.

На этой подготовке я понял, что она антифизиологична — я же биолог и знаю, что в условиях стресса мы автоматически напрягаемся, и в ответ на опасность готовы действовать: либо нападать, либо убегать. В условиях парашютного прыжка любая напряженная конечность, выставленная в поток воздуха — это лопасть винта. Тебя мгновенно закрутит. Важно быть расслабленным. И нас именно этому и учат. Вдохнул, выдохнул и действуешь четко и хладнокровно.

Страх и стресс — это нормально. Как говорят наши психологи: если клиент ничего не боится — это клиент психиатра. Главное, чтобы эти чувства и эмоции не мешали тебе выполнять свою работу качественно. Более того, в условиях стресса мы более собраны, уделяем внимание мелочам и не допускаем разгильдяйства.

Стресс — это даже хорошо. Как-то после сборов я посмотрел свои результаты. На Земле я быстрее всего решал задание на карточке в среднем за 24 секунды, а во время прыжка — за 12. Научно доказано, что в условиях стресса мои мозги работают ровно в два раза быстрее. Главное помнить, что стресс не должен быть длительным — это уже плохая вещь. Очень важно найти свой способ переключения. Это может быть что угодно. Самый физиологичный способ разложить гормон стресса кортизол у себя в организме — это спорт. Я люблю играть на гитаре, у кого-то это может быть медитация, приготовление еды, путешествия.

«Штатные нештатки» для предпринимателя

Понятно, что в космосе много опасностей, и есть протокол безопасности. Я хотел бы рассказал об одном его аспекте, важном для любого предпринимателя. У нас есть такой термин как «штатные нештатки». Это нештатная ситуация, о которой мы подумали заранее.

Например, разгерметизация. Собрались командой, позвали специалистов и поняли, что мы делаем в таком случае. Нештатная ситуация может случиться в любой момент, но такой подход, в первую очередь, убирает страх и панику. Второе — вы сразу начинаете действовать, потому что есть предварительный сценарий ответа на стресс. И третье — ваши действия более грамотны, потому что вы составили план действий заранее в спокойной обстановке. А когда вокруг избы горят и кони скачут, не факт, что ваше решение будет грамотным.

90% того, что может случиться с нами в жизни, возможно предсказать. Что мы будем делать, если? Если конкурент выйдет на рынок с таким же продуктом, что у нас? Если доллар улетит в космос или рухнет наш главный сервер? Чем больше возможных стрессовых ситуаций вы проиграете вместе со своей командой, тем более устойчивой она будет к возникающим нештатным ситуациям. Понятно, что все предусмотреть невозможно. 2020 г. — самое явное тому доказательство.

Например, нашествие инопланетян на МКС. Что мы будем делать? А черт его знает. Наверное, сваливать. О, а как мы будем это делать? Даже в случае непредсказуемой нештатной ситуации какие-то из ваших подходов могут спасти команду и бизнес.

Главный навык руководителя

Я думаю, что навык работы в команде — самый актуальный. Мы всегда работаем в команде. Наша семья, друзья, коллеги, клиенты — это наши команды. И хорошо, когда ты можешь выбирать членов команды. У нас все то же самое. Это миф, что космические экипажи составляются по принципу психологической совместимости. Давно уже не так. Я не выбираю себе команду, но понимаю, что от нее зависит моя жизнь. Впервые я с этими людьми встречаюсь на тренировках по выживанию. Они появились после знаменитого полета Беляева и Леонова. И это хорошая тренировка.

Главный навык, который должен быть у любого руководителя — наблюдательность. Мы работаем со взрослыми людьми, а взрослого человека нереально изменить. Надо научиться принимать его таким, какой он есть. Просто наблюдать.

Зимняя тренировка. Один коллега говорит: «У нас нет дров, пойду нарублю». Виртуальная галочка: сам поставил задачу, сам пошел выполнять. Подходит второй: «Командир, у нас мало дров. Что делать?». «Пойди наруби и принеси». Принес. «Командир, что еще надо делать?». Виртуальная галочка: исполнительный, но голову не включает. Третий пример: человек сел перед костром и просидел трое суток, ничего не делая: «Мне плохо — не трогайте меня». То, что надо дрова заготавливать на ночь и домик строить для трех поросят — об этом он не думает.

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Чаще всего конфликты возникают, потому что мы строим иллюзии. Нам кажется, что другой человек в данной ситуации будет поступать так, как поступили бы мы. Но и люди все разные, и одну и ту же ситуацию мы видим по-разному. Поэтому не строим иллюзий, а наблюдаем и понимаем, как человек будет себя вести в разных условиях. В зависимости от этого распределяются зоны ответственности, темп работы, перераспределение функций внутри экипажа. Только тогда может получиться хорошо звучащая команда.

У меня большой опыт работы в разных экипажах. В 2003 г. меня взяли в отряд, в 2005-м я получил диплом космонавта, и в этом же году мне сказали, что я никогда не полечу в космос.

В 2005 г. наши американские коллеги закрыли программу шаттлов и выкупили все места для ученых на наших кораблях на 12 лет вперед. Шанса полететь у меня не было. Но именно в этот момент у меня появилась мотивация: я очень захотел полететь в космос, чтобы доказать системе, что ученый — тоже человек. Я могу.

Я собрался, защитил кандидатскую диссертацию, принимал участие в наземных экспериментах. Один из них «Марс-500» — хорошая тренировка перед 2020-м. Мы сидели в изоляции 3,5 месяца. Международный экипаж, закрытый модуль без окон. Мы имитировали полет на Марс, я был командиром трех экипажей в этом эксперименте. И одной из моих задач было создание идеальной команды, потому что тогда Европейское и Китайское космические агентства рассматривали возможные инвестиции в этот проект.

Я биолог и меня часто вдохновляют примеры из природы. Я думаю, пример идеальной команды — это мурумрация, когда птицы собираются в большую стаю, чтобы отпугнуть крупного хищника.

Несмотря на кажущуюся хаотичность стаи, структура очень системная: каждая птица понимает, зачем они собрались вместе, куда летят и что делает каждая птица слева, справа, сверху и снизу. Залог идеальной команды — это хорошая построенная вертикальная и горизонтальная коммуникация. Надо уметь общаться, давать обратную связь.

У нас в Звездном городке был замечательный психолог, старый дед. Он постоянно рассказывал всякие байки. Одна из них — как мудрецы с завязанными глазами ощупывают слона и описывают, что это: стена, канат, копье или дерево. Именно так мы с вами смотрим на любую проблему. Да, мы взрослые, адекватные, грамотные люди, но это не значит, что мы видим всю картину целиком. А чтобы это сделать, мы должны узнать мнение с другой стороны слона. Плюс мы можем ошибаться — мы же люди. И это тоже нормально.

Два важных инструмента, которые должны быть в любой команде — умение проводить мозговые штурмы, давать и получать обратную связь. И если время позволяет, посмотреть на проблему с разных сторон. И обязательный закон — разбор полета. Надо рефлексировать, оглядываться назад и думать, что мы можем улучшить. Не искать крайнего, а устранять причину ошибки вместе. Все это не занимает много времени, но выводит команду на совершенно другой уровень.

Тот эксперимент <с имитацией полета на Марс> полностью перевернул мою судьбу. После завершения была большая пресс-конференция, где присутствовал тогдашний глава Роскосмоса. Он спросил коллег: «А вот этот бравый командир когда летит?». «Никогда, товарищ генерал». «Как это?». И мне повезло. В виде исключения мне дали возможность пересдать сотню экзаменов. Я сделал это за полтора года и стал первым в нашей истории бортинженером без инженерного образования. Это был мой шанс, за который я уцепился, хотя это и заняло 10 лет.

Когда я вернулся, друзья спрашивали: что дальше? Наши инструкторы всегда говорили нам: «Никогда не останавливайтесь на достигнутом». Если вы слетали в космос, стали олимпийским чемпионом, покорили самую высокую гору, стали большим начальником в бизнесе и остановились в своем развитии, вы однозначно проиграете.

Мир меняется с космическими скоростями, надо постоянно находить себе новые задачи и цели. У меня была такая цель, и в 2017 г. я слетал в космос в качестве командира экипажа и стал первым в мире ученым-командиром космического корабля. Не надо бояться сложностей.

Самая большая ценность космического полета — возможность взглянуть на свою привычную земную жизнь со стороны. Ты понимаешь, по кому реально скучаешь, что для тебя дорого, а что — увлечение. Мы не ценим маленькие радости. В космосе я понял, что прежде, чем откусить яблоко, я его нюхаю. Свежие овощи появляются раз в полгода — и это большое счастье для всего экипажа. Я уверен, что 2020 г. дал нам хорошую возможность по-другому посмотреть на нашу жизнь, бизнес, здоровье, наши цели и задачи.

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Вернусь к началу своей космической истории. Когда нас только набрали, у нас было испытание в сурдокамере. Это небольшая комната без окон, где нужно пробыть трое суток без сна. Честно, когда я туда шел, то думал, что на этом мои космические приключения закончатся: трое суток без сна — нереально. Но когда вышел, понял: четвертные сутки — запросто.

Мы очень часто сами в себя не верим. Выстраиваем вокруг барьеры и границы: эта гора слишком высокая или этот бизнес я не потяну. Мы сдаемся, даже не попробовав. А из космоса границ не видишь: они все — в наших головах. Если мы это поймем, то сможем гораздо больше, чем даже можем себе представить.

Текст написан на основе выступления Сергея Рязанского на онлайн-форуме Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства «Своя колея».